Tecno Pova Slim 5G: भारत में जल्द लॉन्च होगा दुनिया का सबसे स्लिम 3D Curved Display स्मार्टफोन - WORLDS SLIMMEST SMARTPHONE

टेक्नो भारत में एक नया फोन लॉन्च करने वाली है, जो कंपनी के मुताबिक, दुनिया का सबसे पतला 3डी कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन फोन होगा.

Tecno has yet to unveil the complete design of the Tecno Pova Slim 5G smartphone
Tecno Pova Slim 5G का पूरा डिजाइन अभी तक रिवील नहीं किया गया है. (Image Credits: Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 6:35 PM IST

हैदराबाद: आजकल स्मार्टफोन्स पहले की तुलना में ज्यादा पतले होते जा रहे हैं, जबकि आजकल फोन्स में बड़ी बैटरी भी मिलने लगी है. पुराने जमाने में बड़ी बैटरी वाले फोन की मोटाई भी ज्यादा होती है. इस कारण यूज़र्स को ज्यादा क्षमता वाला बैटरी फोन खरीदने के लिए डिजाइन के साथ समझौता करना पड़ता था. अब ऐसा नहीं है. अब नए डिजाइन स्टैंडर्ड्स और सिलिकन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी के कारण बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी फोन स्लिम होते हैं. अब टेक्नो एक नया फोन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम Tecno Pova Slim 5G है. इस फोन के बारे में टेक्नो का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला 3डी कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन होगा.

दुनिया का सबसे पतला 3डी कर्व्ड डिस्प्ले फोन

टेक्नो ने अपने इस फोन के बारे में कहा, Pova Slim 5G दुनिया का सबसे स्लिम 3D curved display 5G smartphone होगा, जो बिना किसी समझौते के अल्ट्रा-स्लिक लुक के साथ आएगा. टेक्नो ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 में एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन को पेश किया था, जिसका नाम Tecno Spark Slim था और उसकी थिकनेस सिर्फ 5.75mm थी. हालांकि, Tecno Pova Slim 5G की थिकनेस 5.75mm से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह सबसे पतला 3डी कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन होगा, ना कि सबसे पतला स्मार्टफोन.

आपको बता दें कि इस वक्त तक दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 Edge है, जिसकी थिकनेस 5.8mm जबकि सबसे पतला 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन Infinix Hot 60 Pro+ है, जिसकी थिकनेस 5.95 mm है. ऐसे में Tecno Pova Slim 5G की थिकनेस 5.95 mm से कम और 5.8mm से ज्यादा हो सकती है.

टेक्नो ने जानकारी दी है कि Tecno Pova Slim 5G को भारत में 4 सितंबर 2025 की दोपहर 2 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन में Dynamic Mood Light फीचर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल नोटिफिकेशन्स, कॉल अलर्ट्स जैसी चीजों के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा टेक्नो ने अभी तक अपने इस फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कंपनी इस फोन की डिटेल्स शेयर कर सकती है.

