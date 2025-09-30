इस त्योहारी सीजन खरीदें सबसे किफायती मोटरसाइकिल, नंबर-1 की कीमत 55,000 रुपये
Published : September 30, 2025 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: भारतीय दोपहिया वाहन बाज़ार दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी और लागत-सचेत बाज़ारों में से एक है. यहां खरीदार न केवल किफ़ायती, बल्कि विश्वसनीयता, फ्यूल एफिशिएंसी और दीर्घकालिक मूल्य चाहते हैं, साथ ही वह ज्यादा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं. इसी मांग ने Hero Splendor को देश की एक किफायती और बेहद लोकप्रिय मोटरसाइकिल बना दिया, जिसने कम्यूटर सेगमेंट को पूरी तरह से बदल दिया.
तब से, Hero MotoCorp, Honda, TVS Motor और Bajaj Auto जैसी पुरानी निर्माता कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और बेहद कम कीमतों पर किफ़ायती और भरोसेमंद बाइक्स पेश कर रही हैं. हाल ही में लागू हुई नई संशोधित GST 2.0 दरों के चलते अब इन बजट मोटरसाइकिलों की कीमत और भी ज्यादा कम हो गई है. यहां हम आपको टॉप-5 सबसे किफायती बाइक्स के बारे में बता रहे हैं.
5. Bajaj Platina 100 (कीमत - 65,407 रुपये)
इस लिस्ट में पहला नाम Bajaj Platina 100 का है, इसकी शुरुआती कीमत 65,407 रुपये है. GST 2.0 लागू होने से पहले इस बाइक की कीमत 68,262 रुपये थी. Bajaj Platina 100 एक दमदार 100cc कम्यूटर बाइक है, जिसमें 102 सीसी का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 7.7 bhp की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क प्रदान करता है और इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स लगा है.
4. Honda Shine 100 (कीमत - 63,191 रुपये)
Honda Motorcycle की Shine 100 भारत में कंपनी की सबसे किफ़ायती मोटरसाइकिल है. इसमें 98.98cc का एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 7.27 bhp की पावर और 8.04 Nm का टॉर्क देता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
कंपनी ने हाल ही में उन खरीदारों के लिए एक और आकर्षक Honda Shine 100 DX मॉडल लॉन्च किया है, जो बिना ज़्यादा खर्च किए अपनी रोज़मर्रा की यात्रा में कुछ और नयापन चाहते हैं.
3. Hero HF 100 (कीमत - 58,739 रुपये)
ऊपर की दोनों बाइक्स के बीच Hero HF 100 एक बड़ा अंतर पैदा करती है. Hero HF में Hero Splendor का ही इंजन इस्तेमाल होता है, जो ज्यादा किफायती है. इसमें 97.2cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 7.7 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 4-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा जाता है. GST 2.0 से पहले इसकी कीमत 60,118 रुपये थी.
2. Hero HF Delux ऑल ब्लैक (कीमत - 55,992 रुपये)
लिस्ट में दूसरा स्थान Hero HF Delux का है, जिसमें HF 100 वाला ही इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह कई वेरिएंट में उपलब्ध है और इनके बीच का अंतर मुख्यतः रंगों और स्टिकर में है. हालांकि, 55,992 रुपये की यह कीमत केवल ऑल-ब्लैक वेरिएंट पर लागू होती है. पहले इसकी कीमत 61,098 रुपये थी, GST 2.0 के लागू होने के बाद 5,000 रुपये कम हो गई.
1. TVS Sport ES (कीमत - 55,100 रुपये)
लिस्ट की विजेता TVS Motor की TVS Sport ES है, देश में बिक्री पर मौजूद सबसे किफायती मोटरसाइकिल है. यह खिताब पहले Hero HF 100 के पास था. TVS Sport में ES प्रत्यय इलेक्ट्रिक स्टार्ट का संकेत देता है. पहले यह बाइक 100cc मॉडल के साथ आती थी, लेकिन साल 2020 में BS6 स्टैंडर्ड लागू होने के बाद इसे 109.7cc इंजन में अपग्रेड किया गया. इस इंजन की पावर आउटपुट 7.2 bhp और 7.5 Nm से बढ़कर 8.1 bhp और 8.7 Nm हो गया.