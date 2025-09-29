मंगल ग्रह पर मिला लाइफ का पहला संभावित सबूत, जानें क्या वहां पर भी कभी जीवन था या नहीं
नासा के द्वारा हाल ही में किए गए रिसर्च से ऐसा लगता है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं.
Published : September 29, 2025 at 5:08 PM IST
हैदराबाद: इस महीने की शुरुआत में नासा ने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें स्पेस साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी है. नासा के इस नए खुलासे से सवाल उठ रहा है कि क्या मंगल ग्रह (Mars) पर कभी microscopic life रही थी? दरअसल, नासा का एक रोवर पिछले कुछ सालों से मंगल ग्रह की ज़मीन पर टहल रहा है और वहां की जानकारियों को जमा करने की कोशिश कर रहा है. नासा के इस रोवर का नाम Perseverance रोवर है. यह रोवर मार्स की ज़मीन पर टहलते हुए वहां के चट्टानों और मिट्टी की छानबीन कर रहा है. उसने हाल ही में एक पुराने सूखे नदी के रास्ते में कुछ ऐसे चट्टानों को ढूंढा है, जिनमें जीवन के पुराने संकेत या सबूत छिपे होने की संभावना हो सकती है. आइए हम आपको इस ख़बर और इसके अर्थ को विस्तार में समझाते हैं.
हालांकि, नासा के वैज्ञानिकों ने बार-बार यह साफ कहा है कि जब तक इन सैंपल्स को धरती पर आकर एडवांस लैब्स में एनालाइज़ नहीं किया जाता, तब तक इस मामले का कोई भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि Perseverance रोवर की यह खोज अभी तक की सबसे बड़ी और आकर्षित खोजों में से एक है.
नासा की साइंस मिशन चीफ़, निक्की फॉक्स ने इसे बेहद खास बताते हुए कहा कि, यह वो पल है, जब हम शायद पहली बार पौराणिक जीवन (Ancient Life) के इतना करीब पहुंचे हैं. फॉक्स के मुताबिक, अगर ये बायोसिग्नेचर्स सच में किसी लाइफ-फॉर्म की वजह से बने हैं, तो यह पूरे ब्रह्मांड को समझने के हमारे नज़रिए को पूरी तरह से बदल सकता है. यह खोज सिर्फ मंगल ग्रह की मिट्टी की ही बात नहीं कर रही, बल्कि यह उस सवाल के जवाब को ढूंढने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है, जो इंसान सदियों से सोचते हुए आ रहे हैं क्या हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं?
रिसर्च पेपर की रिपोर्ट क्या कहती है?
एक प्रसिद्ध जर्नल नेचर (journal Nature) में पब्लिश हुए ‘Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars’ नाम के एक रिसर्च पेपर में दुनिया भर के प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स (planetary scientists) ने पर्सेवरेंस रोवर द्वारा पिछले साल कलेक्ट किए गए सैंपल के बारे में कुछ ग्राउंड-ब्रेकिंग इनसाइट्स शेयर किए हैं. इस रिसर्च पेपर में जो ऑब्ज़र्वेशन सामने आए हैं, वो मंगल ग्रह की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को लेकर एक बेहद अहम नज़रिया पेश करते हैं, जो खासतौर पर जीवन से जुड़े सवालों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं.
इस रिसर्च पेपर के एब्सट्रक्ट में वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने Jezero Crater की 'Bright Angel formation' नाम की एक खास जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का गहन जियोलॉजिकल, पेट्रोग्राफिक और जियोकेमिकल सर्वे किया है. इस इलाके में ऑर्गेनिक-कार्बन-रिच मडस्टोन्स (organic-carbon-rich mudstones) पाए गए हैं, जिनमें छोटे-छोटे सब-मिलीमीटर साइज़ नॉड्यूल्स और मिलीमीटर-स्केल रिएक्शन फ्रंट्स (millimetre-scale reaction fronts) देखे गए हैं. ये सभी आयरन फॉस्फेट और सल्फाइड मिनरल्स जैसे- विवियनाइट और ग्रेगाइट आदि से बने हुए हैं.
ग्रेगाइट (greigite) एक फेरिमैग्नेटिक मिनरल है, जो पृथ्वी पर आमतौर पर बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं. इस कारण रिसर्चर्स ऐसा मान रहे हैं कि मंगल ग्रह पर भी इन मिनरल्स की फॉर्मेशन शायद माइक्रोबियल प्रोसेसेज़ से हुई हो सकती है.
इन खास मिनिरल्स की पहचान बायोसिग्नेचर के तौर पर की जा रही है. इसका मतलब है कि ये ऐसे सब्सटांस हैं, जो माइक्रोबायल लाइफ के मौजूद होने का एक इनडायरेक्ट सबूत हो सकते हैं. हालांकि, रिसर्चर्स ने साफ कर दिया है कि उन्होंने जीवाश्मीकृत जीवन (Fossilized Life) यानी जीवाश्म रूप में संरक्षित जीवन का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है, लेकिन उन्हें जो चट्टानों की आकृतिक बनावट (morphological textures of rocks) में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे हैं, जो माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ की मजबूत संभावनाओं को सपोर्ट करते हैं.
यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि, जब कोई जीव यानी जीवाणु, पौधा, जानवार आदि करोड़ों साल पहले मर जाता है और उसका शरीर मिट्टी, चट्टानों या तलछट में दबकर धीरे-धीरे पत्थर या खनिज में बदल जाता है, तो उसे "जीवाश्म" (Fossil) कहते हैं. ऐसी कोई भी लाइफ फॉर्म, जो इस रूप में पाई जाती है, जो fossilized life कहलाती है.
बहरहाल, इस रिसर्च पेपर के अंत में रिसर्चर्स ने लिखा है कि, ब्राइट एंजल फॉर्मेशन में जो केमिकल, टेक्स्चर और ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टक्स देखे गए हैं, वो संभावित बायोसिग्नेचर्स को मानने के लिए बेहद पुख्ता सबूत हैं. इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं हैं, लेकिन ये खोज इतनी सॉलिज जरूर है कि इन्हें एंसीएंट लाइफ के कैंडिडेट एविडेंस के तौर पर माना जा सकता है. यही कारण है कि दुनियाभर के स्पेस साइंटिस्ट्स इस खोज को लेकर इतना उत्साहित हैं.
ये सारी खोजें उस डेटा पर आधारित हैं जो Perseverance रोवर ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से भेजा हैं. इस रोवर में की एडवांस टूल्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से उसने वहां की मिट्टी और चट्टानों का कमेलिकल और मिनिरल लेवल पर गहन विश्लेषण किया है. इसके लिए उसने अपने हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे के साथ कुछ ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जो रोशनी के जरिए पता लगाते हैं कि किसी चीज़ में कौन-कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं.
उसके बाद मंगल ग्रह पर मिली इन चीजों की तुलना पृथ्वी के जियोलॉजी के साथ की गई और देखा गया कि मंगल ग्रह की चट्टानों में जो चीजें मिल रही हैं, क्या वो पृथ्वी पर भी इसी तरह पाई जाती हैं या नहीं. अगर दोनों ग्रहों में किसी तरह की समानता मिलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि दोनों की लाइफ से जुड़ी कहानी में कुछ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं.
हालांकि, हमेशा की साइंटिफिक प्रोसेस की तरह, रिसर्चर्स ने यह भी साफ कहा है कि जब तक ये सैंपल्स मंगल ग्रह से वापस पृथ्वी पर नहीं आते और उनकी यहां के लैब्स में अल्ट्रा-हाई रिजॉल्यूशन माइक्रोस्कोप्स और केमिकल टेस्टिंग के जरिए प्रोपर जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी की बात को पूरी तरह से फाइनल नहीं माना जा सकता है. विज्ञान का सिद्धांत यही कहता है कि पहले पूरी जांच और फिर अंतिम फैसला.
NASA का Perseverance रोवर: सफर, मिशन और Mars की खोज की कहानी
अब अगर नासा के Perseverance रोवर की बात करें तो, यह नासा का अब तक का सबसे एडवांस मार्स रोवर है, जिसे 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था. उसके बाद इसे 18 फरवरी 2021 को Jezero Crater में सफलतापूर्वक टचडाउन कराया गया था. इसका मेन मकसद मंगह ग्रह की पुरानी जीवन-योग्यता को समझना था, यानी इस बात को समझना कि क्या वहां कभी जीवन रहने लायक पर्यावरण था? और अगर हां, तो उस जीवन के फिज़िकल साइन्स या बायोसिग्नेचर्स को खोज निकालना.
Jezero Crater को एक लैंडिंग साइट के तौर पर चुनने के लिए नासा ने कोई जल्दबाजी नहीं की है. वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने करीब पांच सालों तक 60 से भी ज्यादा साइट्स का विश्लेषण किया और फिर Jezero को चुना था - क्योंकि वहां एक पुरानी झील और नदी के डेल्टा के साफ-साफ जियोलॉजिकल सबूत मिले थे. उन सबूतों के मुताबिक, वहां पर करीब 3.5 अरब साल पहले सक्रिय पानी का बहाव हुआ करता था, मिट्टी के मिनिरल्स बने थे और अवसादन (Sedimentation) हुआ था. ये सभी चीजें माइक्रोबायल लाइफ को सपोर्ट करने वाली मानी जाती हैं.
नासा का यह खास रोवर सिस्टमैटिकली मंगल ग्रह की सतह को ड्रिल कर रहा है और छोटी-छोटी कोर सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है. जिन्हें भविष्य में NASA-ESA joint mission के तौर पर पृथ्वी पर लाया जाएगा. ये सैंपल्स सील्ड कंटेनर्स में हैं और आने वाले सालों में इन्हें हाई-एंड लैब्स में खोलकर स्टडी किया जाएगा. इससे वैज्ञानिकों को शत-प्रतिशत क्लैरिटी मिल सकेगी कि क्या सच में मंगल ग्रह पर कोई जीवन था या नहीं.
