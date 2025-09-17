ETV Bharat / technology

Spotify का बड़ा अपडेट: Shuffle नहीं, अब फ्री यूज़र्स भी खुद चुन सकेंगे गाना और बना पाएंगे प्लेलिस्ट

स्पॉटिफाई में आया नया अपडेट ( फोटो क्रेडिट: Spotify )

Published : September 17, 2025

हैदराबाद: अगर आपको गाने यानी म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप स्पॉटिफाई (Spotify) के बारे में जानते होंगे. स्पॉटिफाई दुनिया के सबसे लोकप्रिय म्यूज़िक ऐप्स में से एक है. स्पॉटिफाई ने अपने फ्री यूज़र्स के लिए बड़ा बदलाव किया है, जो उन्हें काफी फायदा देगा. अब Spotify पर फ्री यूज़र्स भी म्यूज़िक को ज्यादा कंट्रोल और कस्टमाइज़ कर पाएंगे. इसका मतलब है कि यूज़र्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिए बिना भी स्पॉटिफाई म्यूज़िक पर ज्यादा कंट्रोल और कस्टमाइज़ेशन की सुविधा ले पाएंगे. आइए हम आपको स्पॉटिफाई के नए फीचर के बारे में बताते हैं. Spotify के तीन नए फीचर्स स्पॉटिफाई के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, कंपनी ने तीन नए फीचर्स को पेश किया है. इनके नाम Pick and Play, Search and Play और Share and Play है, जो म्यूज़िक सुनने के एक्सपीरियंस को बदल देंगे. अब यूज़र्स को अपने होमपेज पर दिख रहे किसी भी गाने को बिना शफल मोड की परेशानी के सीधे प्ले करने की सुविधा मिलेगी.