हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी TECNO ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम TECNO Spark Go 5G है. यह एक बजट स्मार्टफोन है. इस स्मार्टफोन में 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ 6.74 इंच की स्क्रीन दी गई है. इसके अलावा फोन में 6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा सेटअप भी दिया गया है. इस फोन की सबसे खास बात है कि इतने ठीक-ठाक फीचर्स होने के बाद भी आपको इसे खरीदने के लिए सिर्फ 9,999 रुपये ही खर्च करने होंगे. इस फोन का बैक कैमरा मॉड्यूल दिखने में Google Pixel जैसा है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

टेक्नो के इस फोन में 6.74 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसके अलावा फोन में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ फोन में 4GB RAM और 4GB वर्चुअल रैम भी दिया गया है. इसका मतलब फोन में कुल 8GB रैम की क्षमता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड HiOS 15 पर चलता है.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

कैटेगिरी डिटेल्स डिस्प्ले 6.74-इंच HD+ LCD स्क्रीन (1600 x 720 पिक्सल), 120Hz रिफ्रेश रेट, 670 निट्स पीक ब्राइटनेस प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6400 (6nm), Octa-core

• 2x Cortex-A76 @ 2.5GHz

• 6x Cortex-A55 @ 2GHz

• GPU: Arm Mali-G57 MC2 रैम और स्टोरेज 4GB LPDDR4X RAM, 128GB स्टोरेज (microSD से एक्सपेंडेबल) सिम स्लॉट डुअल सिम (Nano + Nano + microSD) ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 आधारित HiOS 15 रियर कैमरा 50MP कैमरा, LED फ्लैश, 2K वीडियो रिकॉर्डिंग @30fps फ्रंट कैमरा 5MP सेल्फी कैमरा फिंगरप्रिंट सेंसर साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑडियो 3.5mm जैक, DTS सपोर्ट के साथ सिंगल बॉटम स्पीकर डिज़ाइन IP64 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट

साइज़: 167.74×77.7×7.99mm

वजन: 194g कनेक्टिविटी 5G SA/NSA, डुअल 4G VoLTE

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS/Beidou

USB Type-C बैटरी 6000mAh बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग

