हैदराबाद: Spotify ने Instagram के साथ मिलकर दो नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो आपके म्यूज़िक शेयरिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकते हैं. पहले फीचर के जरिए अब इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में ऑडियो प्रीव्यू का फीचर मिलेगा. अब आप जब स्पॉटिफाई से कोई गाना इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करेंगे तो उस गाने का एक छोटा ऑडियो क्लिप अपने-आप स्टोरी में शामिल हो जाएगा. इससे आपके दोस्त स्पॉटिफाई को खोलने बिना ही तुरंत उस गाने की झलक सुन पाएंगे.

इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में ऑडियो प्रीव्यू फीचर

इसके अलावा अगर किसी दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी में आपको कोई गाना पसंद आ जाए, तो फिर आपको बस म्यूज़िक स्टिकर पर टैप करके “Open on Spotify” का ऑप्शन चुनना होगा और फिर आप सीधे उस गाने पर पहुंच जाएंगे और उसे पूरा सुन भी पाएंगे. अगर आप स्टोरीज़ में ही चल रहे गाने की डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ स्टोरी के टॉप पर जाने के नाम पर टैप करना होगा और फिर View Song Details के ऑप्शन को चुनना होगा. इससे आप इंस्टाग्राम के ऑडियो पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आप उस गाने से जुड़े रील्स देख सकते हैं और उसे डायरेक्ट अपनी स्पॉटिफाई में पहुंच लाइक्ड सॉन्ग्स की लिस्ट में सेव भी कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल:

इसके लिए सबसे पहले आपको स्पॉटिफाई से किसी गाने को सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करना होगा.

उसके बाद गाने का ऑडियो क्लिप अपने आप स्टोरी में जुड़ जाएगा.

उसके बाद आपकी स्टोरी को देखने वाले लोगों को Open on Spotify का ऑप्शन दिखने लगेगा और वो उसे टैप करके पूरा गाना सुन सकते हैं.

इंस्टाग्राम नोट्स में रियल-टाइम म्यूज़िक शेयरिंग फीचर

Instagram Notes के जरिए अब आप अपने म्यूज़िकल मूड को रियल-टाइम में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. इस फीचर की मदद से आप अपना पसंदीदा गाना दोस्तों को दिखा भी सकते हैं और दोस्तों का पसंदीदा गाना भी जान सकते हैं. इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

इंस्टाग्राम पर नोट बनाते टाइम म्यूज़िक वाले आइकन पर टैप करें.

उसके बाद Share from Spotify का ऑप्शन चुनें.

अगर आप Spotify पर गाना सुन रहे हैं, तो वह नोट में दिखाई देगा.

इसके अलावा अगले 30 मिनट यानी आधे घंटे में आप जो भी गाना सुनेंगे, वह नोट में अपने-आप अपडेट हो जाएगा.

आप चाहें तो उसमें टेक्स्ट एड करके भी शेयर पर टैप कर सकते हैं और शेयरिंग का ऑप्शन चुनन सकते हैं.

इन दोनों नए फीचर्स को अब Android और iOS पर ग्लोबली उपलब्ध करा दिया गया है. इन्हें यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ अपने स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम ऐप्स को अपडेट रखना है. हालांकि, इसके लिए आपका स्पॉटिफाई इंस्टाग्राम से लिंक होना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको सबसे पहले अपने Instagram Settings में जाना है फिर App Website Permissions में जाकर स्पॉटिफाई से लिंक करना है. इसके अलावा आप किसी Reels, Story या Note में Spotify गाने पर Add का ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा.