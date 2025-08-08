Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki Wagon R ने पार किया एक करोड़ यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा, जानें पहली बार कब हुई थी लॉन्च - SUZUKI WAGON R SALES MILESTONE

Maruti Suzuki की हैचबैक Maruti Wagon R ने दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

Maruti Suzuki Wagon R
Maruti Suzuki Wagon R की बिक्री 1 करोड़ पार (फोटो - Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: अपनी लॉन्च के बाद से ही Maruti Suzuki की हैचबैक Maruti Wagon R ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था. इस कार की बिक्री सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी की जाती है. अब Szuuki Motor Corporation ने जानकारी दी है कि अपनी शुरुआत से अब तक Maruti Wagon R की दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा बिक्री हो चुकी है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टॉलबॉय हैचबैक ने साल 1999 में भारत में प्रवेश करने से पहले जापान और यूरोप जैसे बाज़ारों में ध्यान आकर्षित किया था. कार निर्माता कंपनी ने सितंबर 1993 में जापान में उत्पाद के शुरुआती लॉन्च के 31 साल और 9 महीने बाद यह उपलब्धि हासिल की.

Maruti Suzuki Wagon R
Maruti Suzuki Wagon R (फोटो - Maruti Suzuki)

गौरतलब है कि भारतीय बाज़ार में, Maruti Suzuki Wagon R ने मई 2023 में 30 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. लॉन्च के बाद से ही इसकी मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है और और यह कई लोगों, खासकर पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प रही है.

पिछले कुछ सालों में, यह कार Suzuki के वैश्विक बिक्री पोर्टफोलियो में एक स्थिर योगदानकर्ता रही है, और अगर ज़्यादातर नहीं, तो इस उपलब्धि का एक बड़ा हिस्सा भारत से आया है, खासकर 1999 में लॉन्च होने के बाद से वैगन आर की लोकप्रियता को देखते हुए.

Maruti Wagon R ने पहली बार वैश्विक बिक्री में माइलस्टोन तब स्थापित किया, जब अक्टूबर 1998 में इस कार की 10 लाख यूनिट्स बिक गईं और जनवरी 2002 तक बिक्री की संख्या 20 लाख यूनिट्स हो गई. इसके बाद साल 2005 में इसकी बिक्री 30 लाख, साल 2007 में 40 लाख और साल 2010 की शुरुआत तक 50 लाख यूनिट्स बेचे गए.

Maruti Suzuki Wagon R
Maruti Suzuki Wagon R (फोटो - Maruti Suzuki)

कंपनी ने जानकारी दी कि साल 2012 में इस कार के 60 लाख यूनिट्स, साल 2015 में 70 लाख यूनिट्स और साल 2018 में 80 लाख का आंकड़ा पार कर गया. जनवरी 2022 तक, इस कार की बिक्री 90 लाख तक पहुंच गई और जून 2025 तक इसकी कुल बिक्री एक करोड़ यूनिट्स को पार कर गई.

इसमें मिलने वाले इंजन विकल्पों की बात करें तो, मारुति सुजुकी भारत में Wagon R को दो इंजन विकल्पों - 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन के साथ बेचती है. इसका 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन फैक्ट्री-फिटेड S-CNG विकल्प के साथ आता है. कीमत की बात करें तो इसे 5.78 लाख रुपये से शुरू होकर 7.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेचा जा रहा है.

हैदराबाद: अपनी लॉन्च के बाद से ही Maruti Suzuki की हैचबैक Maruti Wagon R ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था. इस कार की बिक्री सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी की जाती है. अब Szuuki Motor Corporation ने जानकारी दी है कि अपनी शुरुआत से अब तक Maruti Wagon R की दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा बिक्री हो चुकी है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टॉलबॉय हैचबैक ने साल 1999 में भारत में प्रवेश करने से पहले जापान और यूरोप जैसे बाज़ारों में ध्यान आकर्षित किया था. कार निर्माता कंपनी ने सितंबर 1993 में जापान में उत्पाद के शुरुआती लॉन्च के 31 साल और 9 महीने बाद यह उपलब्धि हासिल की.

Maruti Suzuki Wagon R
Maruti Suzuki Wagon R (फोटो - Maruti Suzuki)

गौरतलब है कि भारतीय बाज़ार में, Maruti Suzuki Wagon R ने मई 2023 में 30 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. लॉन्च के बाद से ही इसकी मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है और और यह कई लोगों, खासकर पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प रही है.

पिछले कुछ सालों में, यह कार Suzuki के वैश्विक बिक्री पोर्टफोलियो में एक स्थिर योगदानकर्ता रही है, और अगर ज़्यादातर नहीं, तो इस उपलब्धि का एक बड़ा हिस्सा भारत से आया है, खासकर 1999 में लॉन्च होने के बाद से वैगन आर की लोकप्रियता को देखते हुए.

Maruti Wagon R ने पहली बार वैश्विक बिक्री में माइलस्टोन तब स्थापित किया, जब अक्टूबर 1998 में इस कार की 10 लाख यूनिट्स बिक गईं और जनवरी 2002 तक बिक्री की संख्या 20 लाख यूनिट्स हो गई. इसके बाद साल 2005 में इसकी बिक्री 30 लाख, साल 2007 में 40 लाख और साल 2010 की शुरुआत तक 50 लाख यूनिट्स बेचे गए.

Maruti Suzuki Wagon R
Maruti Suzuki Wagon R (फोटो - Maruti Suzuki)

कंपनी ने जानकारी दी कि साल 2012 में इस कार के 60 लाख यूनिट्स, साल 2015 में 70 लाख यूनिट्स और साल 2018 में 80 लाख का आंकड़ा पार कर गया. जनवरी 2022 तक, इस कार की बिक्री 90 लाख तक पहुंच गई और जून 2025 तक इसकी कुल बिक्री एक करोड़ यूनिट्स को पार कर गई.

इसमें मिलने वाले इंजन विकल्पों की बात करें तो, मारुति सुजुकी भारत में Wagon R को दो इंजन विकल्पों - 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन के साथ बेचती है. इसका 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन फैक्ट्री-फिटेड S-CNG विकल्प के साथ आता है. कीमत की बात करें तो इसे 5.78 लाख रुपये से शुरू होकर 7.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेचा जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUZUKI WAGON RMARUTI SUZUKI WAGON R PRICEMARUTI SUZUKI WAGON R ENGINESUZUKI WAGON R SALES MILESTONE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.