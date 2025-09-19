ETV Bharat / technology

GST 2.0 का असर, Suzuki Motorcycle की कीमतों में होगी 18,024 रुपये तक की कटौती

Suzuki Motorcycle India अपने वाहनों की कीमतों में संशोधन करने वाली है. GST 2.0 के चलते इसकी कीमतों में कटौती होने वाली है.

Suzuki Avenis 125
Suzuki Avenis 125 (फोटो - Suzuki Motorcycle India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 2:14 PM IST

हैदराबाद: GST 2.0 के चलते वाहन निर्माता कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन कर रही हैं. नई GST दरों के चलते 350cc से कम क्षमता वाली बाइक और स्कूटरों की कीमतों में कटौती की जा रही है. अब तक कई दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने अपनी कीमतों की घोषणा कर दी है. इसी क्रम में Suzuki Motorcycle India भी अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती करने वाली है.

Suzuki Motorcycle के उत्पादों की कीमतों में होने वाली कटौती

Suzuki Access 125
Suzuki Access 125 (फोटो - Suzuki Motorcycle India)
Suzuki की बाइक्स और स्कूटर की संशोधित कीमतें
मॉडलपुरानी कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)नई कीमतें (एक्स-शोरूम, दिल्ली)कीमत में अंतर
Suzuki Access 1251,02,400 रुपये93,877 रुपये8,523 रुपये
Suzuki Avenis 12594,000 रुपये86,177 रुपये7,823 रुपये
Suzuki Burgman Street1,00,600 रुपये92,227 रुपये8,373 रुपये
Suzuki Burgman Street EX1,17,700 रुपये1,07,902 रुपये9,798 रुपये
Suzuki GIXXER1,38,401 रुपये1,26,881 रुपये11,520 रुपये
Suzuki GIXXER SF1,47,901 रुपये1,35,590 रुपये12,311 रुपये
Suzuki GIXXER 2501,98,501 रुपये1,81,976 रुपये16,525 रुपये
Suzuki GIXXER SF 2502,16,500 रुपये1,98,476 रुपये18,024 रुपये
Suzuki V-Strom SX2,16,000 रुपये1,98,018 रुपये17,982 रुपये

जानकारी के अनुसार Suzuki Motorcycle ने 350cc और उससे कम क्षमता के अपने पूरे लाइन-अप की कीमतों में कटौती करने वाली है. सबसे पहले, कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली 125cc वाहनों में से एक Suzuki Access 125 की बात करें तो कंपनी इसकी कीमत में 8,523 रुपये की कटौत करने वाली है.

Suzuki Avenis 125
Suzuki Avenis 125 (फोटो - Suzuki Motorcycle India)

वहीं दूसरी ओर Suzuki Access के स्पोर्टी वर्ज़न, Suzuki Avenis 125 की कीमत में 7,823 रुपये तक की अपेक्षाकृत कम कटौती की जा सकती है. इसके अलावा, Suzuki Burgman Street की बात करें तो इसकी कीमतों में 8,373 रुपये तक की कटौती की जाएगी.

Suzuki Burgman Street के ज्यादा महंगे EX वेरिएंट की कीमतों में 9,798 रुपये की ज़्यादा कटौती की जाएगी. बाइक्स की कीमतों की बात करें तो, Suzuki Gixxer लाइनअप की कीमतों में कम से कम 11,520 रुपये की कटौती की जाएगी, जबकि ज़्यादा महंगी Gixxer SF 250 पर सबसे ज़्यादा 18,024 रुपये की छूट दी जाएगी.

इसके अलावा Suzuki Motorcycle की क्वार्टर-लीटर टूरर मोटरसाइकिल Suzuki V-Strom SX की कीमत में 17,982 रुपये की गिरावट आएगी. इसके अलावा, Suzuki Motorcycle का कहना है कि स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज पर कम GST का लाभ भी मालिकों को दिया जाएगा और इससे रखरखाव की लागत भी कम होगी.

