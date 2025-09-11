ETV Bharat / technology

ADAS सूट के साथ लॉन्च हुई नई Tata Nexon EV, जानें क्या है कीमत और सेफ्टी फीचर्स

Tata Motors ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Nexon EV में लेवल -2 एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सूट पेश किया है.

Tata Nexon EV
Tata Nexon EV को मिला ADAS सूट (फोटो - TATA Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 1:56 PM IST

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Nexon EV में लेवल -2 एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सूट पेश किया है. कंपनी ने इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 17.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. बता दें कि कुछ समय पहले ही जानकारी सामने आई थी कि Tata Motors अपनी Nexon EV को ADAS सूट के साथ लॉन्च करने वाली है.

Tata Nexon EV Empowered +A वेरिएंट से मिलेगा ADAS सूट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने ADAS सूट को Tata Nexon EV के एक नए टॉप-स्पेक Empowered +A वैरिएंट के साथ पेश किया है. बता दें कि पिछले रेंज-टॉपिंग वेरिएंट Empowered +45 से यह नया वेरिएंट 30,000 रुपये ज्यादा महंगा है, जिसकी कीमत मौजूदा समय में 16.99 लाख रुपये है. ADAS सूट होने के चलते नए टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत में इजाफा हुआ है.

Tata Nexon EV में ADAS सूट के फीचर्स
Tata Nexon EV के ASAD सूट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन-कीप असिस्ट, फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटो हाई बीम असिस्ट, ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक और कोलिजन वॉर्निंग, और ड्राइवर स्लीपीनेस डिटेक्टर जैसे सेफ्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं.

कलर ऑप्शन की बात करें तो Tata Motors ने नए Nexon EV Empowered +A वेरिएंट को डार्क और रेड डार्क कलर ऑप्शन में भी पेश किया है. इसकी शुरुआती कीमत 17.49 लाख रुपये है, और यह स्टैंडर्ड ADAS-सुसज्जित वर्जन से 20,000 रुपये ज्यादा कीमत पर उपलब्ध है.

Tata Nexon EV Red Dark
Tata Nexon EV Red Dark (फोटो - TATA Motors)

Tata Nexon EV Empowered +A वेरिएंट के अन्य फीचर्स
ADAS सूट के अलावा, नए टॉप-स्पेक Empowered +A वेरिएंट में बाकी सभी फीचर्स Empowered + वाले ही दिए गए हैं. इस वेरिएंट में मुख्य तौर पर पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 9-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है.

Tata Nexon EV Empowered +A वेरिएंट का पावरट्रेन और रेंज
वैसे तो Tata Nexon EV में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 30kWh और 45kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ADAS सूट के साथ आने वाला Nexon EV Empowered +A वेरिएंट सिर्फ बड़ी क्षमता वाली 45kWh बैटरी के साथ ही उतारा गया है. इस बैटरी पैक के साथ कार की ARAI रेंज 489 किमी और वास्तविक रेंज 350 किमी है.

