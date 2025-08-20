ETV Bharat / technology

Tata Motors ने चार मॉडलों के साथ दक्षिण अफ्रीकी बाज़ार में आधिकारिक तौर पर फिर से एंट्री मारी है.

साउथ अफ्रीका में Tata Motors ने मारी एंट्री
August 20, 2025

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने चार मॉडलों के अपने मज़बूत पोर्टफोलियो के साथ दक्षिण अफ्रीकी बाज़ार में आधिकारिक तौर पर फिर से एंट्री मारी है. Tata Motors के इस लाइन-अप में Tata Tiago, Punch, Curvv और Tata Harrier शामिल हैं, जिनका जोहान्सबर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया गया है.

Tata Motors ने अपने वाहनों के स्थानीय वितरण और बिक्री के बाद सहायता के लिए Motus Holdings के साथ साझेदारी की है. मौजूदा समय में, Tata Motors ने 40 डीलरशिप का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाया है, और साल 2026 तक इसे 60 डीलरशिप तक विस्तारित करने की योजना है.

साउथ अफ्रीका में Tata Motors का इतिहास
Tata Motors साल 2004 से दक्षिण अफ्रीका में अपने ऑपरेशन चला रही है. इस दौरान कंपनी ने यहां से Tata Indica और Indigo का निर्यात शुरू किया था, और इसके बाद कंपनी ने इस लिस्ट में Vista, Safari और Aria को भी इसमें शामिल किया. हालांकि, पैसेंजर व्हीकल की कम मांग के कारण साल 2019 में कंपनी का कारोबार बंद हो गया, लेकिन कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री जारी रखी.

इसलिए, Tata Motors छह साल के अंतराल के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर से एंट्री कर रही है, और अपने उत्पादों की एक अधिक परिपक्व रेंज पर भरोसा कर रही है. भारत में अपने गृह क्षेत्र के बाद, यह Tata Motors के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक साउथ अफ्रीका है. इसके अलावा, मौजूदा समय में, कंपनी नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मॉरीशस जैसे कुछ अन्य पड़ोसी देशों को भी वाहनों का निर्यात करती है.

साउथ अफ्रीका में Tata Motors का लाइनअप
कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अलग-अलग आकार के चार मॉडलों के साथ परिचालन शुरू कर दिया है, जिसमें Tata Tiago को एंट्री लेवल की पेशकश और Tata Harrier को प्रमुख एसयूवी के रूप में पेश किया गया है. यह लाइन-अप मुख्य रूप से पेट्रोल पर आधारित है - जिसमें Tata Tiago में 83 bhp की पावर देने वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है.

यह इंजन मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. Tata Punch में 87 bhp की पावर देने वाला, 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ मिलता है. वहीं Tata Curvv में 118 bhp की पावर देने वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो मैनुअल या DCT गियरबॉक्स के साथ आता है. Curvv में डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन को शामिल नहीं किया गया है.

वहीं Tata Harrier की बात करें तो इसे सिर्फ एकमात्र 2.0-लीटर डीज़ल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 168 bhp की पावर उत्पन्न करता है. दिलचस्प बात यह है कि Tata Motors ने लॉन्च के समय अपने ईवी पोर्टफोलियो को पूरी तरह से छोड़ दिया है, जो घरेलू बाज़ार में इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. हालांकि, कार निर्माता का कहना है कि 'वैकल्पिक ऊर्जा पावरट्रेन' बाद में पेश किए जाएंगे, जिससे CNG की ओर भी इशारा मिल सकता है.

विदेशी मैदान पर घरेलू प्रतिद्वंद्विता
Tata Motors दक्षिण अफ्रीका में अकेली भारतीय कार निर्माता कंपनी नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में संचालन कर रही है. यहां पर Mahindra Automotive भी मौजूद है. दरअसल, Mahindra दक्षिण अफ्रीका में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कार निर्माता कंपनियों में से एक है. दोनों कार निर्माता भारत में पहले से ही एक-दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी हैं.

यह देखना दिलचस्प होगा कि विदेशी धरती पर Tata Motors का परफॉर्मेंस कैसा रहता है. Tata Motors का कहना है कि वह सिर्फ बिक्री के अलावा, तकनीशियनों, बिक्री पेशेवरों और बिक्री उपरांत टीमों के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी निवेश करेगी.

