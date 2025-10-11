ETV Bharat / technology

वीडियो: 53 साल पहले बनी थी भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानें किसने बनाया और कितनी थी कीमत

भारत में EV ट्रेंड नया ज़रूर है, लेकिन इसकी शुरुआत भारत के एक तेलुगू इंजीनियर ने 1972 में अपनी बैटरी कार से कर दी थी.

Picture of India’s first electric car, which was named Silent Rider.
भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार की पिक्चर, जिसका नाम साइलेंट राइडर था. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
विजयवाड़ा: आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी ट्रेंड चल रहा है. कार बनाने वाली कंपनियां लगातार नई इनोवेशन्स वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही है. भारत से अमेरिका तक दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कब बनी थी? आइए हम आपको भारत की पहली ईवी की हिस्ट्री बताते हैं, जो हाल-फिलहाल में नहीं बल्कि आज से करीब 5 दशक पहले बनी थी.

ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में ईवी की कहानी आज नहीं, बल्कि 53 साल पहले शुरू हो चुकी थी. इसमें सबसे खास बात है कि 53 साल पहले इसकी शुरुआत किसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के एक जुझारू मैकेनिक ने की थी. उनका नाम पलाडुगु वीरा राघवैया (Paladugu Veeraraghavaiah), जिन्हें लोग प्यार से मेकैनिक राघवैया (Mechanic Raghavaiah) बुलाते थे.

मैकेनिक राघवैया की कहानी

राघवैया कृष्णा जिले के Mudunur गांव के रहने वाले थे. उनका जन्म 1915 में हुआ था. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 1939 में गुड़ीवादा में खुद का गैराज खोला. उस वक्त उन्होंने एक बड़ी कंपनी की नौकरी ठुकराकर खुद का काम करने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ गाड़ियां चलाने का नहीं, बनाने का भी शौक था.

1970s में जब पूरी दुनिया ऑयल क्राइसिस से जूझ रही थी और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे, तब राघवैया ने ठान लिया था कि पेट्रोल पर निर्भरता को कम करना होगा. बस, उसी वक्त से उन्होंने अपना साइलेंट राइडर (Silent Rider) प्रोजेक्ट शुरू किया था.

कितनी थी कीमत?

उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट पर करीब दो साल मेहनत की और उसके बाद 1972 में उन्होंने एक ऐसी कार बना दी, जो बैटरी से चलती थी. यह कार 70 km/h की स्पीड पकड़ सकती थी और एक बार चार्ज करने पर करीब 80 किलोमीटर चलती थी. उस ज़माने के हिसाब से ये किसी चमत्कार से कम नहीं था. उस वक्त भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार की कीमत 16,000 रुपये थी, जो उस वक्त एक बड़ी रकम मानी जाती थी.

उनके इस इनोवेशन की चर्चा देशभर में फैल गई थी. यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और एन. टी. रामाराव जैसे नेताओं ने भी इस कार की सवारी की थी. राघवैया साइलेंट राइडर प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी Lambretta स्कूटर और Luna मॉपेड को भी इलेक्ट्रिक बना दिया.अब सोचिए, भारत के एक इंजीनियर ने आज से कई दशकों पहले ई-स्कूटर बना दिया था.

2005 में पलाडुगु वीरा राघवैया का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई साइलेंट राइडर आज भी आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में उनके परिवार के पास सुरक्षित है. उनकी बनाई हुई गाड़ी उनके निधन के बीस साल बाद भी एक ऐसे इंसान की याद दिलाती है, जिसने भारत में ईवी क्रांति की नींव उस वक्त रखी थी, जब दुनिया को इलेक्ट्रिक कार का मतलब भी ठीक से पता नहीं था.

