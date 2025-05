ETV Bharat / technology

The Age of Bhaarat: अमिताभ बच्चन की गेमिंग कंपनी ने लॉन्च किया AAA गेम का ट्रेल, पौराणिक कथाओं पर होगा आधारित - THE AGE OF BHAARAT ANNOUNCED

द एज ऑफ भारत गेम के ट्रेलर से लिया गया स्क्रीनशॉट ( फोटो क्रेडिट - अमिश त्रिपाठी वाया यूट्यूब )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 2, 2025 at 6:51 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: भारत की एक गेम डेवलपमेंट स्टूडियो, तारा गेमिंग लिमिटेड ने अपने एक अपकमिंग एक्शन-एडवेंचर रोल-प्लेइंग गेम "The Age of Bhaarat" (द एज ऑफ़ भारत) का ऐलान किया है. यह गेम प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित है. हालांकि, इस गेम की डेवलपर कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने इस बात को कंफर्म किया है कि 2026 के अंत तक इसे पीसी और कंसोल्स पर लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल, इस गेम को Steam और Epic Games Store की विशलिस्ट में जोड़ा जा सकता है. आपको बता दें कि द एज ऑफ भारत सिर्फ एक गेम ही नहीं होगा, बल्कि इसकी डेवलपर कंपनी यानी तारा गेमिंग इसका विस्तार फिल्मों, शोज़ और अन्य मीडिया फॉर्मेट्स में भी करने की प्लानिंग कर रही है. अगर ऐसा होता है तो यह एक फुल-फ्लेज़्ड फ्रैंचाइज़ बन सकता है. तारा गेमिंग के संस्थापक तारा गेमिंग लिमिटेड से तीन प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें भारत के एक प्रख्यात लेखक के साथ-साथ भारतीय और विश्व सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं. इस गेमिंग कंपनी की स्थापना भारत के एक लोकप्रिय लेखक अमिश त्रिपाठी और एक अनुभवी गेम निर्माता नॉरडीन अबूद ने मिलकर की है. नॉरडीन अबूद ने Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint, Wildlands, और Phantoms जैसे कई लोकप्रिय गेम्स बनाए हैं. इस कारण गेमिंग के क्षेत्र में उनका अनुभव काफी पुराना है. इन दोनों व्यक्तियों के अलावा अब तारा गेमिंग लिमिटेड के साथ बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन भी को-फाउंडर के तौर पर जुड़े हैं. तारा गेमिंग लिमिटेड का उद्देश्य भारतीय संस्कृति पर आधारित कहानियों को AAA क्वालिटी प्रोडक्शन के साथ मिलाकर विश्वस्तरीय गेम बनाना है और उसका अनुभव दुनियाभर के गेमर्स को कराना है. कंपनी का कहना है कि उनके द्वारा बनाया गया यह गेम भारत की प्राचीन कहानियों को ग्लोबल गेमिंग ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करेगा. इस गेम का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया है, जो दर्शाता है कि यह गेम विजुअल्स और नैरेटिव्स दोनों की तरहों से काफी शानदार और दमदार हो सकता है. आइए हम आपको पहले इस गेम का ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ अन्य खास बाते बताते हैं. द एज ऑफ़ भारत: खास बातें

तारा गेमिंग लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए इस एक्शन-एडवेंचर गेम "The Age of Bhaarat" का कंटेंट पूरी तरह से भारतीय महाकाव्यों, लोककथाओं और परंपराओं पर आधारित और उससे प्रेरित है. इस गेम का कहानी का मुख्य किरदार फॉरेस्ट वार्डन है, जिसके चारों ओर इसकी कहानी घूमती रहती है. फॉरेस्ट वार्डन आनंदपुर नाम के एक काल्पनिक जगह को राक्षसों की सेना से बचाता है, जो उस जगह पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करते हैं. इस गेम को खेलने वाले प्लेयर्स इसमें उड़ सकते हैं, भारत के पौराणिक कथाओं में इस्तेमाल किए जानें वाले परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों को अपना सकते हैं. इसके अलावा इस गेम में एक ग्रैपलिंक हुक सिस्टम दिया गया है. इसके जरिए गेमर्स जंगलों, पर्वत की चोटी और झील जैसे कई नेचुरल जगहों पर घूम सकते हैं. यह ग्रैपलिंग हुक न सिर्फ घूमने में मदद करता है, बल्कि युद्ध के वक्त भी काफी काम आता है. इस गेम की कहानी लेखक अमिश त्रिपाठी ने लिखा है, जिन्होंने शिव ट्राइलॉजी और राम चंद्र सीरीज़ जैसी बेस्टसेलर बुक्स लिखी हैं. उनकी इस गेम की कहानी में कर्तव्य, विश्वासघात और नैतिक निर्णय शामिल हैं. इस गेम में प्लेयर्स के द्वारा लिए गए फैसले गेम की कहानी और अंत को प्रभावित करेंगे. इस गेम के मोड्स इस गेम में सोलो (अकेले) और मल्टीप्लेयर मोड दिए गए हैं. इसका मतलब है कि गेमर्स इसे अकेले भी खेल पाएंगे और अन्य गेमर्स के साथ भी खेल पाएंगे. इसमें वर्टिकल कॉम्बैट, एक्सप्लोरेशन, हथियार और स्किल कस्टमाइजेशन और भारत की पौराणिक दुनिया से प्रेरित टेरेन्स भी शामिल किए गए हैं.