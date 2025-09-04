ETV Bharat / technology

TECNO POVA Slim 5G भारत में लॉन्च, मिलेगा दुनिया का सबसे पतला 3D Curved Display - WORLD SLIMMEST PHONE

टेक्नो ने दुनिया के सबसे पतले कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन को भारत में लॉन्च कर दिया है. आइए इस फोन के बारे में जानते हैं.

Tecno Pova Slim 5G
इस फोन की थिकनेस 5.95mm है. (फोटो क्रेडिट: Tecno)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: टेक्नो ने भारत में अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है, जो दुनिया का सबसे पतला 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन भी है. इस फोन स्क्रीन की थिकनेस 5.95mm है, जो इसे अभी तक का सबसे पतला 3डी कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन बनाता है. इस फोन स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz है. इस फोन में 6.78 इंच की 1.5K 3D कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है. इसके अलावा फोन में 8GB RAM के साथ 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसके साथ 128GB स्टोरेज की सुविधा भी मिलती है. इस फोन की कीमत 19,999 रुपये है. इसे यूज़र्स स्काई ब्लू, स्लिम व्हाइट और कूल ब्लैक कलर्स में खरीद सकते हैं. इस फोन की बिक्री 8 सितंबर 2025 से शुरू होगी. आइए हम आपको इस फोन की बाकी डिटेल्स के बारे में बताते हैं.

Tecno Pova Slim 5G

फ़ीचरडिटेल्स
डिस्प्ले6.78 इंच 3D कर्व्ड AMOLED, 1.5K रेजोल्यूशन
रिफ्रेश रेट144Hz
टच सैंपलिंग रेट240Hz
ब्राइटनेस4500 निट्स पीक ब्राइटनेस
स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो92.6%
चिपसेटMediaTek Dimensity 6400
GPUMali-G57
रैम8GB तक LPDDR4x
स्टोरेज128GB तक UFS 2.2
बैटरी5160mAh
फास्ट चार्जिंग45W वायर्ड + 10W रिवर्स चार्जिंग
ऑपरेटिंग सिस्टमHiOS 15 (Android 15 बेस्ड)
AI फीचर्सElla AI: रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट, AI राइटिंग, इमेज टूल्स, प्राइवेसी ब्लरिंग
कैमरा (रियर)डुअल कैमरा: 50MP मेन + 2MP सेकेंडरी
कैमरा मोड्सपोर्ट्रेट, सुपर नाइट, व्लॉग, स्लो मोशन, पैनोरमा, मैक्रो
सेल्फी कैमरा13MP
डिज़ाइन5.95mm thickness, 156g weight, मूड लाइट डिजाइन
ड्यूरैबिलिटीमिलिट्री ग्रेड, Corning Gorilla Glass 7i
IP रेटिंगIP64 (डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट)
नेटवर्कनो नेटवर्क कम्युनिकेशन मोड
कलर ऑप्शन्सSky Blue, Slim White, Cool Black
कीमत₹19,999
सेल डेट8 सितंबर से Flipkart और रिटेल चैनल्स पर उपलब्ध

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

ETV Bharat Logo

