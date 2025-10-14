ETV Bharat / technology

SpaceX Starship ने फिर किया कमाल, एलन मस्क ने कहा- Humans to Mars की ओर बड़ा कदम!

SpaceX ने Starship की 11वीं टेस्ट फ्लाइट में सफलता हासिल की, जिससे NASA के मून मिशन और मस्क के Mars विज़न को बड़ा बूस्ट मिला.

SpaceX Launches Starship Megarocket On Successful Test Flight
SpaceX ने Starship मेगारॉकेट को सफल टेस्ट फ्लाइट के साथ लॉन्च किया (फोटो क्रेडिट: X@SpaceX)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अमेरिका के टेक्सास में बीते सोमवार की शाम को आसमान में एक शानदार नज़ारा देखने को मिला, जो शायद किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. सूरज ढल रहा था और उसी सुनहरी रोशनी में SpaceX का विशाल स्टारशिप रॉकेट आकाश की ओर रवाना हुआ. यह स्टारशिप की इसकी 11वीं टेस्ट फ्लाइट थी और इस बार सबकुछ प्लान के मुताबिक हुआ. इस दौरान कोई धमाका नहीं हुई और कोई गड़बड़ नहीं हुई.

Elon Musk की कंपनी SpaceX ने इस सैटेलाइट को अपने साउट टेक्सास में स्थित लॉन्च साइट से लॉन्च किया. सबसे पहले तो सुपर हेवी बूस्टर ने शानदार टेकऑफ किया और फिर Gulf of Mexico में बिल्कुल सुरक्षित रूप से लैंड किया.

इसके बाद ऊपर वाला हिस्सा यानी स्टारशिप अपर स्टेज स्पेस में पहुंचा और अपने सारे टेस्ट पूरे किए और लगभग एक घंटे के बाद इंडियन ओसियन यानी हिंद महासागर में स्प्लैशडाउन किया. इस मिशन में कोई रॉकेट रिकवरी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्पेसएक्स के इंजीनियर्स की तालियों की गूंज लाइव स्ट्रीम में साफ सुनाई दी.

Humans on Mars की ओर बड़ा कदम

Nasa ने SpaceX को लूनर लैंडर डेवलप करने का मल्टी-बिलियन डॉलर कांट्रैक्ट दिया है. यह कॉन्ट्रैक्ट Artemis प्रोग्राम का हिस्सा है. यह नासा का वही प्रोजेक्ट है, जो इंसानों को एक बार फिर से चांद पर भेजेगा. वहीं, Elon Musk इसे अपने “Humans on Mars” वाले ड्रीम की ओर एक बड़ा कदम मानते हैं.

इस फ्लाइट के बाद स्पेसएक्स अब Starship Version 3 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. आपको बता दें कि इससे पहले कुछ टेस्ट्स में धमाके हुए थे, जिससे Nasa और वैज्ञानिकों के बीच शंका पैदा हो गई थी कि कहीं SpaceX टाइमलाइन से पीछे तो नहीं रह जाएगा. हालांकि, अब लगातार दो सफल फ्लाइट्स ने एलन मस्क की टीम को एक बार फिर से ट्रैक पर ला दिया है.

The next flight will debut a new model, Version 3.
अगली उड़ान में नया मॉडल Version 3 पहली बार लॉन्च किया जाएगा. (X@SpaceX)

नासा का फ्यूचर प्लान

NASA का प्लान Artemis III मिशन 2027 तक इंसानों को चांद पर उतारना है. हालांकि, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइमलाइन "सालों पीछे" जा सकती है. दूसरी ओर, चीन 2030 तक अपनी पहली मून मिशन फ्लाइट भेजने की तैयारी कर रहा है. इसका मतलब है कि चांद के लिए सेकंड स्पेस रेस चल रही है.

यह भी पढ़ें: SpaceX Starship की 10वीं टेस्ट फ्लाइट ने रचा इतिहास, मंगल और चांद मिशन की उम्मीदें मजबूत

TAGGED:

SPACEX STARSHIP TEST FLIGHT
STARSHIP SPLASHDOWN SUCCESS
ELON MUSK NASA MOON MISSION
SPACEX ARTEMIS PROJECT
STARSHIP VERSION 3

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.