Spotify से लेकर Canva तक, ChatGPT में ही यूज़ कर पाएंगे ऐप, अपने-आप हो जाएंगे कई मुश्किल काम
अब चैटजीपीटी में आप कई ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे Spotify, Canva, Booking.com आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Published : October 7, 2025 at 2:36 PM IST
हैदराबाद: अभी तक चैटजीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ सवाल, जवाब के लिए किया किया जाता रहा है, लेकिन अब ओपनएआई अपने इस एआई चैट मॉडल को नया रूप देने में लगी हुई है. ओपनएआई लगातार अपने इस ऐप को बेहतर करने में लगी हुई है. इस बार कंपनी ने चैटजीपटी में एक ऐसा फीचर शामिल किया है, जो चैट करते-करते ही आसानी से यूज़र्स के कई कामों को भी निपटा सकता है. इसे आसान शब्दों में समझाए तो अब आप चैटजीपीटी से ही सीधा कई ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी शुरुआत Canva, Spotify, Zillow जैसे ऐप्स से हुई है.
इसका मतलब है कि अब चैटजीपीटी सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि स्मार्ट असिस्टेंट बना चुका है. अब चैटजीपीटी आपका काम भी करेगा और आपको गाइड भी करेगा. फिलहाल, ओपनएआई ने चैटजीपीटी में कुल 7 ऐप्स का सपोर्ट शामिल किया है, जिनमें Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify और Zillow शामिल हैं. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि आने वाले वक्त में चैटजीपीटी में और भी ऐप्स का सपोर्ट शामिल किया जाएगा.
ओपनएआई ने अभी इस फीचर को इंग्लिश भाषा में और यूरोपियन यूनियन (EU) के बाहर चैटजीपीटी के Free, Go, Plus और Pro यानी सभी सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध करा दिया है.
चैटजीपीटी के इस खास फीचर की सबसे खास बात है कि यह आपके बातचीत के हिसाब से एक्ट करते हैं. उदाहरण के तौर पर जैसे- “इस आइडिया को एक स्लाइड डेक में बदल दो” और आपको तैयार प्रेजेंटेशन मिल जाएगा."
ChatGPT में Apps को यूज़ करने का तरीका
स्टेप 1: किसी भी ऐप का नाम लिखकर बात करना शुरू करें. आप चाहे तो @ लिखकर ऐप का नाम भी लिख सकते हैं.
जैसे:
“Spotify, मेरी फ्राइडे पार्टी के लिए एक मस्त प्लेलिस्ट बना दो.”
ChatGPT इस मैसेज को समझकर खुद Spotify ऐप को एक्टिव कर देगा और उसी चैट में आपको ऑप्शन दिखाने लगेगा.
Step 2: पहली बार ऐप यूज़ करने पर परमिशन देनी होगी
इस फीचर के तहत, चैटजीपीटी में आप जब भी किसी भी ऐप को पहली बार यूज़ करेंगे तो ChatGPT आपसे एक छोटा-सा कनेक्शन कन्फर्म करवाएगा. इससे आपको पता चलेगा कि उस ऐप में कौन-कौन सा डेटा एक्सेस मिलेगा. एक बार कनेक्ट हो जाने पर, वो ऐप आपकी चैट का हिस्सा बन जाएगा.
Step 3: ChatGPT खुद भी ऐप सजेस्ट कर सकता है
मान लीजिए कि आप कह रहे हैं - “यार, मुझे नया घर खरीदना है." इस बात को सुनकर चैटजीपीटी अपने-आप समझ जाएगा कि अब Zillow ऐप की ज़रूरत है, जो रियर स्टेट फील्ड का काम करता है. यह ऐप आपकी बात के अनुसार आपको सजेशन देगा, जिससे आप उसी चैट में ही घरों की लिस्टिंग एक इंटरएक्टिव मैप पर देख सकते हैं.
Step 4: Canva या Coursera जैसे ऐप्स से बातचीत के जरिए काम होगा
आप Canva या Coursera जैसे ऐप्स के जरिए चैटजीपीटी की चैट में ही ओअपने कई काम को चुटकी में करवा सकते हैं.
जैसे:
- “Canva, इस पॉइंट्स को स्लाइड डेक में बदल दो.”
- “Coursera वाले वीडियो में जो समझ नहीं आया, वो थोड़ा आसान करके समझा दो.”
ऐसे काम को आप चैटजीपीटी में अपनी चैटिंग के दौरान ही करवा सकते हैं. इसके लिए आपको चैटजीपीटी से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
Step 5: जैसे-जैसे नए डेवलपर्स ऐप बनाएंगे, वैरायटी बढ़ती जाएगी
OpenAI ने एक Apps SDK लॉन्च किया है, जिससे अब डेवलपर्स खुद के ऐप्स बना सकते हैं. इसका मतलब है कि आगे चलकर और भी नए-नए ऐप्स आएंगे, और काम आसान होता जाएगा.
कंपनी ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक में चैटजीपीटी में 11 अन्य ऐप्स को भी शामिल किया जाएगा. इनमें ये ऐप्स शामिल होंगे:
- AllTrails
- Doordash
- khan Academy
- Instacart
- Peloton
- Opentable
- target
- TheFork
- TripAdvisor
- Thumbtack
- Uber
टेक डेवलपर्स के लिए भी खुशखबरी
अगर आप टेक डेवलपर्स हैं, तो आपके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है. OpenAI ने नया Apps SDK लॉन्च किया है, जिससे डेवलपर्स अब खुद के ऐप्स बना सकते हैं जो ChatGPT के अंदर चल सके. SDK एक ओपन स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, जिसे Model Context Protocol (MCP) कहा जा रहा है. कंपनी ने डेवलपर्स के लिए गाइडलाइंस और सैंपल ऐप्स भी जारी की हैं, ताकि वो अपने ऐप को डेवलपर मोड में टेस्ट कर सकें.