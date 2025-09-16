ETV Bharat / technology

Suzuki Avenis 125 का Naruto Shippuden एडिशन का खुलासा, एनिमे अवतार में लुक शानदार

Suzuki Motorcycle India ने अपने स्कूटर Suzuki Avenis 125 के लिए एनीमे सीरीज में से एक, Naruto Shippuden के साथ सहयोग की घोषणा की है.

SUZUKI AVENIS 125 NARUTO SHIPPUDEN Edition
Suzuki Avenis 125 का Naruto Shippuden एडिशन (फोटो - Suzuki Motorcycle India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में वाहन निर्माता कंपनियां अपने वाहनों के स्पेशल एडिशन बाजार में उतार रही हैं. अब दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India ने अपने स्कूटर Suzuki Avenis 125 स्कूटर के लिए जापान की सबसे लोकप्रिय एनीमे सीरीज में से एक, Naruto Shippuden के साथ सहयोग की घोषणा की है और इसी के तहत कंपनी ने इसका एक स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है.

Suzuki Avenis Naruto Shippuden एडिशन में क्या है खास
Suzuki Motorcycle ने इस सहयोग का खुलासा 13-14 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 'मेला! मेला! एनीमे जापान!!' उत्सव में किया. युवा खरीदारों को ध्यान में रखते हुए, Suzuki Avenis 125 को एक मज़ेदार और स्टाइलिश स्कूटर के रूप में पेश किया गया है, और कंपनी का कहना है कि नारुतो का कभी हार न मानने वाला जज्बा इसके युवा व्यक्तित्व को दर्शाता है.

Suzuki Avenis 125 Naruto Shippuden Edition
Suzuki Avenis 125 Naruto Shippuden एडिशन (फोटो - Suzuki Motorcycle India)

कंपनी द्वारा किए गए इस सहयोग के तहत, Suzuki Motorcycle अपने सभी एक्टिवेशन और मर्चेंडाइज़ में एक विशेष Suzuki Avenis x Naruto Shippuden थीम पेश कर रही है, जिसे एनीमे प्रशंसकों और स्कूटर प्रेमियों, दोनों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस स्कूटर के बेस को सिल्वर पेंट स्कीम में रखा गया है और स्कूटर के किनारों पर रेड कलर की Avenis ब्रांडिंग दी गई है.

Suzuki Avenis 125 Naruto Shippuden Edition
Suzuki Avenis 125 Naruto Shippuden एडिशन (फोटो - Suzuki Motorcycle India)

Suzuki Avenis Naruto Shippuden एडिशन का पावरट्रेन
इन सौंदर्य संबंधी बदलावों के अलावा, Suzuki Avenis में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मैकेनिकल तौर पर भी स्कूटर में बदलाव नहीं और इसमें वही पुराना 124cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8.5 bhp की पावर और 10 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसकी ईंधन क्षमता 5.2 लीटर और कुल वज़न 106 किलोग्राम है.

Suzuki Avenis 125 Naruto Shippuden Edition
Suzuki Avenis 125 Naruto Shippuden एडिशन (फोटो - Suzuki Motorcycle India)

ध्यान देने वाली बात यह है कि Suzuki Avenis 125 के इस स्पेशल एडिशन को अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, और संभवतः यह कंपनी के मार्केटिंग अभियान का हिस्सा है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर, मानक रेंज की कीमतें मौजूदा समय में आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट के आधार पर 91,400 रुपये से 94,000 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) के बीच हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUZUKI AVENIS NARUTO SHIPPUDENSUZUKI AVENIS 125 PRICESUZUKI AVENIS 125 FEATURESSUZUKI AVENIS 125 ENGINESUZUKI AVENIS 125 NARUTO SHIPPUDEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.