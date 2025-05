ETV Bharat / technology

5500mAh बैटरी और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ भारत में लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन! जानें कीमत और पूरी डिटेल - TECNO POVA CURVE 5G PRICE IN INDIA

Tecno Pova Curve 5G ( फोटो - Tecno )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 29, 2025 at 3:29 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 3:53 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: टेकनो ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Tecno Pova Curve 5G है. इसमें 5500mAh की बैटरी, 45W की फास्ट चार्जिंग, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट, हायपर कूलिंग सिस्टम और 64MP रियर कैमरा सेटअप के साथ बहुत सारे खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको टेकनो के इस फोन के बारे में बताते हैं. Tecno Pova Curve 5G में 6.78 इंच की कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जो फुल एचडी प्लस रेजॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस समेत कई खास फीचर के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट चिपसेट दिया गया है, जो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन में मौजूद 4nm चिपसेट के साथ ग्राफिक्स के लिए Mali-G615 MC2 GPU दिया गया है. कैमरा, बैटरी और अन्य फीचर्स टेकनो के इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन कैमरा 64MP के Sony IMX682 सेंसर के साथ आता है. इसके अलावा फोन में एक और बैक कैमरा और एक एलईडी फ्लैश लाइट भी दी गई है. इसके अलावा फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में 5500mAh की बैटरी के साथ 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है.

इस फोन में साइड-माउंटटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 3.5mm ऑडियो जैक, धूल और पानी की बूंदों से बचने के लिए IP69 रेटिंग समेत कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं. इस फोन की थिकनेस 7.45mm है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड HiOS पर रन करता है. इस फोन में एआई कॉल असिस्टेंट, एआई वॉइसप्रिंट सप्रेशन, एआई ऑटो कॉल आसंरिंग, एआई फोटो सोल्वर, सर्किल टू सर्च, एआई स्मार्ट असिस्टेंट और AIGC Portrait 2.0 समेत कई एआई बेस्ड फीचर्स दिए गए हैं. इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए VoWiFi Dual Pass, Wifi 6, Bluetooth 5.4, और एक Intelligent Signal Hub System समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं, जिसके लिए कंपनी का दावा है कि यह कमजोर नेटवर्क वाली परिस्थिति में भी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. यह भी पढ़ें: लावा ने लॉन्च किया सबसे सस्ता फोन! सिर्फ ₹5,999 में मिलेगा 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

Last Updated : May 29, 2025 at 3:53 PM IST