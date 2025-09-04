हैदराबाद: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार दिग्गज Tesla ने भारतीय बाजार में इस साल जुलाई में अपनी शुरुआत की थी. कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी Tesla Model Y को लॉन्च किया था, जिसके बारे में अब कंपनी ने जानकारी दी है कि इस क्रॉसओवर के लिए 600 बुकिंग प्राप्त हो चुकी है, और इसी महीने से इसकी डिलीवरी भी शुरू होने वाली है. बता दें कि फिलहाल Tesla Model Y की डिलीवरी शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और पुणे तक सीमित रहेगी.
Tesla Model Y की बुकिंग और डिलीवरी
कंपनी ने जानकारी दी है कि Tesla को भारत में अपनी Model Y के लिए लॉन्च के बाद से अब तक कुल 600 बुकिंग मिल चुकी हैं, जिनमें से कंपनी को 350-500 यूनिट्स की डिलीवरी की उम्मीद है. ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यह टेस्ला के भारत में 2,500 यूनिट्स के वार्षिक कोटा को पूरा करने के आंतरिक अनुमान से काफी कम है. संदर्भ के लिए, Tesla वैश्विक बाजारों में हर चार घंटे में लगभग इतनी ही यूनिट्स की डिलीवरी करती है.
ज्यादा कीमत के चलते बिक्री कम
देखा जाए तो, भारतीय बाजार में Tesla की बिक्री काफी सुस्त रही, और इसका कारण संभवतः भारत में Tesla Model Y की कीमत को माना जा सकता है. इस कार को भारतीय बाजार में CBU (पूरी तरह से निर्मित यूनिट) के तौर पर आयात किया जा रहा है, जिसके चलते इसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
हालांकि भारत सरकार ने जून में बहुत कम 15 प्रतिशत आयात शुल्क के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए SPMEPCI योजना शुरू की थी, लेकिन Tesla ने मौजूदा समय में भारत में अपने मॉडल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, और इसलिए वह इस नीति का लाभ नहीं उठा सकती है.
व्यापक रूप से देखें तो, JATO डायनेमिक्स के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से जून 2025 तक भारत में 45 लाख रुपये से 70 लाख रुपये के बीच कीमत वाले 2,800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए. हालांकि, Tesla Model Y की बुकिंग संख्या कंपनी की ब्रांड अपील और उच्च प्रत्याशा को नहीं दर्शाती है, और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता द्वारा यहां खुद को बाज़ार में लाने में झिझक से भी इसमें मदद नहीं मिलती.
हालांकि फिर भी, Tesla मुंबई और दिल्ली में अपने सुपरचार्जर नेटवर्क के माध्यम से भारत में धीरे-धीरे अपना विस्तार जारी रख रही है, साथ ही अगले साल दक्षिण भारत में अपना तीसरा एक्सपीरिएंस सेंटर खोलने की योजना बना रही है.