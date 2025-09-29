ETV Bharat / technology

मंगल ग्रह पर मिला लाइफ का पहला संभावित सबूत, जानें क्या वहां पर भी कभी जीवन था या नहीं

नासा के Perseverance रोवर द्वारा 23 जुलाई को ली गई एक "सेल्फी", जो 62 अलग-अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाई गई है, 10 सितंबर 2025 को जारी की गई. इस तस्वीर में रोवर के बाईं ओर, बीच के पास एक चट्टान दिखाई दे रही है, जिसे "चायावा फॉल्स" (Cheyava Falls) नाम दिया गया है. माना जा रहा है कि इस चट्टान की संरचनाएं इस सवाल से जुड़ी हो सकती हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी सूक्ष्म जीवन मौजूद था. ( Image Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS )

By C P Rajendran Published : September 29, 2025 at 5:08 PM IST 12 Min Read

हैदराबाद: इस महीने की शुरुआत में नासा ने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें स्पेस साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी है. नासा के इस नए खुलासे से सवाल उठ रहा है कि क्या मंगल ग्रह (Mars) पर कभी microscopic life रही थी? दरअसल, नासा का एक रोवर पिछले कुछ सालों से मंगल ग्रह की ज़मीन पर टहल रहा है और वहां की जानकारियों को जमा करने की कोशिश कर रहा है. नासा के इस रोवर का नाम Perseverance रोवर है. यह रोवर मार्स की ज़मीन पर टहलते हुए वहां के चट्टानों और मिट्टी की छानबीन कर रहा है. उसने हाल ही में एक पुराने सूखे नदी के रास्ते में कुछ ऐसे चट्टानों को ढूंढा है, जिनमें जीवन के पुराने संकेत या सबूत छिपे होने की संभावना हो सकती है. आइए हम आपको इस ख़बर और इसके अर्थ को विस्तार में समझाते हैं. हालांकि, नासा के वैज्ञानिकों ने बार-बार यह साफ कहा है कि जब तक इन सैंपल्स को धरती पर आकर एडवांस लैब्स में एनालाइज़ नहीं किया जाता, तब तक इस मामले का कोई भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि Perseverance रोवर की यह खोज अभी तक की सबसे बड़ी और आकर्षित खोजों में से एक है. नासा की साइंस मिशन चीफ़, निक्की फॉक्स ने इसे बेहद खास बताते हुए कहा कि, यह वो पल है, जब हम शायद पहली बार पौराणिक जीवन (Ancient Life) के इतना करीब पहुंचे हैं. फॉक्स के मुताबिक, अगर ये बायोसिग्नेचर्स सच में किसी लाइफ-फॉर्म की वजह से बने हैं, तो यह पूरे ब्रह्मांड को समझने के हमारे नज़रिए को पूरी तरह से बदल सकता है. यह खोज सिर्फ मंगल ग्रह की मिट्टी की ही बात नहीं कर रही, बल्कि यह उस सवाल के जवाब को ढूंढने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है, जो इंसान सदियों से सोचते हुए आ रहे हैं क्या हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं? रिसर्च पेपर की रिपोर्ट क्या कहती है? एक प्रसिद्ध जर्नल नेचर (journal Nature) में पब्लिश हुए ‘Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars’ नाम के एक रिसर्च पेपर में दुनिया भर के प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स (planetary scientists) ने पर्सेवरेंस रोवर द्वारा पिछले साल कलेक्ट किए गए सैंपल के बारे में कुछ ग्राउंड-ब्रेकिंग इनसाइट्स शेयर किए हैं. इस रिसर्च पेपर में जो ऑब्ज़र्वेशन सामने आए हैं, वो मंगल ग्रह की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को लेकर एक बेहद अहम नज़रिया पेश करते हैं, जो खासतौर पर जीवन से जुड़े सवालों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. इस रिसर्च पेपर के एब्सट्रक्ट में वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने Jezero Crater की 'Bright Angel formation' नाम की एक खास जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का गहन जियोलॉजिकल, पेट्रोग्राफिक और जियोकेमिकल सर्वे किया है. इस इलाके में ऑर्गेनिक-कार्बन-रिच