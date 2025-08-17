ETV Bharat / technology

ये हैं भारत में बिकने वाली सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारें, देखें टॉप-5 की लिस्ट - TOP 5 HIGHEST MILEAGE CARS

भारतीय बाजार में किफायती कारें बेहतरीन माइलेज के साथ आती हैं. यहां हम 5 बेहतरीन माइलेज देने वाली कारों के बारे में बता रहे हैं.

Maruti Grand Vitara
Maruti Grand Vitara (फोटो - Maruti Suzuki)
हैदराबाद: भारत में किफायती कारों को ज्यादा माइलेज देने वाली कारों के तौर पर भी जाना जाता है. ये कारें भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा मांग वाली कारों में गिनी जाती हैं. भारतीय बाजार में बिक्री से पहले होमोलोगेशन प्रक्रिया से गुजरने वाली प्रत्येक कार को ARAI-रेटेड ईंधन दक्षता का आंकड़ा दिया जाता है, जिसके बारे में कार निर्माता अपने ब्रोशर और मार्केटिंग सामग्री में करते हैं.

अगर आप एक बेहतरीन माइलेज देने वाली कार खरीदने का पलान बना रहे हैं, तो यहां, हम भारत में उपलब्ध 5 सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कारों के बारे में बता रहे हैं, चाहे वे पेट्रोल, डीज़ल या हाइब्रिड पावरट्रेन से संचालित हों. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में CNG कारों को शामिल नहीं किया गया है.

5. Maruti Suzuki Dzire
ARAI माइलेज - 25.71 किमी/लीटर

Maruti Suzuki Dzire
Maruti Suzuki Dzire (फोटो - Maruti Suzuki)

लिस्ट में पहला नाम Maruti Dzire कॉम्पैक्ट सेडान का है, जो भारत में दूसरी कार है, जो कंपनी के बेहद किफायती 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z सीरीज़ पेट्रोल इंजन के साथ आती है. यह इंजन 81 bhp की पावर और 112 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.

AMT गियरबॉक्स के साथ Maruti Dzire भारत में पांचवीं सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार है, जिसका ARAI-रेटेड माइलेज 25.71 किमी/लीटर है. वहीं दूसरी ओर, Maruti Dzire MT की रेटिंग थोड़ी कम 24.79 किमी/लीटर है. इंजन के अलावा, मारुति की इस कॉम्पैक्ट सेडान को ये आंकड़े हासिल करने में इसका 1 टन से कम वज़न भी मदद करता है.

4. Maruti Suzuki Swift
ARAI माइलेज - 25.75 किमी/लीटर

Maruti Suzuki Swift
Maruti Suzuki Swift (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki की बजट हैचबैक Maruti Swift में भी Maruti Dzire के जैसा ही 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसका आउटपुट भी एक समान है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 5-स्पीड AMT का विकल्प भी मिलता है.

हालांकि Maruti Dzire कॉम्पैक्ट सेडान की तुलना में Maruti Swift हैचबैक का वज़न कम होने के कारण इसका ARAI माइलेज AMT मॉडल में 25.75 किमी/लीटर और मैनुअल मॉडल में 24.8 किमी/लीटर ज़्यादा है.

3. Maruti Suzuki Celerio
ARAI माइलेज - 26 किमी/लीटर

Maruti Suzuki Celerio
Maruti Suzuki Celerio (फोटो - Maruti Suzuki)

लिस्ट में तीसरे पायदान पर Maruti Celerio है, जो भारत में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार के तौर पर Maruti Swift से आगे निकल जाती है. इस कार में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 68 bhp की पावर प्रदान करता है. यह इंजन 5-स्पीड AMT के साथ ARAI रेटिंग 26 किमी/लीटर का माइलेज देता है.

एंट्री लेवल Maruti Celerio LXi MT वेरिएंट की रेटिंग 25.24 किमी/लीटर है, जबकि मीडियम और हायर स्पेक वेरिएंट की ARAI ईंधन दक्षता 24.97 किमी/लीटर है. Maruti Celerio का वज़न सिर्फ़ 810-835 किलोग्राम है, जो इस छोटी हैचबैक को यह माइलेज हासिल करने में मदद करता है.

2. Honda City e:HEV
ARAI माइलेज - 27.26 किमी/लीटर

Honda City e:HEV
Honda City e:HEV (फोटो - Honda Cars India)

भारत में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली सेडान Honda City हाइब्रिड है, जिसकी ARAI रेटिंग 27.26 किमी/लीटर है. Honda City e:HEV में 1.5-लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 99 bhp की पावर और 131 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

इस कार में एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर लगाई गई है, जो 108 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. Honda City हाइब्रिड का कुल संयुक्त आउटपुट 124 bhp की पावर है, जो एक e-CVT के ज़रिए आगे के व्हील्स तक पहुंचता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Honda City e:HEV भारत में E20 ईंधन प्रमाणित एकमात्र हाइब्रिड कार है.

1. Toyota Hyryder/Maruti Grand Vitara
ARAI माइलेज - 27.97 किमी/लीटर

Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder (फोटो - Toyota Kirloskar India)

Toyota की Urban Cruiser Hyryder और Maruti Grand Vitara, हाइब्रिड सिस्टम के साथ भारत में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कारें हैं. ये कारें 27.97 किमी/लीटर की ARAI रेटिंग माइलेज प्रदान करती है, जो भारत में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली SUV हैं.

इन दोनों कारों में वही 1.5-लीटर, एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 91 bhp की पावर और 122 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है, और साथ ही इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 79 bhp की पावर और 141 Nm का टॉर्क प्रदान करती है. Hyryder और Grand Vitara हाइब्रिड का कुल पावर आउटपुट 114 bhp का है.

