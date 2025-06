ETV Bharat / technology

Tecno Spark Go 2 भारत में लॉन्च, मात्र ₹6,999 में मिलेगा 8GB RAM, AI Features और बिना नेटवर्क भी फ्री कॉलिंग सुविधा! - BEST PHONE UNDER 7000

Tecno Spark Go 2 को 4 कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है ( फोटो क्रेडिट: Tecno )

Published : June 24, 2025 at 1:47 PM IST

हैदराबाद: चीन की मोबाइल कंपनी टेक्नो ने भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Tecno Spark Go 2 है. इसकी कीमत 7,000 रुपये से भी कम है, लेकिन फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स काफी अच्छे हैं. फोन में यूज़र्स को 13MP डुअल कैमरा सेटअप, 5000mAh की बैटरी, Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट वाला AI Features और नो-नेटवर्क कॉलिंग फीचर भी मिलता है. आइए हम आपको इस फोन के तमाम स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में बताते हैं. Tecno Spark Go 2 Specifications

फ़ीचर / Feature विवरण / Details डिस्प्ले / Display 6.67-इंच HD+ IPS LCD, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स ब्राइटनेस प्रोसेसर / Processor UNISOC T7250 (Octa-core, 12nm) RAM + स्टोरेज / RAM + Storage 4GB RAM + 64GB स्टोरेज (₹6,999), माइक्रोSD से 1TB तक एक्सपेंडेबल वर्चुअल RAM / Virtual RAM 4GB तक अतिरिक्त वर्चुअल RAM रियर कैमरा / Rear Camera 13MP प्राइमरी कैमरा, डुअल LED फ्लैश सेल्फी कैमरा / Selfie Camera 8MP फ्रंट कैमरा, डुअल LED फ्लैश बैटरी / Battery 5000mAh, 15W फास्ट चार्जिंग सॉफ़्टवेयर / Software Android 15 आधारित HiOS 15 AI असिस्टेंट / AI Assistant Ella – मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट के साथ नेटवर्क-फ्री कॉलिंग / No-Network Calling Free Link App के ज़रिए Spark Go 2 और POVA सीरीज़ के बीच डिज़ाइन / Design फ्लैट फ्रेम, पंच-होल डिस्प्ले, IP64 डस्ट व वाटर रेसिस्टेंस ऑडियो / Audio DTS डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5mm हेडफोन जैक अन्य फीचर्स / Other Features साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IR ब्लास्टर, फेस अनलॉक रंग / Colours Ink Black, Veil White, Titanium Grey, Turquoise Green उपलब्धता / Availability ₹6,999 में Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर 1 जुलाई से उपलब्ध