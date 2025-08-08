हैदराबाद: भारतीय कार बाज़ार में SUVs की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, और ज़्यादातर मॉडल वो बेचे जा रहे हैं, जिनकी कीमत 15 लाख रुपये से कम है. अब कार ग्राहक पर्सनलाइजेशन पर भी बेहद ध्यान देते हैं, इसलिए कार निर्माता कंपनियों ने SUV के लिए कई तरह के कलर ऑप्शन पेश किए हैं.

इन कलर ऑप्शन्स में ब्लैक कलर बेहद लोकप्रिय हैं. इतना लोकप्रिय कि कुछ कार निर्माता कंपनियां एक्सटीरियर और इंटीरियर के लिए ब्लैक-आउट कलर स्कीम के साथ 'डार्क एडिशन' भी बाजार में उतारती हैं. अगर आप एक डार्क एडिशन SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो हम यहां आपको टॉप-5 डार्क एडिशन एसयूवी के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 15 लाख रुपये से कम रखी गई है.

5. Citroen Basalt Dark Edition

(कीमत - 12.80 लाख से 14.40 लाख रुपये)

Citroen India की एसयूवी-कूपे Citroen Basalt को ब्लैक-एडिशन के साथ बेचा जा रहा है. इसके साथ ही कंपनी अपनी अन्य कारों का भी डार्क एडिशन बाजार में बेच रही है. एक्सटीरियर की बात करें तो Basalt डार्क एडिशन में नया पर्ला नेरा फिनिश, डार्क क्रोम ट्रिम और टेलगेट व रियरव्यू मिरर के नीचे 'डार्क' बैज मिलता है.

Citroen Basalt Dark Edition (फोटो - Citroen India)

इसके अलावा, Basalt डार्क एडिशन के केबिन में लेदरेट अपहोल्स्ट्री और गियर लीवर जैसे कई ट्रिम पार्ट्स के लिए ऑल-ब्लैक थीम दिया गया है. इसके डैशबोर्ड, सीटों और आर्मरेस्ट पर रेड कलर की स्टिचिंग, सीटों के पीछे 'डार्क एडिशन' एम्बॉसिंग, इल्यूमिनेटेड सिल प्लेट्स, और एम्बिएंट व फुटवेल लाइटिंग दी गई है. Citroen Basalt डार्क एडिशन टॉप-स्पेक Max ट्रिम पर आधारित है और इसकी कीमत 23,000 रुपये ज़्यादा है.

4. Tata Nexon Dark Edition

(कीमत - 11.70 लाख से 15.60 लाख रुपये)

लिस्ट में दूसरा नाम Tata Motors की कॉम्पैक्ट एसयूवी Tata Nexon डार्क एडिशन का है, जो सबसे ज़्यादा ऑल-ब्लैक थीम पर आधारित है. अन्य एसयूवी से अलग, Tata Nexon डार्क एडिशन बाहर से पूरी तरह से ब्लैक-आउट है और इसमें किसी अन्य कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है.

Tata Nexon Dark Edition (फोटो - Tata Motors)

इसके केबिन की बात करें तो यह पूरी तरह से ब्लैक आउट किया गया है. यहां फुल ब्लैक डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, स्टीयरिंग व्हील और सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है. लेकिन इसकी आकर्षक बनावट को बरकरार रखा गया है, हालांकि सीटबैक पर ही गहरे नीले रंग की का टच देखने को मिलता है. डार्क एडिशन पैकेज Tata Nexon के Creative Plus वेरिएंट पर तैयार किया गया है, जो इससे 40,000 रुपये की अतिरिक्त कीमत पर आता है.

3. Hyundai Venue Knight Edition

(कीमत - 10.34 लाख से 13.57 लाख रुपये)

लिस्ट में तीसरा नाम Hyundai Venue का है, जिसका नाइट एडिशन बाजार में बेचा जा रहा है. यह एडिशन इसके S(O) वेरिएंट पर आधारित है, जिसकी कीमत 10.34 लाख रुपये है. एक्सटीरियर की बात करें तो, Hyundai Venue नाइट एडिशन में भी पूरी तरह से ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है.

Hyundai Venue Knight Edition (फोटो - Hyundai Motors)

वहीं इसके ब्रेक कैलिपर्स चमकीले रेड कलर के दिए गए हैं. हालांकि, इसके व्हील्स और बंपर पर पीतल के एक्सेंट और बूट लिड पर 'नाइट एडिशन' बैज दिया गया है. पीतल की ये हाइलाइट्स केबिन में भी दिखाई देते हैं, जो इसके एयर-कंडीशनिंग वेंट्स और गियर लीवर के आसपास और स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए हैं.

2. Hyundai Exter Knight Edition

(कीमत - 8.46 लाख से 10.51 लाख रुपये)

Hyundai की एंट्री-लेवल एसयूवी, Hyundai Exter के नाइट एडिशन को इसके SX वेरिएंट पर बनाया गया है, जिसे ऑल-ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 8.46 लाख रुपये है, जो अपने समकक्ष SX ट्रिम से 15,000 रुपये ज़्यादा है. Hyundai Exter नाइट एडिशन के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें 'नाइट एडिशन' बैजिंग के साथ ब्लैक-आउट फिनिश दिया गया है.

Hyundai Exter Knight Edition (फोटो - Hyundai Motor)

इसके फ्रंट बंपर, ब्रेक कैलिपर्स और टेलगेट पर रेड कलर के एक्सेंट दिया गया है. वहीं, इसका इंटीरियर भी इसी थीम पर आधारित है, जिसमें ब्लैक कलर की अपहोल्स्ट्री, रेड कलर की सिलाई, फुटवेल लाइटिंग और अन्य एलिमेंट्स शामिल है. महंगी नाइट एडिशन डुअल टोन एसयूवी ब्लैक रूफ और बॉडी के लिए अलग-अलग कलर विकल्प भी मिलते हैं.

1. Nissan Magnite Kuro

(कीमत - 8.31 लाख से 10.87 लाख रुपये)

इस लिस्ट में पहला नाम हाल ही में लॉन्च हुई Nissan Magnite का Kuro Edition है, जो सबसे किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध है, जिसे आप ऑल-ब्लैक थीम में खरीद सकते हैं. यह Nissan Magnite के हाई-स्पेक N-Connecta ट्रिम पर आधारित है, और स्टैंडर्ड मॉडल से इसकी कीमत 34,000 रुपये ज़्यादा है. अतिरिक्त कीमत पर, आपको Nissan Magnite Kuro एडिशन में ब्लैक एक्सटीरियर फ़िनिश मिलता है. इसकी ग्रिल, आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स के लिए ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट मिलता है.

Nissan Magnite Kuro एडिशन (फोटो - Nissan India)

इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील, रूफ रेल, डोर हैंडल और हेडलाइट्स के लिए स्मोक्ड फ़िनिश दी गई है, जिनमें सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिलते हैं. इसके इंटीरियर में, पूरी तरह से ब्लैक कलर का डैशबोर्ड, गियर लीवर, स्टीयरिंग व्हील, दरवाज़े और सन वाइज़र मिलता है. इसमें Nissan Magnite N-Connecta ट्रिम की फ़ीचर लिस्ट के अलावा, इसमें एक वायरलेस चार्जर और एक डैशकैम जैसे फीचर दिए गए हैं.