Spotify का बड़ा अपडेट: Shuffle नहीं, अब फ्री यूज़र्स भी खुद चुन सकेंगे गाना और बना पाएंगे प्लेलिस्ट
अब स्पॉटिफाई फ्री यूज़र्स को कोई भी गाना सर्च कर प्ले करने, कस्टम प्लेलिस्ट कवर डिज़ाइन करने और बिना शफल के भी गाने सुनने देगा.
Published : September 17, 2025 at 11:17 AM IST
हैदराबाद: अगर आपको गाने यानी म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप स्पॉटिफाई (Spotify) के बारे में जानते होंगे. स्पॉटिफाई दुनिया के सबसे लोकप्रिय म्यूज़िक ऐप्स में से एक है. स्पॉटिफाई ने अपने फ्री यूज़र्स के लिए बड़ा बदलाव किया है, जो उन्हें काफी फायदा देगा. अब Spotify पर फ्री यूज़र्स भी म्यूज़िक को ज्यादा कंट्रोल और कस्टमाइज़ कर पाएंगे. इसका मतलब है कि यूज़र्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिए बिना भी स्पॉटिफाई म्यूज़िक पर ज्यादा कंट्रोल और कस्टमाइज़ेशन की सुविधा ले पाएंगे. आइए हम आपको स्पॉटिफाई के नए फीचर के बारे में बताते हैं.
Spotify के तीन नए फीचर्स
स्पॉटिफाई के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, कंपनी ने तीन नए फीचर्स को पेश किया है. इनके नाम Pick and Play, Search and Play और Share and Play है, जो म्यूज़िक सुनने के एक्सपीरियंस को बदल देंगे. अब यूज़र्स को अपने होमपेज पर दिख रहे किसी भी गाने को बिना शफल मोड की परेशानी के सीधे प्ले करने की सुविधा मिलेगी.
Search and Play फीचर से आप किसी भी ट्रैक को ढूंढकर तुरंत सुन सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी प्लेलिस्ट में हो या नहीं. वहीं Share and Play से आप दोस्तों या आर्टिस्ट्स द्वारा शेयर किए गए गानों को भी आसानी से सुन पाएंगे. इसके अलावा Spotify ने फ्री यूज़र्स के लिए कुछ क्रिएटिव टूल्स भी पेश किए हैं. इसकी मदद से अब यूज़र्स अपनी प्लेलिस्ट का कवर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं. इनमें इमेज, कलर, टेक्स्ट, इफेक्ट्स और ग्राफिक्स के साथ आप अपनी म्यूज़िक स्टाइल को विज़ुअली भी दिखा सकते हैं. ये फीचर 128 देशों में रोलआउट किया गया है.
फ्री यूज़र्स के लिए लिमिटेशन्स
हालांकि, स्पॉटिफाई के फ्री यूज़र्स को अभी भी कुछ लिमिट्स का सामना करना पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर फ्री यूज़र्स हर एक घंटे में अधिकतम 6 बार ही स्किप्स कर पाएंगे. इसके अलावा एक फिक्स टाइम के बाद ऐप दोबारा से शफल मोड में चलने लगेगा. कंपनी ने इसके बारे में बताया कि उनके इन सभी फीचर्स को अनलिमिटेड सुविधा सिर्फ प्रीमियम यूज़र्स को ही मिलेगी.