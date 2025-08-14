ETV Bharat / technology

₹9,999 में लॉन्च हुआ Google Pixel जैसे डिजाइन वाला फोन! मिलेगा 50MP कैमरा और 6000mAh Battery - LATEST SMARTPHONE UNDER 10000

टेक्नो ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट और Android 15 पर बेस्ड HiOS 15 मिलता है.

TECNO Spark Go 5G
इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है. (फोटो क्रेडिट: TECNO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 2:21 PM IST

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी TECNO ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम TECNO Spark Go 5G है. यह एक बजट स्मार्टफोन है. इस स्मार्टफोन में 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ 6.74 इंच की स्क्रीन दी गई है. इसके अलावा फोन में 6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा सेटअप भी दिया गया है. इस फोन की सबसे खास बात है कि इतने ठीक-ठाक फीचर्स होने के बाद भी आपको इसे खरीदने के लिए सिर्फ 9,999 रुपये ही खर्च करने होंगे. इस फोन का बैक कैमरा मॉड्यूल दिखने में Google Pixel जैसा है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

टेक्नो के इस फोन में 6.74 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसके अलावा फोन में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ फोन में 4GB RAM और 4GB वर्चुअल रैम भी दिया गया है. इसका मतलब फोन में कुल 8GB रैम की क्षमता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड HiOS 15 पर चलता है.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

कैटेगिरीडिटेल्स
डिस्प्ले6.74-इंच HD+ LCD स्क्रीन (1600 x 720 पिक्सल), 120Hz रिफ्रेश रेट, 670 निट्स पीक ब्राइटनेस
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 6400 (6nm), Octa-core
• 2x Cortex-A76 @ 2.5GHz
• 6x Cortex-A55 @ 2GHz
• GPU: Arm Mali-G57 MC2
रैम और स्टोरेज4GB LPDDR4X RAM, 128GB स्टोरेज (microSD से एक्सपेंडेबल)
सिम स्लॉटडुअल सिम (Nano + Nano + microSD)
ऑपरेटिंग सिस्टमAndroid 15 आधारित HiOS 15
रियर कैमरा50MP कैमरा, LED फ्लैश, 2K वीडियो रिकॉर्डिंग @30fps
फ्रंट कैमरा5MP सेल्फी कैमरा
फिंगरप्रिंट सेंसरसाइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर
ऑडियो3.5mm जैक, DTS सपोर्ट के साथ सिंगल बॉटम स्पीकर
डिज़ाइनIP64 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट
साइज़: 167.74×77.7×7.99mm
वजन: 194g
कनेक्टिविटी5G SA/NSA, डुअल 4G VoLTE
Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)
Bluetooth 5.3
GPS/GLONASS/Beidou
USB Type-C
बैटरी6000mAh बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग

