ETV Bharat / technology

SpaceX Starship ने फिर किया कमाल, एलन मस्क ने कहा- Humans to Mars की ओर बड़ा कदम!

SpaceX ने Starship मेगारॉकेट को सफल टेस्ट फ्लाइट के साथ लॉन्च किया ( फोटो क्रेडिट: X@SpaceX )

हैदराबाद: अमेरिका के टेक्सास में बीते सोमवार की शाम को आसमान में एक शानदार नज़ारा देखने को मिला, जो शायद किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. सूरज ढल रहा था और उसी सुनहरी रोशनी में SpaceX का विशाल स्टारशिप रॉकेट आकाश की ओर रवाना हुआ. यह स्टारशिप की इसकी 11वीं टेस्ट फ्लाइट थी और इस बार सबकुछ प्लान के मुताबिक हुआ. इस दौरान कोई धमाका नहीं हुई और कोई गड़बड़ नहीं हुई. Elon Musk की कंपनी SpaceX ने इस सैटेलाइट को अपने साउट टेक्सास में स्थित लॉन्च साइट से लॉन्च किया. सबसे पहले तो सुपर हेवी बूस्टर ने शानदार टेकऑफ किया और फिर Gulf of Mexico में बिल्कुल सुरक्षित रूप से लैंड किया. इसके बाद ऊपर वाला हिस्सा यानी स्टारशिप अपर स्टेज स्पेस में पहुंचा और अपने सारे टेस्ट पूरे किए और लगभग एक घंटे के बाद इंडियन ओसियन यानी हिंद महासागर में स्प्लैशडाउन किया. इस मिशन में कोई रॉकेट रिकवरी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्पेसएक्स के इंजीनियर्स की तालियों की गूंज लाइव स्ट्रीम में साफ सुनाई दी.