हैदराबाद: गूगल ने अपने फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन की नेक्स्ट जनरेशन यानी Pixel 10 Pro Fold को लॉन्च कर दिया है. गूगल का ऐसा कहना है कि उनका यह फोन टेक्नोलॉजी, डिजाइन और एआई फीचर्स के मामले में कंपनी का सबसे अच्छा फोन है. इस फोन के गियरलेस हिंज के साथ-साथ दोनों डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी और एआई फीचर्स अच्छे हैं. आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में गूगल के इस नए मुड़ने वाले फोन की 5 सबसे खास बाते बताते हैंय
1. नई Gearless Hinge और दमदार डिज़ाइन
किसी भी फोल्डेबल फोन की सबसे खास बात उसका हिंज होता है, क्योंकि अगर उसका हिंज कमजोर है तो फिर उसकी मुड़ने वाली क्वालिटी जल्दी खराब हो सकती है और स्क्रीन पर मुड़ने के निशान भी आ सकते हैं. गूगल ने अपने इस फोन में Pixel 10 Pro Fold में पहली बार गूगल ने gearless hinge दिया है, जो Pixel 9 Pro Fold से दोगुना मजबूत है. इसका aerospace-grade aluminum बॉडी Moonstone और Jade कलर में आता है. इसके अलावा यह मार्केट का पहला ऐसा फोल्डेबल फोन है, जिसमें IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है. इसका मतलब है कि अब फोल्डेबल फोन में भी यूज़र्स को वैसे ही प्रोटेक्शन फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल फ्लैगशिप फोन्स में मिलते हैं.
Whether you’re taking photos, editing images, generating videos, or creating something completely weird and new, the big screen and powerful hardware on #Pixel10 Pro Fold make it easy to explore your creativity! ✨ #MadeByGoogle pic.twitter.com/3igzELvhY7— Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025
2. Super Actua Flex Display और Dual Screen Upgrade
Pixel 10 Pro Fold एक फोल्डेबल यानी मुड़ने वाला फोन है. लिहाजा, इस फोन में दो डिस्प्ले दिए गए हैं.
- इस फोन की इनर स्क्रीन 8 इंच की है, जो अभी तक किसी भी फोल्डेबल फोन में मिलने वाली सबसे बड़ी इनर स्क्रीन है.
- इस फोन की आउटर यानी बाहर वाली स्क्रीन 6.4 इंच की है, जो पतले बेजल्स के साथ आती है.
- इन दोनों डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक की है. इससे धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई देती है.
कंपनी के मुताबिक इसकी स्क्रीन ultra-thin glass और दो anti-impact layers से बनी है, जिससे ये 10 साल तक फोल्डिंग को झेल सकती है. इससे यह ज्यादा मजबूत और ड्रोप-रेज़िस्टेंट भी बन जाती है.
3. Tensor G5 चिपसेट और नए AI फीचर्स
Pixel 10 Pro Fold फोन में गूगल ने प्रोसेसर के लिए खुद की बनाई हुई Tensor G5 चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस और बेहतर AI-सपोर्ट की सुविधा देती है. इस प्रोसेसर के साथ कुछ खास AI Features भी मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं-
- Gemini Live, Magic Cue, और Daily Hub जैसे स्मार्ट फीचर्स
- Add Me, Best Take, और Camera Coach जैसे एडवांस कैमरा एआई फीचर्स
कंपनी का कहना है कि उनका यह फोल्डेबल फोन मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी के मामले में काफी अच्छा है. खासतौर पर स्प्लिट स्क्रीन ड्रैग-एंड-ड्रॉप, और गेम कंट्रोलर सपोर्ट जैसे नए टूल्स के साथ फोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है. हालांकि, हमने खुद इस फोन का रिव्यू नहीं किया है.
