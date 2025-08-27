ETV Bharat / technology

SpaceX Starship की 10वीं टेस्ट फ्लाइट ने रचा इतिहास, मंगल और चांद मिशन की उम्मीदें मजबूत - STARSHIP TEST FLIGHT

SpaceX के Starship ने 10वीं टेस्ट फ्लाइट में सफलता पाई, जिसमें सैटेलाइट तैनाती और कठिन रीएंट्री परीक्षण शामिल थे.

SpaceX's Starship rocket lifts off from Starbase, Texas, as seen from South Padre Island on August 26, 2025, for its tenth test flight.
SpaceX का Starship लॉन्च के दौरान आसमान की ओर उड़ान भरता हुआ. (इमेज क्रेडिट: AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 1:05 PM IST

4 Min Read

साउथ पैडर आइलैंड, अमेरिका: 26 अगस्त 2025 यानी बीते मंगलवार को अमेरिका के साउथ पैडर आइलैंड में SpaceX के Starship मेगारॉकेट ने अपनी दसवीं टेस्ट फ्लाइट में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट पिछली कई टेस्ट फ्लाइट में सफल नहीं हो पाया था, जिसके कारण इसकी सफलता पर कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब स्पेसएक्स ने अपने इस रॉकेट का सफल फ्लाइट टेस्ट किया है और अपने आलोचकों को जवाब दिया है.

इस रॉकेट की ऊंचाई 123 मीटर है. यह स्टेनलेस स्टील से बना है. यह अभी तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है. यह एलन मस्क के उस सपने का अहम हिस्सा है, जिसमें वो इंसानों को मंगल तक पहुंचाना चाहते हैं. इसके अलावा स्पेसएक्स का यह मिशन 2027 के लिए शेड्यूल किए गए नासा के चंद्रमा मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण है.

इसे टेक्सास में स्थित स्टारबेस से स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (2330 GMT)पर लॉन्च किया गया था. इसके लॉन्च होते ही इंजीनियरिंग टीम्स की तालियों और उत्साह से पूरा इलाका गूंज उठा. कुछ ही मिनटों में इसका पहला चरण "Super Heavy" बूस्टर खाड़ी में गिरा, जिससे एक ज़ोरदार सॉनिक बूम हुआ. इस बार SpaceX ने लॉन्च टावर की "चॉपस्टिक" बाहों से इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि जानबूझकर एक इंजन फेल होने की स्थिति का परीक्षण किया.

स्टारशिप में आठ डमी

इसके बाद ऊपरी स्टेज पर फोकस किया गया है, जिसे स्टारशिप कहा जाता है और जो भविष्य में इंसान और समानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है. इस फ्लाइट में पहली बार स्टारशिप में आठ डमी स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वर तैनात किया गया था. इसमें मौजूद ऑनबोर्ड कैमरों ने लाइव दिखाया कि कैसे एक रोबोटिक मैकेनिज़्म ने उन्हें एक-एक कर बाहर धकेला. हालांकि, सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं था. वापसी के दौरान जब स्टारशिप प्लाज़्मा की गुलाबी और बैंगली लपटों में घिरा हुआ था, तब कुछ हीट टाइल्स गिर गईं और एक फ्लैप का हिस्सा जल गया.

SpaceX के कम्युनिकेशन मैनेजर Dan Huot ने बताया कि यह सब अपेक्षित था, क्योंकि जानबूझकर कुछ टाइल्स हटाकर इसे एक चुनौतीपूर्ण मार्ग पर भेजा गया था.

उन्होंने कहा, “हम इस Starship के साथ थोड़ा सख्त व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी कमजोरियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं.”

मिशन की अहमियत

इस फ्लाइट टेस्ट के लिए पहले भी तीन बार कोशिश की गई थी, लेकिन ऊपरी स्टेज में हुए विस्फोट के कारण इस मिशन पर काफी कुछ निर्भर था. जून में एक ग्राउंड टेस्ट के दौरान भी ऊपरी चरण फट गया था. अब स्पेसएक्स ने इस स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. एलन मस्क ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पूरी तरह से दोबारा यूज़ करने वाले हीट शील्ड को बनाना सबसे मुश्किल काम है.

उन्होंने बताया, "Space Shuttle की हीट शील्ड को दो उड़ानों के बीच तैयार करने में नौ महीने लगते थे, लेकिन हम स्टारशिप के लिए ऐसी हीट शील्ड बनाना चाहते हैं जिसे तुरंत दोबारा उड़ाया जा सके."

