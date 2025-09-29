ETV Bharat / technology

त्योहारी सीजन पर इन कंपनियों की बाइक्स पर मिलेगा GST 2.0 का बड़ा फायदा, देखें लिस्ट में कौन

Published : September 29, 2025

हैदराबाद: इस त्योहारी सीज़न अगर आप एक नया दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रही है, तो इस साल GST 2.0 के चलते दोपहिया वाहनों पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जो कंपनियों की ओर से ग्राहकों को दिया जा रहा है. बाइक्स और स्कूटरों की कीमतों में भारी कटौती के साथ, यह एक ऐसा मौका है, जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए. Bajaj Auto की बात करें तो कंपनी ने "Hattrick Offer" के साथ Bajaj Pulsar रेंज को और भी आकर्षक बना रहा है. Bajaj Pulsar RS200 जैसे मॉडल GST फायदों के साथ-साथ फाइनेंसिंग पर जीरो प्रोसेसिंग फीस और अतिरिक्त इंश्योरेंस लाभों के संयोजन के साथ कुल 26,000 रुपये से ज्यादा का फायदा मिल रहा है. इसके अलावा, TVS Motor Company ने भी अपनी सबसे लोकप्रिय TVS Apache सीरीज की कीमतों को कम करने के लिए नई GST दरों को लागू किया है. इस सीरीज की एंट्री-लेवल Apache RTR 160 की शुरुआती कीमत अब 1.02 लाख रुपये हो गई है, जबकि सीरीज के टॉप-ऑफ़-द-लाइन Apache RR310 पर कंपनी लगभग 27,000 रुपये की छूट दे रही है. इसके साथ ही, Apache सीरीज की कीमतों में यह कटौती Apache RTR 180, RTR 200 4V और RTR 310 पर भी लागू होती है, जिससे यह लोकप्रिय सीरीज़ और भी किफ़ायती हो गई है और राइडर्स को Apache फैमिली में अपग्रेड करने या शामिल होने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल रहा है.