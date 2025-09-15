ETV Bharat / technology

सरकारी स्कूलों के छोटे बच्चों को भी मिलेगी AI ट्रेनिंग, इस राज्य ने की शुरुआत

बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कोडिंग और ऑनलाइन टूल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है. ( फोटो क्रेडिट: IANS )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 15, 2025 at 11:09 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में फैलती जा रही है. एजुकेशन सेक्टर में भी एआई ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है. भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी लोगों के हरेक काम के लिए जरूरत बन सकता है, जैसा कि आज के जमाने में इंटरनेट के बिना एक भी मिनट रहना या किसी भी काम को आसानी से करना काफी मुश्किल हो जाता है. इस कारण अब स्कूलों में भी बच्चों को एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाने लगा है. बच्चों के एआई ट्रेनिंग्स दी जाने लगी है, ताकि बढ़े होने के बाद बच्चे एआई टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल कर सके. भारत के तमिलनाडु राज्य के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को एआई की शिक्षा देने का फैसला लिया गया है. आइए हम आपको बताते हैं कि तमिलनाडु की इस पहल में क्या खास बात है. दरअसल, तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ किताबों तक सीमित पढ़ाई नहीं रह गई है. इस शैक्षणिक सत्र में राज्य सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो बच्चों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने वाला साबित हो सकता है. इस पहल का नाम TN SPARK है. इसका फुल फॉर्म Tamil Nadu Schools Programme for AI, Robotics and Knowledge of Online Tools है. क्लास 6 से क्लास 9 के बच्चों को मिलेगी एआई ट्रेनिंग