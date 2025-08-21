हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने उत्पादों में लगातार नए फीचर्स जोड़ रही है. इसी के चलते इन दिनों दोपहिया वाहनों में फीचर्स की एक लंबी लिस्ट मिलती है, जो इनकी बिक्री के लिए एक मजबूत बिक्री प्वाइंट है. खरीदार अब अक्सर किसी उत्पाद की ओवरऑल क्षमता की तुलना में व्यापक और विशेष फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं.

उपभोक्ता वरीयता में इस बदलाव ने निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर्स जोड़ने के लिए प्रेरित किया है. मोटरसाइकिल में मिलने वाले कई फीचर्स मूल्यवर्धन और व्यावहारिकता बढ़ाते हैं. ऐसा ही एक टूरिंग-फ्रेंडली फ़ीचर क्रूज़ कंट्रोल है. यहां हम टॉप-5 ऐसी मोटरसाइकिलों के बारे बता रहे हैं, जो किफायती कीमत के साथ क्रूज कंट्रोल फीचर से लैस हैं.

5. KTM 390 Adventure (कीमत - 3.68 लाख रुपये)

KTM 390 Adventure (फोटो - KTM India)

बजट सेगमेंट की बात करें तो, इसमें सबसे पहला नाम KTM 390 Adventure का है, जिसे हाल ही में एक जनरेशनल अपडेट दिया गया है. इस अपडेट के साथ, कंपनी ने नई 390 Adventure को सीधे फ़ैक्ट्री से क्रूज़ कंट्रोल फीचर से लैस कर दिया है. यह इसे एकमात्र बजट-फ्रेंडली एडवेंचर टूरर बनाता है, जिसमें यह फीचर स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

4. KTM 390 Duke (2.95 लाख रुपये)

KTM 390 Duke (फोटो - KTM India)

KTM India ने साल 2023 में KTM 390 Duke को नए 399cc इंजन से लैस करते हुए अपडेट किया. इस अपडेट के साथ बाइक में कई सुधार भी किए गए, लेकिन शुरुआत में इसमें क्रूज़ कंट्रोल का फीचर नहीं दिया गया था. हालांकि, जब कंपनी ने KTM 390 Adventure को इस फीचर के साथ अपडेट किया, तो KTM 390 Duke में भी क्रूज़ कंट्रोल को जोड़ दिया गया.

3. TVS Apache RR 310 (कीमत - 2.78 लाख रुपये)

TVS Apache RR 310 (फोटो - TVS Motor Company)

Kawasaki Ninja 1100SX के बाद, TVS Motor ने अपनी फेयर्ड स्पोर्टी मोटरसाइकिल TVS Apache RR 310 को भी फ़ैक्टरी-फिटेड क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम के साथ लैस किया. बता दें कि हाल ही में, TVS ने अपनी प्रमुख Apache जोड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर्स से लैस करने की पूरी कोशिश की है.

2. TVS Apache RTR 310 (कीमत - 2.50 लाख रुपये)

TVS Apache RTR 310 (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Apache RTR 310 अब तक देश की सबसे किफायती बाइक थी, जिसमें फ़ैक्ट्री से क्रूज़ कंट्रोल का फीचर मिलता है, लेकिन हाल ही में Hero Glamour X के लॉन्च के साथ, यह ख़िताब अब इस साधारण कम्यूटर बाइक के पास चला गया है.

कंपनी ने अपनी Apache डुओ बाइक्स में काफी फीचर्स दिए हैं, जिसमें किचन सिंक भी शामिल है. यह इस लिस्ट की एकमात्र मोटरसाइकिल है, जो कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल के साथ आती है, जो मोटरसाइकिल के झुकाव कोण के आधार पर निर्धारित क्रूज़ गति को एडजस्ट और कम करता है.

1. Hero Glamour X (कीमत - 90,000 - 1 लाख रुपये)

Hero Glamour X 125 (फोटो - Hero MotoCorp)

लिस्ट में पहला नंबर हाल ही में लॉन्च हुई Hero MotoCorp अपनी एक साधारण कम्यूटर मोटरसाइकिल Hero Glamour X 125 को इस सेगमेंट में पहली बार क्रूज़ कंट्रोल फीचर का फीचर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 90,000 रुपये से शुरू होती है, जो एक लाख रुपये तक जाती है, जो इसे इस लिस्ट की सबसे किफायती मोटरसाइकिल बनाती है. Glamour X में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल मिलता है, जो क्रूज़ कंट्रोल का फीचर देता है. इसमें तीन राइडिंग मोड - Eco, Road, और Power - भी हैं.