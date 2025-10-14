भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं ये 5 बेहतरीन कारें, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल
त्योहारी सीजन के दौरान और उसके बाद इस साल कई नई कारें बाजार में आने वाली है. यहां इन कारों की लिस्ट है.
Published : October 14, 2025 at 1:03 PM IST
हैदराबाद: त्योहारी सीज़न ने पूरे भारत में कारों की बिक्री में ज़बरदस्त उछाल ला दिया है. हाल ही में GST 2.0 के लागू होने और बढ़ती उपभोक्ता मांग के चलते, कार निर्माता कंपनियां नए उत्पादों की लॉन्च पर जोर दे रही है. हाल ही में Mahindra ने नई Mahindra Thar, Bolero और Bolero Neo जैसे अपडेटेड मॉडल बाजार में उतारे हैं. आने वाले कुछ महीनों में भी की नई कारें बाजार में उतारी जा सकती है. यहां हम इनके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं.
1. Skoda Octavia RS
Skoda Auto India अपनी पसंदीदा परफॉर्मेंस सेडान, Skoda Octavia RS को 17 अक्टूबर, 2025 को फिर से लॉन्च करने के लिए तैयार है. पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (CBU) के रूप में लाई गई 100 यूनिट्स का सीमित पहला बैच लगभग तुरंत बिक गया.
कंपनी इसकी एक्स-शोरूम कीमत 50-55 लाख रुपये के बीच रख सकती है. Skoda Octavia RS ड्राइविंग के शौकीनों के बीच एक उत्साही प्रशंसक आधार बनाए हुए है. स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम, शार्प स्टाइलिंग और सटीक हैंडलिंग से लैस, यह भारत में अब तक बेची गई सबसे शक्तिशाली Skoda Octavia RS होगी.
2. Tata Sierra EV
Tata Motors की Tata Sierra, एक ऐसा नाम जिसने 1990 के दशक में भारतीय एसयूवी क्षेत्र को एक नई पहचान दी थी. इस बार कंपनी इस कार को फुल इलेक्ट्रिक वर्जन में उतारने की तैयारी कर रही है. Tata Sierra EV के चालू त्योहारी सीज़न के दौरान लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है. यह इसका पहला वर्जन होगा, जिसके बाद इसका ICE वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा.
Tata Motors इस कार को अपने Acti.EV प्लेटफ़ॉर्म पर बना रही है. नई Sierra.EV में संभवतः Harrier.EV के समान 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक और पावरट्रेन विकल्प दिया जा सकता है. एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर हो सकती है. Sierra.EV का पुनरुद्धार Tata Motors के अपने बढ़ते EV पोर्टफोलियो में विश्वास को दर्शाता है.
3. MINI Countryman JCW
MINI India अपनी Countryman JCW को 14 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च कर सकती है. इस कार में परफॉर्मेंस और व्यावहारिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, और संभावना जताई जा रही है कि यह एसयूवी Countryman लाइनअप में एकमात्र पेट्रोल-संचालित वेरिएंट के रूप में शामिल होगी.
इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर, ट्विनपावर टर्बो पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 296 bhp की पावर और 400 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स और ऑल4 ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम से जुड़ा है. अपने आकर्षक डिज़ाइन, एथलेटिक स्टांस और जेसीडब्ल्यू-ट्यून्ड डायनामिक्स के साथ, MINI Countryman JCW शहरी विलासिता को ट्रैक-प्रेरित परफॉर्मेंस के साथ मिश्रित करता है.
4. नई-जनरेशन Hyundai Venue
भारत की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक, Hyundai Venue, को पूरी तरह से नई-जनरेशन का अपडेट मिल रहा है. जानकारी के अनुसार, नई Hyundai Venue 4 नवंबर, 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा.
इस आगामी मॉडल में Hyundai Creta से प्रेरित डिज़ाइन दिया जाएगा, हालांकि इसमें व्यापक बदलाव के साथ-साथ ज़्यादा तकनीकी और कम्फर्ट फीचर्स के साथ इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा.
5. Tata Punch फेसलिफ्ट
स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors की माइक्रो-एसयूवी, Tata Punch, जल्द ही नए रूप में लॉन्च होने वाली है. जिसमें शार्प लुक और ज़्यादा केबिन तकनीक को शामिल किया जाएगा. टेस्टिंग के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इसकी कनेक्टेड एलईडी टेललैंप, नया टेलगेट और नए अलॉय डिज़ाइन को देखा जा सकता है.
Tata Punch फेसलिफ्ट के इंटीरियर में, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील, एक फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे. यह फेसलिफ्ट कंपनी की अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेटेस्ट तकनीक और डिज़ाइन ट्रेंड्स के साथ अपडेट रखने की रणनीति को आगे बढ़ाती है.