4. ट्रिपल कैमरा सिस्टम और Instant View फीचर
Pixel 10 Pro Fold के पांच सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक इसका ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और इंस्टेंट व्यू फीचर भी है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 48MP का है और इस कैमरा में कई खास फीचर्स दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- Macro Focus - क्लोज़अप शॉट्स के लिए
- Super Res Zoom (20x तक) - दूर की चीजें ज़ूम करके साफ़ दिखाता है
- Rear Camera Selfie - बेहतरीन सेल्फी क्वालिटी
इसके अलावा इस कैमरा में यूज़र्स को Dual Screen Preview और Tabletop Mode जैसे खास फीचर्स भी मिलते हैं. इन सभी फीचर्स के अलावा इस फोन के कैमरा में एक नया फीचर आया है, जिसका नाम Instant View फीचर है. यह फीचर आपको फोटो क्लिक करते ही एक प्रीव्यू दिखाता है, जिससे आप देख पाए कि आपके फोन में आपके द्वारा ली गई फोटो ठीक आई है या नहीं. अगर वो फोटो ठीक है तो आप उसे डिवाइस में सेव कर सकते हैं और अगर नहीं है तो रीटेक सकते हैं.
Unfold extraordinary with #Pixel10 Pro Fold.— Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025
📝Use Split Screen for multitasking*
📷Get help taking a great photo with Camera Coach*
🗣️Share your camera in @GeminiApp Live to have a live back-and-forth chat*
🤩& more
*See video for more info & learn more:… pic.twitter.com/vEv2eDu5lL
इस फोन के पिछले हिस्से पर 48MP Quad PD टेक्नोलॉजी वाले कैमरा के साथ - 10.5 MP Ultrawide Camera सेंसर और 10.8 MP Telephoto Camera सेंसर भी दिए गए हैं. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 10 MP Dual PD फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.
5. सबसे बड़ी बैटरी और Pixelsnap मैगनेटिक चार्जिंग
- Pixel 10 Pro Fold में गूगल ने अभी तक की सबसे बड़ी फोल्डेबल बैटरी (5,015 mAh) दी है, जो 30 घंटे से भी ज्यादा चलती है.
- 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, जिससे इस बैटरी को 30 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकता है.
- 15W Qi2 वायरलेस चार्जिंग भी है. इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आप मैग्नेटिक चार्जिंग एक्सेसरीज़ से आसानी से चार्ज कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आपको चार्ज करने के लिए चार्जर की भी जरूरत नहीं होगी.
- नया Pixelsnap सिस्टम दिया गया है. इस नए सिस्टम की मदद से आप चार्जिंग स्टैंड या रिंग स्टैंड को फोन के पीछे मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हैं, वो भी फोल्ड या अनफोल्ड किसी भी पोजीशन में.
कीमत और उपलब्धता
हमने आपको गूगल के इस नए फोल्डेबल फोन की पांच सबसे बड़ी बातें बताई है. भारत में इस फोन का 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी कीमत 1,72,999 है. हालांकि, कंपनी इस फोन को 512GB और 1TB स्टोरेज के वेरिएंट्स में भी लॉन्च कर सकता है. इन सभी स्टोरेज वेरिएंट्स के साथ 16GB RAM मिलेगा. इसके बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी और कीमत की डिटेल्स सामने नहीं आई है.
Multitask even more with Split Screen on #Pixel10 Pro Fold 🤹— Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025
Plan your trip, or drag and drop images into a presentation on the move. You can also adjust the view smoothly and quickly switch focus with a tap¹ 👆 #MadeByGoogle pic.twitter.com/FJLh5UZ0Lm
भारत में इस फोन की उपलब्धता पर कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है. गूगल स्टोर की वेबसाइट पर फोन का बेस वेरिएंट लिस्टेड है, जिसकी कीमत 1,72,999 रुपये दिख रही है. इस फोन को 7,208.29 रुपये की मंथली No Cost EMI पर भी खरीदा जा सकता है. वेबसाइट पर Buy Now की जगह अभी तक Get Notified का ऑप्शन दिख रहा है.