एक और बड़ी चुनौती अंतरिक्ष में Starship को सुपर-कूल्ड प्रोपेलेंट से रीफ्यूल करना है. यह गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए अनिवार्य है, लेकिन अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया गया है. आपको बता दें कि एलन मस्क की स्पेसएक्स के सामने दो बड़े टारगेट हैं. उन्हें 2026 में मंगल ग्रह पर एक बिना पायलट वाला मिशन भेजने है और 2027 तक नासा के चंद्रमा मिशन के लिए एक संशोधित स्टारशिप तैयार करना है. एलन मस्क ने इन दोनों बड़े कामों के लिए वादा किया है, जिसके लिए टाइम काफी तेजी से निकलता जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Elon Musk को बड़ा झटका, टेस्टिंग के दौरान फटा SpaceX का Starship Rocket, यहां देखें वीडियो

साउथ पैडर आइलैंड, अमेरिका: 26 अगस्त 2025 यानी बीते मंगलवार को अमेरिका के साउथ पैडर आइलैंड में SpaceX के Starship मेगारॉकेट ने अपनी दसवीं टेस्ट फ्लाइट में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट पिछली कई टेस्ट फ्लाइट में सफल नहीं हो पाया था, जिसके कारण इसकी सफलता पर कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब स्पेसएक्स ने अपने इस रॉकेट का सफल फ्लाइट टेस्ट किया है और अपने आलोचकों को जवाब दिया है.

इस रॉकेट की ऊंचाई 123 मीटर है. यह स्टेनलेस स्टील से बना है. यह अभी तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है. यह एलन मस्क के उस सपने का अहम हिस्सा है, जिसमें वो इंसानों को मंगल तक पहुंचाना चाहते हैं. इसके अलावा स्पेसएक्स का यह मिशन 2027 के लिए शेड्यूल किए गए नासा के चंद्रमा मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण है.

इसे टेक्सास में स्थित स्टारबेस से स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (2330 GMT)पर लॉन्च किया गया था. इसके लॉन्च होते ही इंजीनियरिंग टीम्स की तालियों और उत्साह से पूरा इलाका गूंज उठा. कुछ ही मिनटों में इसका पहला चरण "Super Heavy" बूस्टर खाड़ी में गिरा, जिससे एक ज़ोरदार सॉनिक बूम हुआ. इस बार SpaceX ने लॉन्च टावर की "चॉपस्टिक" बाहों से इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि जानबूझकर एक इंजन फेल होने की स्थिति का परीक्षण किया.

स्टारशिप में आठ डमी

इसके बाद ऊपरी स्टेज पर फोकस किया गया है, जिसे स्टारशिप कहा जाता है और जो भविष्य में इंसान और समानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है. इस फ्लाइट में पहली बार स्टारशिप में आठ डमी स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वर तैनात किया गया था. इसमें मौजूद ऑनबोर्ड कैमरों ने लाइव दिखाया कि कैसे एक रोबोटिक मैकेनिज़्म ने उन्हें एक-एक कर बाहर धकेला. हालांकि, सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं था. वापसी के दौरान जब स्टारशिप प्लाज़्मा की गुलाबी और बैंगली लपटों में घिरा हुआ था, तब कुछ हीट टाइल्स गिर गईं और एक फ्लैप का हिस्सा जल गया.

SpaceX के कम्युनिकेशन मैनेजर Dan Huot ने बताया कि यह सब अपेक्षित था, क्योंकि जानबूझकर कुछ टाइल्स हटाकर इसे एक चुनौतीपूर्ण मार्ग पर भेजा गया था.

उन्होंने कहा, “हम इस Starship के साथ थोड़ा सख्त व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी कमजोरियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं.”

मिशन की अहमियत

इस फ्लाइट टेस्ट के लिए पहले भी तीन बार कोशिश की गई थी, लेकिन ऊपरी स्टेज में हुए विस्फोट के कारण इस मिशन पर काफी कुछ निर्भर था. जून में एक ग्राउंड टेस्ट के दौरान भी ऊपरी चरण फट गया था. अब स्पेसएक्स ने इस स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. एलन मस्क ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पूरी तरह से दोबारा यूज़ करने वाले हीट शील्ड को बनाना सबसे मुश्किल काम है.

उन्होंने बताया, "Space Shuttle की हीट शील्ड को दो उड़ानों के बीच तैयार करने में नौ महीने लगते थे, लेकिन हम स्टारशिप के लिए ऐसी हीट शील्ड बनाना चाहते हैं जिसे तुरंत दोबारा उड़ाया जा सके."

एक और बड़ी चुनौती अंतरिक्ष में Starship को सुपर-कूल्ड प्रोपेलेंट से रीफ्यूल करना है. यह गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए अनिवार्य है, लेकिन अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया गया है. आपको बता दें कि एलन मस्क की स्पेसएक्स के सामने दो बड़े टारगेट हैं. उन्हें 2026 में मंगल ग्रह पर एक बिना पायलट वाला मिशन भेजने है और 2027 तक नासा के चंद्रमा मिशन के लिए एक संशोधित स्टारशिप तैयार करना है. एलन मस्क ने इन दोनों बड़े कामों के लिए वादा किया है, जिसके लिए टाइम काफी तेजी से निकलता जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Elon Musk को बड़ा झटका, टेस्टिंग के दौरान फटा SpaceX का Starship Rocket, यहां देखें वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

SPACEXELON MUSKSPACE TECHNOLOGYNASASTARSHIP TEST FLIGHT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.