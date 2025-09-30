ETV Bharat / technology

इस त्योहारी सीजन खरीदें सबसे किफायती मोटरसाइकिल, नंबर-1 की कीमत 55,000 रुपये

Bajaj Platina 100 ( फोटो - Bajaj Auto )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 30, 2025 at 5:16 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: भारतीय दोपहिया वाहन बाज़ार दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी और लागत-सचेत बाज़ारों में से एक है. यहां खरीदार न केवल किफ़ायती, बल्कि विश्वसनीयता, फ्यूल एफिशिएंसी और दीर्घकालिक मूल्य चाहते हैं, साथ ही वह ज्यादा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं. इसी मांग ने Hero Splendor को देश की एक किफायती और बेहद लोकप्रिय मोटरसाइकिल बना दिया, जिसने कम्यूटर सेगमेंट को पूरी तरह से बदल दिया. तब से, Hero MotoCorp, Honda, TVS Motor और Bajaj Auto जैसी पुरानी निर्माता कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और बेहद कम कीमतों पर किफ़ायती और भरोसेमंद बाइक्स पेश कर रही हैं. हाल ही में लागू हुई नई संशोधित GST 2.0 दरों के चलते अब इन बजट मोटरसाइकिलों की कीमत और भी ज्यादा कम हो गई है. यहां हम आपको टॉप-5 सबसे किफायती बाइक्स के बारे में बता रहे हैं. 5. Bajaj Platina 100 (कीमत - 65,407 रुपये)

इस लिस्ट में पहला नाम Bajaj Platina 100 का है, इसकी शुरुआती कीमत 65,407 रुपये है. GST 2.0 लागू होने से पहले इस बाइक की कीमत 68,262 रुपये थी. Bajaj Platina 100 एक दमदार 100cc कम्यूटर बाइक है, जिसमें 102 सीसी का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 7.7 bhp की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क प्रदान करता है और इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स लगा है. 4. Honda Shine 100 (कीमत - 63,191 रुपये)

Honda Motorcycle की Shine 100 भारत में कंपनी की सबसे किफ़ायती मोटरसाइकिल है. इसमें 98.98cc का एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 7.27 bhp की पावर और 8.04 Nm का टॉर्क देता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.