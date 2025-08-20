ETV Bharat / technology

Spotify ला रहा है नया Mix फीचर, अब खुद बना पाएंगे DJ जैसी प्लेलिस्ट - SPOTIFY MIX

Spotify ने अपने Premium यूज़र्स के लिए एक नया Mix फीचर टेस्ट करना शुरू किया है, जिससे प्लेलिस्ट में कस्टम ट्रांजिशन जोड़े जा सकते हैं.

In Spotify’s new Mix feature, users can not only choose transition styles but also manually adjust volume, EQ, and effect curves for each track.
Spotify के इस Mix फीचर में यूज़र्स न सिर्फ ट्रांजिशन स्टाइल चुन सकते हैं, बल्कि वॉल्यूम, EQ और इफेक्ट कर्व भी मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Spotify)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 2:14 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: अगर आप Spotify पर म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो हम आपके लिए एक खास फीचर की न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसका ऐलान खुद Spotify ने ही किया है. Spotify अपने इस नए फीचर को फिलहाल टेस्ट कर रहा है. इस फीचर के जरिए अप Spotify के प्रीमियम यूज़र्स अपनी क्रिएटिविटी को को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं. कंपनी ने Spotify में एक नया Mix फीचर जोड़ा है, जो ट्रैक्स के बीच में ट्रांज़िशन जोड़ने और उन्हें कस्टमाइज़ करने का फीचर देता है.

यह फीचर यूज़र्स को अपनी प्लेलिस्ट को और भी यूनिक बनाने का फीचर देता है. हालांकि, यह फीचर अभी बीटा वर्ज़न में है. आप इस फीचर की मदद से ट्रैक्स के बीच में बिना किसी झंझट के ट्रांज़िशन बना सकते हैं और फिर उनके फ्लो को एडजस्ट भी कर सकते हैं. यहां तक कि आप वॉल्यूम, EQ व इफेक्ट कर्व्स जैसे एडवांस्ड टूल्स से अपने उस मिक्स म्यूज़िक ट्रैक और भी बेहतर और यूनिक बना सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि इस स्पॉटिफाई मिक्स फीचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं.

Mix फीचर इस्तेमाल करने के स्टेप्स:

स्टेप 1: अपनी प्लेलिस्ट खोलें – कोई पुरानी प्लेलिस्ट चुनें या नई बनाएं.

स्टेप 2: “Mix” बटन दबाएं – यह टूलबार में दिखाई देगा.

स्टेप 3: Auto से शुरुआत करें – एक क्लिक में ट्रैक्स को blend करें.

स्टेप 4: Customize करें – अपनी स्टाइल के अनुसार ट्रांज़िशन एडजस्ट करें.

स्टेप 5: Preset चुनें – “Fade” या “Rise” जैसे स्टाइल्स से ट्रांज़िशन अप्लाई करें.

स्टेप 6: Waveform और Beat डेटा देखें – हर ट्रैक में ट्रांज़िशन का सही पॉइंट चुनें.

स्टेप 7: Volume, EQ और Effects सेट करें – अपने मिक्स को और प्रोफेशनल बनाएं.

स्टेप 8: “Save” दबाएं – अब अपनी यूनिक प्लेलिस्ट सुनें.

स्टेप 9: Share या Collaborate करें – दोस्तों के साथ मिलकर मिक्स प्लेलिस्ट बनाएं.

स्टेप 10: Mix ऑन/ऑफ करें – कभी भी “Mix” बटन से ट्रांज़िशन टॉगल करें.

You can make your mixed music track even better and more unique using advanced tools like volume, EQ, and effect curves.
आप वॉल्यूम, EQ व इफेक्ट कर्व्स जैसे एडवांस्ड टूल्स से अपने उस मिक्स म्यूज़िक ट्रैक और भी बेहतर और यूनिक बना सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Spotify)

नए यूज़र्स के लिए आसान मिक्सिंग टिप्स

अगर आप एक नए यूज़र्स हैं और स्पॉटिफाई पर म्यूज़िक ट्रैक के ट्रांज़िशन के साथ खेलने नहीं आता तो आपके लिए भी कंपनी ने कुछ आसान मिक्सिंग टिप्स दिए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने प्लेलिस्ट को यूनिक बना सकते हैं.

Tempos और Keys मैच करें: एक जैसे BPM और Camelot Keys वाले गाने चुनें ताकि ट्रांज़िशन नैचुरल लगे.

Dance Genres से शुरुआत करें: House और Techno जैसे म्यूज़िक seamless मिक्सिंग के लिए बेस्ट हैं.

Energy का ध्यान रखें: प्लेलिस्ट का मूड और flow ऐसा रखें कि सुनने वाला एक इमोशनल जर्नी पर जाए.

Special Moments के लिए मिक्सिंग करें: Running, Road Trip या Party प्लेलिस्ट को बिना रुकावट के vibe देने के लिए मिक्सिंग परफेक्ट है.

Cover Art बनाएं: Mixed प्लेलिस्ट के लिए नए stickers और labels से अपना आर्टवर्क कस्टमाइज़ करें.

