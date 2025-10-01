ETV Bharat / technology

तीसरी जनरेशन का River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज

River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर ( फोटो - River India )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 1, 2025 at 5:17 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी River India ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, River Indie Gen 3 के लेटेस्ट पुनरावृत्ति को रोल आउट किया है, जो यूजेबिलिटी और तकनीकी इंट्रीग्रेशन में सुधार के बहुत सा फीचर्स को साथ लेकर आता है. इसे कंपनी की वेबसाइट पर 1.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की कीमत पर लिस्ट किया गया है. River Indie Gen 3 में क्या है नया

बेहतर ग्रिप के लिए Indie Gen 3 अपग्रेड किए गए टायर के साथ आता है. इसके अलावा, क्लीयर रेंज और चार्जिंग इंफोर्मेंशन के साथ एक री-डिज़ाइन किया गया डिस्प्ले, और बेहतर ऐप कनेक्टिविटी की पेशकश की राइडिंग आंकड़े, रियल टाइम चार्जिंग स्थिति और अनुकूलन योग्य डेटा बिंदु शामिल हैं. इसके साथ ही, इसमें हिल-होल्ड असिस्ट को भी जोड़ा गया है, और River का दावा है कि राइडिंग डायनेमिक्स को राइडर फीडबैक के आधार पर ट्विक किया गया है. स्कूटर एक बड़े 43-लीटर अंडरसीट स्टोरेज के साथ आता है, जो लंबे समय से इसका यूएसपी रहा है, साथ ही 12-लीटर का ग्लव बॉक्स स्पेस भी मिलता है. यह ब्लैक लहजे के विपरीत पांच कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है.