तीसरी जनरेशन का River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज
River India ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, River Indie Gen 3 के लेटेस्ट जनरेशन को लॉन्च किया है. इसमें कंपनी ने कई नए फीचर्स दिए हैं.
Published : October 1, 2025 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी River India ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, River Indie Gen 3 के लेटेस्ट पुनरावृत्ति को रोल आउट किया है, जो यूजेबिलिटी और तकनीकी इंट्रीग्रेशन में सुधार के बहुत सा फीचर्स को साथ लेकर आता है. इसे कंपनी की वेबसाइट पर 1.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की कीमत पर लिस्ट किया गया है.
River Indie Gen 3 में क्या है नया
बेहतर ग्रिप के लिए Indie Gen 3 अपग्रेड किए गए टायर के साथ आता है. इसके अलावा, क्लीयर रेंज और चार्जिंग इंफोर्मेंशन के साथ एक री-डिज़ाइन किया गया डिस्प्ले, और बेहतर ऐप कनेक्टिविटी की पेशकश की राइडिंग आंकड़े, रियल टाइम चार्जिंग स्थिति और अनुकूलन योग्य डेटा बिंदु शामिल हैं. इसके साथ ही, इसमें हिल-होल्ड असिस्ट को भी जोड़ा गया है, और River का दावा है कि राइडिंग डायनेमिक्स को राइडर फीडबैक के आधार पर ट्विक किया गया है.
स्कूटर एक बड़े 43-लीटर अंडरसीट स्टोरेज के साथ आता है, जो लंबे समय से इसका यूएसपी रहा है, साथ ही 12-लीटर का ग्लव बॉक्स स्पेस भी मिलता है. यह ब्लैक लहजे के विपरीत पांच कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है.
हालांकि, इसका परफॉर्मेंस अपरिवर्तित रहता है. इस स्कूटर की रेंज 163 किमी की दावा की गई IDC रेंज के साथ 4KWH बैटरी का उपयोग करना जारी रखता है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 6.7kW की अधिकतम पावर प्रदान करती है, जो 90kph की अधिकतम रफ्तार के लिए अच्छा है. कंपनी का दावा है कि स्कूटर को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग पांच घंटे लगते हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें एक संयुक्त ब्रेकिंग सिस्टम के साथ दोनों तरफ डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है.
River ने उत्तरी क्षेत्र में किया विस्तार
नए स्कूटर का खुलासा दिल्ली के राजौरी गार्डन में नदी के पहले दिल्ली स्टोर में किया गया था, जो कंपनी के उत्तरी हब के रूप में काम करेगा. इसके साथ, River के अब बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि, कोयंबटूर, पटना और हुबली जैसे शहरों में भारत भर में 34 आउटलेट्स हो गए हैं.
पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आगामी शोरूम के साथ, मार्च 2026 तक बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप की योजना मार्च 2026 तक 80 स्टोर तक विस्तार करने की है, जिससे मध्य और उत्तरी भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार हुआ.