Spotify Premium यूज़र्स के लिए इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. अगर आपके स्पॉटिफाई अकाउंट में यह फीचर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको अपना ऐप अपडेट करना होगा. अगर अपडेट करने के बाद भी मिक्सिंग फीचर नहीं दिख रहा तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: Spotify ने बढ़ाए प्रीमियम प्लान्स के दाम, जानें अब कितने पैसे चुकाने होंगे

हैदराबाद: अगर आप Spotify पर म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो हम आपके लिए एक खास फीचर की न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसका ऐलान खुद Spotify ने ही किया है. Spotify अपने इस नए फीचर को फिलहाल टेस्ट कर रहा है. इस फीचर के जरिए अप Spotify के प्रीमियम यूज़र्स अपनी क्रिएटिविटी को को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं. कंपनी ने Spotify में एक नया Mix फीचर जोड़ा है, जो ट्रैक्स के बीच में ट्रांज़िशन जोड़ने और उन्हें कस्टमाइज़ करने का फीचर देता है.

यह फीचर यूज़र्स को अपनी प्लेलिस्ट को और भी यूनिक बनाने का फीचर देता है. हालांकि, यह फीचर अभी बीटा वर्ज़न में है. आप इस फीचर की मदद से ट्रैक्स के बीच में बिना किसी झंझट के ट्रांज़िशन बना सकते हैं और फिर उनके फ्लो को एडजस्ट भी कर सकते हैं. यहां तक कि आप वॉल्यूम, EQ व इफेक्ट कर्व्स जैसे एडवांस्ड टूल्स से अपने उस मिक्स म्यूज़िक ट्रैक और भी बेहतर और यूनिक बना सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि इस स्पॉटिफाई मिक्स फीचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं.

Mix फीचर इस्तेमाल करने के स्टेप्स:

स्टेप 1: अपनी प्लेलिस्ट खोलें – कोई पुरानी प्लेलिस्ट चुनें या नई बनाएं.

स्टेप 2: “Mix” बटन दबाएं – यह टूलबार में दिखाई देगा.

स्टेप 3: Auto से शुरुआत करें – एक क्लिक में ट्रैक्स को blend करें.

स्टेप 4: Customize करें – अपनी स्टाइल के अनुसार ट्रांज़िशन एडजस्ट करें.

स्टेप 5: Preset चुनें – “Fade” या “Rise” जैसे स्टाइल्स से ट्रांज़िशन अप्लाई करें.

स्टेप 6: Waveform और Beat डेटा देखें – हर ट्रैक में ट्रांज़िशन का सही पॉइंट चुनें.

स्टेप 7: Volume, EQ और Effects सेट करें – अपने मिक्स को और प्रोफेशनल बनाएं.

स्टेप 8: “Save” दबाएं – अब अपनी यूनिक प्लेलिस्ट सुनें.

स्टेप 9: Share या Collaborate करें – दोस्तों के साथ मिलकर मिक्स प्लेलिस्ट बनाएं.

स्टेप 10: Mix ऑन/ऑफ करें – कभी भी “Mix” बटन से ट्रांज़िशन टॉगल करें.

You can make your mixed music track even better and more unique using advanced tools like volume, EQ, and effect curves.
आप वॉल्यूम, EQ व इफेक्ट कर्व्स जैसे एडवांस्ड टूल्स से अपने उस मिक्स म्यूज़िक ट्रैक और भी बेहतर और यूनिक बना सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Spotify)

नए यूज़र्स के लिए आसान मिक्सिंग टिप्स

अगर आप एक नए यूज़र्स हैं और स्पॉटिफाई पर म्यूज़िक ट्रैक के ट्रांज़िशन के साथ खेलने नहीं आता तो आपके लिए भी कंपनी ने कुछ आसान मिक्सिंग टिप्स दिए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने प्लेलिस्ट को यूनिक बना सकते हैं.

Tempos और Keys मैच करें: एक जैसे BPM और Camelot Keys वाले गाने चुनें ताकि ट्रांज़िशन नैचुरल लगे.

Dance Genres से शुरुआत करें: House और Techno जैसे म्यूज़िक seamless मिक्सिंग के लिए बेस्ट हैं.

Energy का ध्यान रखें: प्लेलिस्ट का मूड और flow ऐसा रखें कि सुनने वाला एक इमोशनल जर्नी पर जाए.

Special Moments के लिए मिक्सिंग करें: Running, Road Trip या Party प्लेलिस्ट को बिना रुकावट के vibe देने के लिए मिक्सिंग परफेक्ट है.

Cover Art बनाएं: Mixed प्लेलिस्ट के लिए नए stickers और labels से अपना आर्टवर्क कस्टमाइज़ करें.

Spotify Premium यूज़र्स के लिए इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. अगर आपके स्पॉटिफाई अकाउंट में यह फीचर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको अपना ऐप अपडेट करना होगा. अगर अपडेट करने के बाद भी मिक्सिंग फीचर नहीं दिख रहा तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: Spotify ने बढ़ाए प्रीमियम प्लान्स के दाम, जानें अब कितने पैसे चुकाने होंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

SPOTIFY PLAYLIST TRANSITIONSSPOTIFY DJ LIKE CUSTOM FEATURESPOTIFY PLAY MIXING FEATURESPOTIFY PLAYLIST MIXING FEATURESPOTIFY MIX

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अयोध्या राम मंदिर; शेषावतार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, 15 अक्टूबर से व्यवस्था लागू

इमरान खान के बाद वसीम अकरम की भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है पूरा मामला ?

'वॉर 2' से फिर आगे निकली 'कूली', 200 करोड़ से इतनी दूर ऋतिक-जूनियर NTR की फिल्म, हुआ इतना कलेक्शन

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.