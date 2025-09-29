ETV Bharat / technology

त्योहारी सीजन में इन टॉप-5 किफायती DCT कारों पर रखें नजर, जानें क्या है कीमत

कंपनी का दावा है कि इन मॉडलों का माइलेज 18.31 किमी/लीटर (ARAI) है. इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी को 2024 में एक बड़ा अपडेट मिला, जिसमें संशोधित स्टाइलिंग और ADAS सूट सहित नए फीचर्स शामिल किए गए.

5. Kia Sonet लिस्ट में सबसे पहला नाम Kia Sonet का है, जिसमें 7-स्पीड DCT विशेष रूप से 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ दिया जाता है. यह विकल्प इसके मिड-रेंज HTX ट्रिम से उपलब्ध है. इसकी शुरुआती कीमत 11.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, और एक्स-लाइन ट्रिम के लिए 13.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

इस लिस्ट में Hyundai, Kia और Tata Motors जैसी कई प्रमुख कार निर्माता कंपनियां हैं, जो भारतीय बाजार में अपनी कारों को DCT के साथ बेच रही हैं. इतना ही नहीं ये कारें किफायती कीमत पर भी उपलब्ध हैं. अगर आप भी इस त्योहारी सीजन एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो हम यहां आपको टॉप-5 किफायती कारें बताने जा रहे हैं, जो DCT गियरबॉक्स के साथ बेची जा रही हैं.

हैदराबाद: भारतीय बाजार में डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) वाली कारें तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं. ये कारें बेहतरीन परफॉर्मेंस और फीचर्स के साथ-साथ एक जटिल मैकेनिकल पैकेज के साथ आती हैं. DCT गियरबॉक्स तेज़ गियर शिफ्ट और सुचारू पावर डिलीवरी प्रदान करता है. ये कारें उन खरीदारों के लिए बेहतरीन कार है, जो ट्रैफ़िक की स्थिति चाहे जो भी हो, रफ्तार या एफिशिएंसी से समझौता किए बिना एक बेहतरीन ड्राइव एक्सपीरिएंस प्रदान करता है.

4. Tata Nexon

लिस्ट में दूसरा नाम स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors की Tata Nexon का है, जिसे Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग हासिल की है. साल 2017 में लॉन्च हुई इस कार में दो बड़े अपडेट हुए हैं, जिनमें से सबसे नए अपडेट में आगे और पीछे का हिस्सा पूरी तरह से नया डिज़ाइन किया गया है और साथ ही इसमें DCT विकल्प सहित अतिरिक्त फ़ीचर अपग्रेड भी शामिल हैं.

Tata Nexon (फोटो - Tata Motors)

इंजन की बात करें तो DCT का विकल्प इसके Creative ट्रिम से शुरू होता है और इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन को जोड़ा जाता है, जिसकी कीमत 11.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इन वेरिएंट्स द्वारा ARAI द्वारा दावा किया गया माइलेज 17.18 किमी/लीटर है.

3. Hyundai Venue

Hyundai Venue (फोटो - Hyundai Motor India)

मौजूदा जनरेशन की Hyundai Venue, DCT विकल्प वाली सबसे किफायती सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसके S(O) वेरिएंट की कीमत 10.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Kia Sonet जैसे ही फीचर्स के साथ, Hyundai Venue में भी DCT विकल्प के साथ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाता है, और यह कार ARAI के अनुसार 18.31 किमी/लीटर का माइलेज देती है.

2. Hyundai i20 N-Line

Hyundai i20 N-Line, दक्षिण कोरियाई कार निर्माता की भारत में उपलब्ध प्रीमियम हैचबैक का एक स्पोर्टी संस्करण है, और बेहतर डायनामिक्स के लिए मज़बूत सस्पेंशन सेटअप और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स के साथ इसे और भी बेहतर बनाता है. यह 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है.

Hyundai i20 N-Line (फोटो - Hyundai Motor India)

यह N6 वेरिएंट से 10.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है, और टॉप-स्पेक N8 ड्यूल-टोन वेरिएंट की कीमत 11.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. DCT के साथ i20 N-Line का ARAI द्वारा दावा किया गया माइलेज 20.2 किमी/लीटर है.

1. Tata Altroz

Tata Altroz (फोटो - Tata Motors)

2025 Tata Altroz फेसलिफ्ट, भारतीय ऑटोमेकर की प्रीमियम हैचबैक का अपडेटेड वर्ज़न है और भारत में DCT वाली सबसे किफ़ायती कार है. इसके Creative S वेरिएंट की शुरुआती कीमत 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स विशेष रूप से इसके 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. फेसलिफ्ट से पहले अल्ट्रोज़ का आधिकारिक माइलेज 18 किमी/लीटर था, और नए वर्ज़न में भी यही परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी.