हैदराबाद: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार दिग्गज Tesla ने मुंबई के बाद अब अपना दूसरा शोरूम दिल्ली में खोल दिया है. बता दें कि बीती 15 जुलाई को कंपनी ने अपना पहला शोरूम मुंबई में शुरू किया था, अब इसका दूसरा एक्सपीरिएंस सेंटर देश की राजधानी दिल्ली में खोला गया है.

कंपनी का यह नया एक्सपीरिएंस सेंटर नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, एयरोसिटी स्थित वर्ल्डमार्क में शुरू किया गया है. दिल्ली में नए आउटलेट के जुड़ने के साथ, टेस्ला के अब देश में दो चालू स्टोर हो गए हैं. हालांकि, भारत भर के ग्राहकों को अभी भी Tesla Model Y को Tesla की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही खरीदना होगा.

Tesla Model Y (फोटो - ETV Bharat)

गौरतलब है कि कंपनी ने जुलाई में अपने Model Y की लॉन्च के साथ भारतीय बाज़ार में प्रवेश किया था. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज दोनों वर्जन में पेश किया है. जहां Tesla Model Y के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, वहीं इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

रेंज की बात करें तो WLTP साइकिल पर, Model Y के स्टैंडर्ड वेरिएंट की रेंज करीब 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जबकि इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट की रेंज पूरी तरह चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक है.

Tesla Model Y (फोटो - ETV Bharat)

इसके अलावा, Tesla ने हाल ही में भारत में अपना पहला सुपरचार्जर स्टेशन स्थापित किया है, जो मुंबई, महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में स्थित है. One BKC के P1 पार्किंग लेवल पर स्थित इस फेसिलिटी में चार DC फास्ट चार्जर और चार AC चार्जर शामिल हैं. मौजूदा समय में, यह स्टेशन केवल Tesla वाहनों के अनुकूल है.

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली में कंपनी ने एरोसिटी, वर्ल्डमार्क-3 में स्थित टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर के साथ ही शहर में पहला Tesla चार्जिंग स्टेशन है, जो Worldmark 3 के निचले तल पर स्थित है. यह भारत में Tesla का दूसरा चार्जिंग स्टेशन है, और ग्राहकों को एक सहज और इंटीग्रेटेड चार्जिंग एक्सपीरिएंस प्रदान करने के लिए Tesla चार्जिंग नेटवर्क का और विस्तार करने की योजना है.

Tesla Model Y (फोटो - ETV Bharat)

इन सुपरचार्जर्स के अलावा, कंपनी नोएडा, साकेत और गुरुग्राम में तीन डेस्टिनेशन चार्जिंग पॉइंट संचालित करने की योजना बना रही है. गुरुग्राम में एक समर्पित सर्विस सेंटर भी शुरू किए जाने की उम्मीद है.