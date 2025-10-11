ETV Bharat / technology

वीडियो: 53 साल पहले बनी थी भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानें किसने बनाया और कितनी थी कीमत

भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार की पिक्चर, जिसका नाम साइलेंट राइडर था. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

Published : October 11, 2025

विजयवाड़ा: आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी ट्रेंड चल रहा है. कार बनाने वाली कंपनियां लगातार नई इनोवेशन्स वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही है. भारत से अमेरिका तक दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कब बनी थी? आइए हम आपको भारत की पहली ईवी की हिस्ट्री बताते हैं, जो हाल-फिलहाल में नहीं बल्कि आज से करीब 5 दशक पहले बनी थी. ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में ईवी की कहानी आज नहीं, बल्कि 53 साल पहले शुरू हो चुकी थी. इसमें सबसे खास बात है कि 53 साल पहले इसकी शुरुआत किसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के एक जुझारू मैकेनिक ने की थी. उनका नाम पलाडुगु वीरा राघवैया (Paladugu Veeraraghavaiah), जिन्हें लोग प्यार से मेकैनिक राघवैया (Mechanic Raghavaiah) बुलाते थे. मैकेनिक राघवैया की कहानी राघवैया कृष्णा जिले के Mudunur गांव के रहने वाले थे. उनका जन्म 1915 में हुआ था. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 1939 में गुड़ीवादा में खुद का गैराज खोला. उस वक्त उन्होंने एक बड़ी कंपनी की नौकरी ठुकराकर खुद का काम करने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ गाड़ियां चलाने का नहीं, बनाने का भी शौक था.