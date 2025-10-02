सितंबर 2025 कि बिक्री में Tata Motors, Mahindra से आगे, Hyundai दूसरे स्थान पर रही
सितंबर 2025 के खत्म होने के साथ ही कार निर्माता कंपनियों ने बेहतर मांग देखी है. कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है.
Published : October 2, 2025 at 1:22 PM IST
हैदराबाद: जीएसटी 2.0 के लागू होने और त्योहारों के दौरान वाहनों की मांग में भारी बढ़ोतरी हुही है, जिसके चलते भारतीय पैसेंजर व्हीकल उद्योग में सितंबर 2025 में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Mahindra & Mahindra, Tata Motors और Hyundai Motor India जैसे प्रमुख निर्माताओं ने घरेलू और निर्यात बाज़ारों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की, जिसमें एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहन प्रमुख रूप शामिल हैं.
Tata Motors की बिक्री
Tata Motors पैसेंजर व्हीकल्स ने सितंबर 2025 में कुल 60,907 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, और एक रिकॉर्ड स्थापित किया है. कंपनी की इस बिक्री में भारत में 59,667 यूनिट्स की घरेलू बिक्री शामिल है, जो पिछले साल की तुलना में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है.
Tata के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री: Tata की EV बिक्री 96 प्रतिशत बढ़कर 9,191 यूनिट्स हो गई, जो तिमाही की कुल बिक्री का लगभग 17 प्रतिशत है.
CNG वाहनों की बिक्री: कंपनी के CNG वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 17,800 यूनिट्स के पार पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 105 प्रतिशत ज्यादा है.
Tata Nexon का अहम रोल: कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की 22,500 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं. यह Tata Motors की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है.
Tata Motors पीवी लिमिटेड के एमडी शैलेश चंद्रा ने बिक्री परफॉर्मेंस पर कहा कि, "सितंबर 2025 एक महत्वपूर्ण महीना बनकर उभरा... EV की बिक्री साल-दर-साल 96 प्रतिशत बढ़ी... CNG की बिक्री सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई..."
महिंद्रा के यूटिलिटी वाहनों की बिक्री मजबूत
Mahindra & Mahindra ने सितंबर 2025 में 56,233 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है. निर्यात के साथ कंपनी की कुल बिक्री 58,714 यूनिट्स रही है.
घरेलू यूटिलिटी वाहन बिक्री: बीते माह 56,233 यूनिट्स वाहन बेचे गए.
कंपनी का निर्यात: पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 43 प्रतिशत बढ़कर 4,320 यूनिट्स हो गई है.
Mahindra & Mahindra के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा कि, "...नवरात्रि के पहले नौ दिनों के दौरान डीलर द्वारा रिपोर्ट किए गए ग्राहक रीटेल बिक्री में मजबूत वृद्धि देखी गई है. एसयूवी सेगमेंट में 60 प्रतिशत से ज्यादा और CV सेगमेंट में 70 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है..."
Hyundai ने एसयूवी की रिकॉर्ड बिक्री की
Hyundai Motor India Ltd ने सितंबर 2025 में 70,347 व्हीकल बेचे गए, जो पिछले साल की समान अवधि से 10 फीसदी ज्यादा है, जिसमें 51,547 घरेलू यूनिट्स और 18,800 यूनिट्स का निर्यात शामिल हैं. कंपनी की एसयूवी ने घरेलू बिक्री का 72.4 फीसदी हिस्सा हासिल किया, जो कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा है.
Hyundai Creta की बिक्री: कंपनी ने बीते माह इस एसयूवी की 18,861 यूनिट्स की बिक्री की.
Hyundai Venue: इस कार की 11,484 यूनिट्स बिकीं, जो 20 महीनों में सबसे ज़्यादा है.
निर्यात: कंपनी के निर्यात में साल-दर-साल 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसने भारत को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना दिया है.
Hyundai Motor India के सीओओ तरुण गर्ग ने कहा कि, "GST 2.0 सुधारों की घोषणा के बाद, HMIL घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में तालमेल देख रहा है... एक सच्चा डबल-इंजन विकास..."