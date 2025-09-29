ETV Bharat / technology

त्योहारी सीजन पर इन कंपनियों की बाइक्स पर मिलेगा GST 2.0 का बड़ा फायदा, देखें लिस्ट में कौन

इस त्योहारी सीजन अगर आप एक बाइक की योजना बना रहे हैं, तो यहां हम बता रहे हैं कि टॉप कंपनियों के GST डिस्काउंट...

Royal Enfield Classic 350
Royal Enfield Classic 350 (फोटो - Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 1:52 PM IST

हैदराबाद: इस त्योहारी सीज़न अगर आप एक नया दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रही है, तो इस साल GST 2.0 के चलते दोपहिया वाहनों पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जो कंपनियों की ओर से ग्राहकों को दिया जा रहा है. बाइक्स और स्कूटरों की कीमतों में भारी कटौती के साथ, यह एक ऐसा मौका है, जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए.

Bajaj Auto की बात करें तो कंपनी ने "Hattrick Offer" के साथ Bajaj Pulsar रेंज को और भी आकर्षक बना रहा है. Bajaj Pulsar RS200 जैसे मॉडल GST फायदों के साथ-साथ फाइनेंसिंग पर जीरो प्रोसेसिंग फीस और अतिरिक्त इंश्योरेंस लाभों के संयोजन के साथ कुल 26,000 रुपये से ज्यादा का फायदा मिल रहा है.

इसके अलावा, TVS Motor Company ने भी अपनी सबसे लोकप्रिय TVS Apache सीरीज की कीमतों को कम करने के लिए नई GST दरों को लागू किया है. इस सीरीज की एंट्री-लेवल Apache RTR 160 की शुरुआती कीमत अब 1.02 लाख रुपये हो गई है, जबकि सीरीज के टॉप-ऑफ़-द-लाइन Apache RR310 पर कंपनी लगभग 27,000 रुपये की छूट दे रही है.

इसके साथ ही, Apache सीरीज की कीमतों में यह कटौती Apache RTR 180, RTR 200 4V और RTR 310 पर भी लागू होती है, जिससे यह लोकप्रिय सीरीज़ और भी किफ़ायती हो गई है और राइडर्स को Apache फैमिली में अपग्रेड करने या शामिल होने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल रहा है.

मोटरसाइकिल मॉडल/रेंजGST 2.0 के बाद कीमत में कटौती
Honda CB300R और CB300F15,000 रुपये - 21,000 रुपये
Royal Enfield 350 सीरीज (Classic, Hunter, Meteor, Bullet, Goan Classic)12,000 रुपये - 16,000 रुपये
TVS Apache रेंज (RTR 160, RTR 180, RTR 200 4V, RR310)9,930 रुपये - 26,970 रुपये
Honda CB35019,000 रुपये तक की कटौती
Bajaj Pulsar रेंज (RS200, NS200 व अन्य)12,000 रुपये - 26,000 रुपये

वहीं मिडिलवेट सेगमेंट की बात करें तो यहां Honda Motorcycle की CB350 सीरीज़ की कीमत में लगभग 19,000 रुपये की कटौती की गई है. Honda CB300F की कीमत अब 1.55 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 1.70 लाख रुपये थी. इसकी कीमत में 15,000 रुपये की कटौती हुई है. इस कीतम के साथ यह बाइक बिक्री पर उपलब्ध सबसे किफ़ायती 300cc नेकेड स्ट्रीटफाइटर बन गई है. इसके अलावा, Honda CB300R की कीमत 2.40 लाख रुपये से घटकर 2.19 लाख रुपये हो गई है.

ये कटौती Honda की 300cc मोटरसाइकिलों को पहले से कहीं ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाती हैं. वहीं दूसरी ओर, Royal Enfield की बात करें तो कंपनी अपनी 350cc मोटरसाइकिलों पर 22,000 रुपये तक की कटौती प्रदान कर रही है. इस कटौती के साथ कंपनी की मध्यम आकार की मोटरसाइकिलें ज्यादा सुलभ हो गई हैं.

Classic 350 Redditch की बात करें तो इसकी कीमत अब 1.81 लाख रुपये हो गई है, जबकि Hunter 350 रेट्रो बाइक की कीमत घटाकर 1.37 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा, Royal Enfield Meteor 350, Bullet 350 और Gaon Classic 350 की कीमत में भी इसी तरह की कटौती की गई है.

