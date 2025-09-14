किफायती कीमत में खरीदना है ABS फीचर वाला स्कूटर, तो यहां देखें टॉप-5 ऑप्शन
दोपहिया वाहनों में ABS सेफ्टी फीचर बेहद जरूरी है. यहां हम आपको पांच किफायती स्कूटर बता रहे हैं, जो ABS के साथ आते हैं.
Published : September 14, 2025 at 2:32 PM IST
हैदराबाद: भारत सरकार द्वारा 150cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स और स्कूटर में ABS तकनीक के अनिवार्य करने के बाद अब भारतीय बाजार में कई ऐसे स्कूटर मौजूद हैं, जिनमें ABS का फीचर दिया जा रहा है.
इस फीचर के इस्तेमाल से राइडर्स को ज्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है और राइडिंग के दौरान ज्यादा आत्मविश्वास मिलता है. अगर आप भी एक ऐसे ही स्कूटर की तलाश कर रहे हैं, तो हम यहां आपको भारतीय बाजार में ऐसे ही पांच स्कूटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किफायती कीमत पर आते हैं.
5. Yamaha Aerox 155
(कीमत - 1.54 लाख रुपये से शुरू)
लिस्ट में पहला नाम Yamaha Aerox 155 का है, जो इस सेगमेंट में सबसे पहले लॉन्च किए गए स्कूटरों में से एक था. इसने न केवल अपनी अपरंपरागत स्टाइलिंग के लिए, बल्कि अपने इंजन के लिए भी, जो काफी हद तक R15 के इंजन से प्रेरित है, उत्साही लोगों का ध्यान तेज़ी से खींचा.
इसमें यामाहा की VVA तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और यह इंजन 14.54 bhp की पावर और 13.9 Nm टॉर्क प्रदान करता है. Yamaha Aerox 155 में सिंगल-चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है और इसमें की-लेस इग्निशन, ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉल व मैसेज अलर्ट के लिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.
4. Ola S1 Pro+ 3-जनरेशन
(कीमत - 1.49 लाख रुपये से शुरू)
Ola S1 Pro+ मौजूदा समय में कंपनी का प्रमुख मॉडल है और खास बात यह है कि कंपनी इसमें डुअल-चैनल ABS का इस्तेमाल करती है, वहीं स्टैंडर्ड Ola S1 Pro में यह सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलता है. इस स्कूटर को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. Ola S1 Pro+ को दो वेरिएंट में बेचा जा रहा है, जो 4kWh और 5.3kWh मे उपलब्ध है.
बता दें कि 5.3kWh में Ola का इन-हाउस 4680 सेल इंजन लगा है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह 320 किमी की प्रभावशाली IDC रेंज प्रदान करता है. इसके परफॉर्मेंस के आंकड़े भी उतने ही दमदार हैं, दोनों वेरिएंट की अधिकतम गति 128 किमी/घंटा और 141 किमी/घंटा बताई गई है.
3. Hero Xoom 160
(कीमत - 1.49 लाख रुपये)
Hero Xoom 160 मैक्सी-स्कूटर क्षेत्र में कंपनी के एंट्री का प्रतीक है. कंपनी ने इसे पहली बार Auto Expo 2025 में प्रदर्शित किया था, और अब इसे डीलरशिप तक पहुंचाया जा रहा है और ग्राहकों को इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है. इस सेगमेंट के अधिकांश स्कूटरों की तरह, इसमें रियर ड्रम ब्रेक और फ्रंट में डिस्क-ब्रेक के साथ सिंगल-चैनल ABS इस्तेमाल किया है.
इंजन की बात करें तो इसमें नया 156cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 14.4 bhp की पावर और 14 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसका इंजन 80 किमी/घंटा से भी ज़्यादा की रफ़्तार पर लगातार रफ्तार पकड़ सकता है. स्कूटर को 1,48,500 रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है, जो कि Ola S1 Pro+ से थोड़ा सस्ता है, इसकी के चलते यह स्कूटर तीसरे स्थान पर है.
2. Aprilia SR 175
(कीमत - 1.31 लाख रुपये से शुरू)
इस लिस्ट में शामिल नियमित प्रतियोगियों में Aprilia SR 175 का इंजन डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है. इस स्कूटर में 174.7cc का इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 12.72 bhp की पावर और 14.1 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.
बता दें कि कंपनी ने इस स्कूटर को अपने पोर्टफोलियो में मौजूद Aprilia SR 160 की जगह उतारा गया है, और इसमें TFT डिस्प्ले और नए डिज़ाइन जैसे अपडेट दिए गए हैं, हालांकि बाकी स्कूटर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सिंगल-चैनल ABS के साथ आता है.
1. TVS Ntorq 150
(कीमत - 1.19 लाख रुपये से शुरू)
TVS Ntorq 150 भारत में ABS से लैस सबसे किफ़ायती स्कूटर है. Hero Xoom 160 और Yamaha Aerox 155 जैसे प्रतिद्वंदी जहां लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं TVS ने बड़े Ntorq में एयर-कूल्ड यूनिट का विकल्प दिया है, जो इसकी ज़्यादा एग्रेसिव कीमत का एक बड़ा कारण है.
इसमें मिलने वाले इंजन की बात करें तो स्कूटर में 149.7cc, तीन-वाल्व इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 13.01 bhp की पावर और 14.2 Nm टॉर्क जनरेट करता है. खरीदार TFT डिस्प्ले वाले उच्च-स्पेक वाले वेरिएंट का भी विकल्प चुन सकते हैं, जिसकी कीमत 10,000 रुपये ज़्यादा है.