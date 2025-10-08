ETV Bharat / technology

Suzuki Gixxer और Gixxer SF नए कलर्स और ग्राफिक्स के साथ हुईं लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Suzuki Motorcycle India ने अपनी Suzuki Gixxer और Gixxer SF बाइक्स को अपडेट किया है. इसे नए ग्राफिक्स और कलर ऑप्शन दिए गए हैं.

Suzuki Gixxer और Gixxer SF
Suzuki Gixxer और Gixxer SF (फोटो - Suzuki Motorcycle India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने अपनी Suzuki Gixxer और Gixxer SF बाइक्स को नए कलर ऑप्शन्स के साथ-साथ नए ग्राफ़िक्स के साथ अपडेट किया है. इस अपडेट के साथ इन मॉडलों को ज़्यादा बोल्ड और स्पोर्टी लुक मिलता है.

यह अपडेट दोनों बाइक्स के लिए नए डुअल-टोन कॉम्बिनेशन के साथ-साथ अतिरिक्त खरीदारी लाभ और त्योहारी ऑफर भी प्रदान करता है. कंपनी द्वारा दिए गए ये अपडेट पूरी तरह से कॉस्मेटिक हैं, और दोनों मॉडलों में उनके मूल मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन बरकरार रखे गए हैं, जबकि उनके स्पोर्टी DNA के अनुरूप नए ग्राफ़िक्स भी दिए गए हैं.

इस अपडेट के साथ, फुली-फेयर्ड Suzuki Gixxer SF को कंपनी ने दो डुअल-टोन कॉम्बिनेशन के साथ पेश किया है, जिनमें मेटैलिक ऊर्ट ग्रे के साथ पर्ल मीरा रेड और ग्लास स्पार्कल ब्लैक के साथ मेटैलिक ऊर्ट ग्रे शामिल है. कंपनी ने इस बाइक को 1,37,231 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

वहीं दूसरी ओर, Suzuki Gixxer नेकेड को कुल तीन नए कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिनमें मेटैलिक ऊर्ट ग्रे के साथ पर्ल मीरा रेड, ग्लास स्पार्कल ब्लैक के साथ मेटैलिक ऊर्ट ग्रे, और मेटैलिक ट्राइटन ब्लू के साथ ग्लास स्पार्कल ब्लैक शामिल हैं. कीमत की बात करें तो इस बाइक को कंपनी ने 1,26,421 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

बाइक्स की लॉन्च के बारे में जानकारी देते, Suzuki Motorcycle India Pvt. Ltd. के बिक्री एवं मार्केटिंग उपाध्यक्ष, दीपक मुटरेजा ने कहा कि, "GIXXER SF और GIXXER के नए कलर, युवा भारतीय सवारों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए स्टाइल, परफॉर्मेंस और इनोवेशन के मिश्रण के प्रति Suzuki की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. इन सुधारों के साथ, ये मोटरसाइकिलें Suzuki के इंजीनियरिंग और डिज़ाइन दर्शन को दर्शाती हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "ये बाइक्स रोज़मर्रा की शहरी यात्राओं और लंबी दूरी की यात्राओं, दोनों के लिए स्पोर्टी कैरेक्टर को आराम के साथ जोड़ती हैं. आकर्षक खरीद लाभों और आसान स्वामित्व विकल्पों के साथ, अपडेटेड लाइन-अप त्योहारी उत्साह को बढ़ाता है और देश भर के ग्राहकों के साथ GIXXER ब्रांड के जुड़ाव को मज़बूत करता है."

त्योहारी सीजन के लाभ और स्वामित्व विकल्प
Suzuki त्योहारी सीज़न के लिए नए रंग ऑप्शन्स पर खरीदारी पर अतिरिक्त लाभ भी दे रही है. बाइक के ग्राहक 5,000 रुपये तक के एक्सचेंज लाभ और 1,999 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी या 7,000 रुपये (Gixxer SF) और 6,000 रुपये (Gixxer) तक के इंश्योरेंस लाभ चुन सकते हैं.

Suzuki Gixxer और Gixxer SF का पावरट्रेन
दोनों ही मॉडलों में Suzuki Eco Performance (SEP) से लैस 155cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जो 8,000 आरपीएम पर 13.4 bhp की पावर और 6,000 आरपीएम पर 13.8 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक का इस्तेमाल कर बेहतर बनाया गया है. जबकि अतिरिक्त ब्रेकिंग कंट्रोल के लिए इस मोटरसाइकिल में सिंगल-चैनल ABS का फीचर भी दिया गया है.

