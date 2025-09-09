ETV Bharat / technology

Tata.ev ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थापित किया अपना सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन

Tata.ev ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब खोला है.

Tata.ev charging station in Mumbai
मुंबई में Tata.ev का चॉर्जिंग स्टेशन (फोटो - Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Tata Power और Tata Passenger Electric Mobility ने जानकारी दी है कि कंपनी ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के पास शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब खोला है. कंपनी ने इस चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करके मुंबई की दैनिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कंपनी की यह फेसेलिटी लीला मुंबई होटल परिसर में स्थापित किया गया है, और खास बात यह है कि यह 24/7 चालू रहता है.

कंपनी ने बताया कि इस चार्जिंग हब में आठ तेज़ DC चार्जर लगाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का आउटपुट 120 किलोवाट है, जिससे एक साथ 16 वाहन चार्ज हो सकते हैं. ऐसे बाज़ार में जहां ज़्यादातर सार्वजनिक चार्जर अभी भी मॉल या कार्यालय परिसर के अंदर एक या दो बे में ही लगे हुए हैं, कंपनी द्वारा स्थापित यह चार्जिंग स्टेशन मायने रखता है. चार्जिंग प्वाइंट्स की संख्या ज्यादा होने से कार मालिकों को कम इंतजार करना होगा.

टाटा पावर के सीईओ और एमडी डॉ. प्रवीर सिन्हा ने कहा कि "रणनीतिक रूप से स्थित और पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित, इस नए चार्जिंग हब का उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बुनियादी ढांचे के लिए एक स्टैंडर्ड स्थापित करना है."

Tata.ev charging station in Mumbai
(बाएं से दाएं) Tata Power के CEO और MD, डॉ. प्रवीर सिन्हा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के MD, शैलेश चंद्रा (फोटो - Tata Motors)

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि, "इस Tata.ev मेगाचार्जर का उद्घाटन - इस तरह के कई संयुक्त प्रतिष्ठानों में से पहला - भारत में व्यापक, तेज़ और विश्वसनीय चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. हम पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को और सशक्त बनाने के लिए इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं."

Tata Motors की बेहतरीन पहल
ये चार्जर सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध हैं, हालांकि Tata.ev के वाहनों के मालिकों को रियायती दरों और प्राथमिकता वाली पहुंच जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यह दोहरा दृष्टिकोण Tata Motors के लिए संतुलनकारी काम को दर्शाता है. बता दें कि भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल बाज़ार में Tata Motors का दबदबा है, लेकिन कंपनी यह भी जानती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव कोई आसान काम नहीं है.

एक बड़े नेटवर्क का निर्माण
Tata Power के लिए, यह सेंटर मुंबई में पहले से ही फैले एक हज़ार से ज़्यादा और देश भर में 5,500 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स में जुड़ गया है. कंपनी का रोडमैप महत्वाकांक्षी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 7.5 लाख घरेलू चार्जर और 10,000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करना है.

इसके अलावा, Tata Motors भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन कंपनी को पता है कि उसका भविष्य का विकास सड़क पर चल रहे वाहनों के साथ तालमेल बिठाने वाले बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है.

हवाई अड्डे अक्सर वो जगह होते हैं, जहां कोई शहर अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करता है. इस जगह को चुनकर, टाटा उपयोगिता के साथ-साथ दृश्यता पर भी ज़ोर दे रहा है. 16-बे हब मुंबई के विशाल परिवहन परिदृश्य में एक छोटी सी बाधा है, लेकिन अगर इसे अन्य उच्च-घनत्व वाले क्षेत्रों में भी लागू किया जाए, तो यह रेंज और चार्जिंग की सुविधा से जुड़ी वास्तविक चिंताओं को कम कर सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

EV CHARGING HUBTATA EV CHARGING HUB IN MUMBAITATA PASSENGER ELECTRIC MOBILITYTATA EV INAGURATES EV CHARGING HUB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.