मडस्टोन्स (organic-carbon-rich mudstones) पाए गए हैं, जिनमें छोटे-छोटे सब-मिलीमीटर साइज़ नॉड्यूल्स और मिलीमीटर-स्केल रिएक्शन फ्रंट्स (millimetre-scale reaction fronts) देखे गए हैं. ये सभी आयरन फॉस्फेट और सल्फाइड मिनरल्स जैसे- विवियनाइट और ग्रेगाइट आदि से बने हुए हैं. ग्रेगाइट (greigite) एक फेरिमैग्नेटिक मिनरल है, जो पृथ्वी पर आमतौर पर बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं. इस कारण रिसर्चर्स ऐसा मान रहे हैं कि मंगल ग्रह पर भी इन मिनरल्स की फॉर्मेशन शायद माइक्रोबियल प्रोसेसेज़ से हुई हो सकती है. इन खास मिनिरल्स की पहचान बायोसिग्नेचर के तौर पर की जा रही है. इसका मतलब है कि ये ऐसे सब्सटांस हैं, जो माइक्रोबायल लाइफ के मौजूद होने का एक इनडायरेक्ट सबूत हो सकते हैं. हालांकि, रिसर्चर्स ने साफ कर दिया है कि उन्होंने जीवाश्मीकृत जीवन (Fossilized Life) यानी जीवाश्म रूप में संरक्षित जीवन का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है, लेकिन उन्हें जो चट्टानों की आकृतिक बनावट (morphological textures of rocks) में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे हैं, जो माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ की मजबूत संभावनाओं को सपोर्ट करते हैं. यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि, जब कोई जीव यानी जीवाणु, पौधा, जानवार आदि करोड़ों साल पहले मर जाता है और उसका शरीर मिट्टी, चट्टानों या तलछट में दबकर धीरे-धीरे पत्थर या खनिज में बदल जाता है, तो उसे "जीवाश्म" (Fossil) कहते हैं. ऐसी कोई भी लाइफ फॉर्म, जो इस रूप में पाई जाती है, जो fossilized life कहलाती है. बहरहाल, इस रिसर्च पेपर के अंत में रिसर्चर्स ने लिखा है कि, ब्राइट एंजल फॉर्मेशन में जो केमिकल, टेक्स्चर और ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टक्स देखे गए हैं, वो संभावित बायोसिग्नेचर्स को मानने के लिए बेहद पुख्ता सबूत हैं. इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं हैं, लेकिन ये खोज इतनी सॉलिज जरूर है कि इन्हें एंसीएंट लाइफ के कैंडिडेट एविडेंस के तौर पर माना जा सकता है. यही कारण है कि दुनियाभर के स्पेस साइंटिस्ट्स इस खोज को लेकर इतना उत्साहित हैं. ये सारी खोजें उस डेटा पर आधारित हैं जो Perseverance रोवर ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से भेजा हैं. इस रोवर में की एडवांस टूल्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से उसने वहां की मिट्टी और चट्टानों का कमेलिकल और मिनिरल लेवल पर गहन विश्लेषण किया है. इसके लिए उसने अपने हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे के साथ कुछ ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जो रोशनी के जरिए पता लगाते हैं कि किसी चीज़ में कौन-कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं. उसके बाद मंगल ग्रह पर मिली इन चीजों की तुलना पृथ्वी के जियोलॉजी के साथ की गई और देखा गया कि मंगल ग्रह की चट्टानों में जो चीजें मिल रही हैं, क्या वो पृथ्वी पर भी इसी तरह पाई जाती हैं या नहीं. अगर दोनों ग्रहों में किसी तरह की समानता मिलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि दोनों की लाइफ से जुड़ी कहानी में कुछ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं. हालांकि, हमेशा की साइंटिफिक प्रोसेस की तरह, रिसर्चर्स ने यह भी साफ कहा है कि जब तक ये सैंपल्स मंगल ग्रह से वापस पृथ्वी पर नहीं आते और उनकी यहां के लैब्स में अल्ट्रा-हाई रिजॉल्यूशन माइक्रोस्कोप्स और केमिकल टेस्टिंग के जरिए प्रोपर जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी की बात को पूरी तरह से फाइनल नहीं माना जा सकता है. विज्ञान का सिद्धांत यही कहता है कि पहले पूरी जांच और फिर अंतिम फैसला. NASA का Perseverance रोवर: सफर, मिशन और Mars की खोज की कहानी