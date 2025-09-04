हैदराबाद: टेक्नो ने भारत में अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है, जो दुनिया का सबसे पतला 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन भी है. इस फोन स्क्रीन की थिकनेस 5.95mm है, जो इसे अभी तक का सबसे पतला 3डी कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन बनाता है. इस फोन स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz है. इस फोन में 6.78 इंच की 1.5K 3D कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है. इसके अलावा फोन में 8GB RAM के साथ 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसके साथ 128GB स्टोरेज की सुविधा भी मिलती है. इस फोन की कीमत 19,999 रुपये है. इसे यूज़र्स स्काई ब्लू, स्लिम व्हाइट और कूल ब्लैक कलर्स में खरीद सकते हैं. इस फोन की बिक्री 8 सितंबर 2025 से शुरू होगी. आइए हम आपको इस फोन की बाकी डिटेल्स के बारे में बताते हैं.

Tecno Pova Slim 5G

फ़ीचर डिटेल्स डिस्प्ले 6.78 इंच 3D कर्व्ड AMOLED, 1.5K रेजोल्यूशन रिफ्रेश रेट 144Hz टच सैंपलिंग रेट 240Hz ब्राइटनेस 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 92.6% चिपसेट MediaTek Dimensity 6400 GPU Mali-G57 रैम 8GB तक LPDDR4x स्टोरेज 128GB तक UFS 2.2 बैटरी 5160mAh फास्ट चार्जिंग 45W वायर्ड + 10W रिवर्स चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम HiOS 15 (Android 15 बेस्ड) AI फीचर्स Ella AI: रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट, AI राइटिंग, इमेज टूल्स, प्राइवेसी ब्लरिंग कैमरा (रियर) डुअल कैमरा: 50MP मेन + 2MP सेकेंडरी कैमरा मोड्स पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, व्लॉग, स्लो मोशन, पैनोरमा, मैक्रो सेल्फी कैमरा 13MP डिज़ाइन 5.95mm thickness, 156g weight, मूड लाइट डिजाइन ड्यूरैबिलिटी मिलिट्री ग्रेड, Corning Gorilla Glass 7i IP रेटिंग IP64 (डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट) नेटवर्क नो नेटवर्क कम्युनिकेशन मोड कलर ऑप्शन्स Sky Blue, Slim White, Cool Black कीमत ₹19,999 सेल डेट 8 सितंबर से Flipkart और रिटेल चैनल्स पर उपलब्ध

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...