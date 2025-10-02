ETV Bharat / technology

सितंबर 2025 कि बिक्री में Tata Motors, Mahindra से आगे, Hyundai दूसरे स्थान पर रही

हैदराबाद: जीएसटी 2.0 के लागू होने और त्योहारों के दौरान वाहनों की मांग में भारी बढ़ोतरी हुही है, जिसके चलते भारतीय पैसेंजर व्हीकल उद्योग में सितंबर 2025 में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Mahindra & Mahindra, Tata Motors और Hyundai Motor India जैसे प्रमुख निर्माताओं ने घरेलू और निर्यात बाज़ारों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहन प्रमुख रूप शामिल हैं.

Tata Motors की बिक्री

Tata Motors पैसेंजर व्हीकल्स ने सितंबर 2025 में कुल 60,907 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, और एक रिकॉर्ड स्थापित किया है. कंपनी की इस बिक्री में भारत में 59,667 यूनिट्स की घरेलू बिक्री शामिल है, जो पिछले साल की तुलना में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है.

Tata के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री: Tata की EV बिक्री 96 प्रतिशत बढ़कर 9,191 यूनिट्स हो गई, जो तिमाही की कुल बिक्री का लगभग 17 प्रतिशत है.

Tata Nexon CNG (फोटो - Tata Motors)

CNG वाहनों की बिक्री: कंपनी के CNG वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 17,800 यूनिट्स के पार पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 105 प्रतिशत ज्यादा है.

Tata Nexon का अहम रोल: कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की 22,500 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं. यह Tata Motors की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है.

Tata Motors पीवी लिमिटेड के एमडी शैलेश चंद्रा ने बिक्री परफॉर्मेंस पर कहा कि, "सितंबर 2025 एक महत्वपूर्ण महीना बनकर उभरा... EV की बिक्री साल-दर-साल 96 प्रतिशत बढ़ी... CNG की बिक्री सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई..."

महिंद्रा के यूटिलिटी वाहनों की बिक्री मजबूत

Mahindra & Mahindra ने सितंबर 2025 में 56,233 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है. निर्यात के साथ कंपनी की कुल बिक्री 58,714 यूनिट्स रही है.