अब उस खास चट्टानी सैंपल्स की बात करें जो हाल ही में नासा के Perseverance रोवर ने ढूंढा है तो रोवर ने इन सैंपल्स को उस जगह से लिया है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने "Sapphire Canyon" रखा है और ये Chevya Falls नाम की एक चट्टान के पास है. यह लैंडिंग साइट Jezero Crater के उस हिस्से में है जो नदी के पंख जैसे आकार में फैले हुए डेल्टा में आता है. यहां पानी और मिट्टी जैसी चीज़ें जमा होती थीं, जिसकी वजह से जैविक चीज़ों (organic matter) के लंबे समय तक सुरक्षित रहने के अच्छे-खासे चांस हैं.
इन खोजों को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि क्योंकि यह सिर्फ मंगल ग्रह के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स में लाफी की संभावनाओं के बारे में हैं. अगर भविष्य में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मंगल ग्रह पर माइक्रोस्कॉपिक लाइफ थी, तो यह मानव इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक होगी.
अब दो संभावनाएं हो सकती हैं
अब यहां दो संभावनाएं हैं - अगर भविष्य में साबित हो जाए कि मंगल ग्रह पर जो माइक्रोब्स थे, उनका बायोकैमिकल तरीका पृथ्वी से बिल्कुल अलग था, यानी उन्होंने अलग कैमिकल रिएक्शन्स से जीवन की शुरुआत की, तो इसका मतलब होगा कि जीवन कोई दुर्लभ चीज़ नहीं बल्कि यूनिवर्सल फोनेमेनन हैं यानी ऐसी चीज़ है, यूनिवर्स के अलग-अलग हिस्सों में हो सकती है.
वहीं दूसरी संभावना यह होगी कि, अगर मंगल ग्रह का जीवन और पृथ्वी के जीवन का बायोकैमिकल एक-जैसा हुआ, यानी अगर दोनों ग्रहों पर जीवन का एक कॉमन शुरुआती पॉइंट रहा हो यह शायद किसी पुराने इंपैक्ट (शायद कोई पुराना एस्ट्रॉइड या कॉमेट पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रहों से टकराया हो) के कारण माइकोब्स या ऑर्गेनिक मॉल्यूकूल्स एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंचे होंगे. इसे ही कॉस्मिक एक्सचेंज (Cosmic Exchange) कहते हैं.
इसे सरल शब्दों में समझें दूसरी संभावना के मुताबिक, ऐसा हो सकता है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह से कोई माइक्रोस्कोपिक लाइफ पृथ्वी पर आया हो या पृथ्वी से मंगल ग्रह पर गया हो.
इन दोनों ही संभावनाओं में, यह खोज ना सिर्फ इंसानों के पृथ्वी पर अकेले होने वाले रहस्य से पर्दा उठाएगी, बल्कि वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियों को नए सवालों और मिशन्स के लिए भी प्रेरित करेगी. इससे एस्ट्रोबायोलॉजी और ग्रह विज्ञान की सोचने-समझने की पूरी दिशा बदल जाएगी.
इसी संदर्भ में, एक मशहूर वैज्ञानिक Carl Sagan का एक quote याद आता है, जो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘Cosmos’ के Chapter V ‘Blues for a Red Planet’ में लिखा था. Sagan ने कहा था.
"मंगल ग्रह का सर्फेस एरिया बिल्कुल उतना ही बड़ा है जितना हमारी धरती का ज़मीन वाला हिस्सा है. अगर हम इसे अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहें, तो इसमें सदियो लग जाएंगे. हालांकि, एक दिन ऐसा भी आएगा, जब मंगह ग्रह की खोज पूरी तरह से हो चुकी होगी. जब रोबोटिक एयरक्राफ्ट्स ने मंगल ग्रह को ऊपर से छान लिया होगा, जब रोवर्स ने इसकी ज़मीन के चप्पे-चप्पे को खंगाल लिया होगा, तब इसके सैंपल्स को सुरक्षित पृथ्वी पर लाए जा चुके होंगे, और जब इंसान खुद मंगल ग्रह की रेत पर चल चुके होंगे. लेकिन उसके बाद क्या? हम मंगल ग्रह के साथ क्या करेंगे?
धरती के साथ इंसानों ने जितनी बार गलत किया है, वो सोचकर ही मुझे यह सवाल पूछने में डर लगता है. अगर मंगल ग्रह पर जीवन है, फिर चाहे वो सिर्फ छोटे-छोटे माइक्रोब्स का ही क्यों न हो, तो मेरा मानना है कि हमे मंगल ग्रह के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए. मंगल ग्रह वहां के जीवों का ही होना चाहिए फिर चाहे वो microscopic जीव ही क्यों न हों. हमारे पास के किसी ग्रह पर अगर एक अलग बायोलॉजिकल सिस्टम मौजूद है, तो वो एक ऐसा खज़ाना है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती और उस लाइफ को बचाना, मंगल ग्रह के किसी भी अन्य इस्तेमाल से ज्यादा जरूरी होना चाहिए."
(सी. पी. राजेन्द्रन राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान, बेंगलुरु में एक सहायक प्रोफेसर हैं)