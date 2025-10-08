ETV Bharat / technology

Suzuki Gixxer और Gixxer SF नए कलर्स और ग्राफिक्स के साथ हुईं लॉन्च, जानें क्या है कीमत

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने अपनी Suzuki Gixxer और Gixxer SF बाइक्स को नए कलर ऑप्शन्स के साथ-साथ नए ग्राफ़िक्स के साथ अपडेट किया है. इस अपडेट के साथ इन मॉडलों को ज़्यादा बोल्ड और स्पोर्टी लुक मिलता है.

यह अपडेट दोनों बाइक्स के लिए नए डुअल-टोन कॉम्बिनेशन के साथ-साथ अतिरिक्त खरीदारी लाभ और त्योहारी ऑफर भी प्रदान करता है. कंपनी द्वारा दिए गए ये अपडेट पूरी तरह से कॉस्मेटिक हैं, और दोनों मॉडलों में उनके मूल मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन बरकरार रखे गए हैं, जबकि उनके स्पोर्टी DNA के अनुरूप नए ग्राफ़िक्स भी दिए गए हैं.

इस अपडेट के साथ, फुली-फेयर्ड Suzuki Gixxer SF को कंपनी ने दो डुअल-टोन कॉम्बिनेशन के साथ पेश किया है, जिनमें मेटैलिक ऊर्ट ग्रे के साथ पर्ल मीरा रेड और ग्लास स्पार्कल ब्लैक के साथ मेटैलिक ऊर्ट ग्रे शामिल है. कंपनी ने इस बाइक को 1,37,231 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

वहीं दूसरी ओर, Suzuki Gixxer नेकेड को कुल तीन नए कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिनमें मेटैलिक ऊर्ट ग्रे के साथ पर्ल मीरा रेड, ग्लास स्पार्कल ब्लैक के साथ मेटैलिक ऊर्ट ग्रे, और मेटैलिक ट्राइटन ब्लू के साथ ग्लास स्पार्कल ब्लैक शामिल हैं. कीमत की बात करें तो इस बाइक को कंपनी ने 1,26,421 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

बाइक्स की लॉन्च के बारे में जानकारी देते, Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd. के बिक्री एवं मार्केटिंग उपाध्यक्ष, दीपक मुटरेजा ने कहा कि, "GIXXER SF और GIXXER के नए कलर, युवा भारतीय सवारों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए स्टाइल, परफॉर्मेंस और इनोवेशन के मिश्रण के प्रति Suzuki की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. इन सुधारों के साथ, ये मोटरसाइकिलें Suzuki के इंजीनियरिंग और डिज़ाइन दर्शन को दर्शाती हैं."