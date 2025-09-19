GST 2.0 का असर, Suzuki Motorcycle की कीमतों में होगी 18,024 रुपये तक की कटौती
Suzuki Motorcycle India अपने वाहनों की कीमतों में संशोधन करने वाली है. GST 2.0 के चलते इसकी कीमतों में कटौती होने वाली है.
Published : September 19, 2025 at 2:14 PM IST
हैदराबाद: GST 2.0 के चलते वाहन निर्माता कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन कर रही हैं. नई GST दरों के चलते 350cc से कम क्षमता वाली बाइक और स्कूटरों की कीमतों में कटौती की जा रही है. अब तक कई दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने अपनी कीमतों की घोषणा कर दी है. इसी क्रम में Suzuki Motorcycle India भी अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती करने वाली है.
Suzuki Motorcycle के उत्पादों की कीमतों में होने वाली कटौती
|Suzuki की बाइक्स और स्कूटर की संशोधित कीमतें
|मॉडल
|पुरानी कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|नई कीमतें (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|कीमत में अंतर
|Suzuki Access 125
|1,02,400 रुपये
|93,877 रुपये
|8,523 रुपये
|Suzuki Avenis 125
|94,000 रुपये
|86,177 रुपये
|7,823 रुपये
|Suzuki Burgman Street
|1,00,600 रुपये
|92,227 रुपये
|8,373 रुपये
|Suzuki Burgman Street EX
|1,17,700 रुपये
|1,07,902 रुपये
|9,798 रुपये
|Suzuki GIXXER
|1,38,401 रुपये
|1,26,881 रुपये
|11,520 रुपये
|Suzuki GIXXER SF
|1,47,901 रुपये
|1,35,590 रुपये
|12,311 रुपये
|Suzuki GIXXER 250
|1,98,501 रुपये
|1,81,976 रुपये
|16,525 रुपये
|Suzuki GIXXER SF 250
|2,16,500 रुपये
|1,98,476 रुपये
|18,024 रुपये
|Suzuki V-Strom SX
|2,16,000 रुपये
|1,98,018 रुपये
|17,982 रुपये
जानकारी के अनुसार Suzuki Motorcycle ने 350cc और उससे कम क्षमता के अपने पूरे लाइन-अप की कीमतों में कटौती करने वाली है. सबसे पहले, कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली 125cc वाहनों में से एक Suzuki Access 125 की बात करें तो कंपनी इसकी कीमत में 8,523 रुपये की कटौत करने वाली है.
वहीं दूसरी ओर Suzuki Access के स्पोर्टी वर्ज़न, Suzuki Avenis 125 की कीमत में 7,823 रुपये तक की अपेक्षाकृत कम कटौती की जा सकती है. इसके अलावा, Suzuki Burgman Street की बात करें तो इसकी कीमतों में 8,373 रुपये तक की कटौती की जाएगी.
Suzuki Burgman Street के ज्यादा महंगे EX वेरिएंट की कीमतों में 9,798 रुपये की ज़्यादा कटौती की जाएगी. बाइक्स की कीमतों की बात करें तो, Suzuki Gixxer लाइनअप की कीमतों में कम से कम 11,520 रुपये की कटौती की जाएगी, जबकि ज़्यादा महंगी Gixxer SF 250 पर सबसे ज़्यादा 18,024 रुपये की छूट दी जाएगी.
इसके अलावा Suzuki Motorcycle की क्वार्टर-लीटर टूरर मोटरसाइकिल Suzuki V-Strom SX की कीमत में 17,982 रुपये की गिरावट आएगी. इसके अलावा, Suzuki Motorcycle का कहना है कि स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज पर कम GST का लाभ भी मालिकों को दिया जाएगा और इससे रखरखाव की लागत भी कम होगी.