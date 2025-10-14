SpaceX Starship ने फिर किया कमाल, एलन मस्क ने कहा- Humans to Mars की ओर बड़ा कदम!
SpaceX ने Starship की 11वीं टेस्ट फ्लाइट में सफलता हासिल की, जिससे NASA के मून मिशन और मस्क के Mars विज़न को बड़ा बूस्ट मिला.
Published : October 14, 2025 at 12:55 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका के टेक्सास में बीते सोमवार की शाम को आसमान में एक शानदार नज़ारा देखने को मिला, जो शायद किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. सूरज ढल रहा था और उसी सुनहरी रोशनी में SpaceX का विशाल स्टारशिप रॉकेट आकाश की ओर रवाना हुआ. यह स्टारशिप की इसकी 11वीं टेस्ट फ्लाइट थी और इस बार सबकुछ प्लान के मुताबिक हुआ. इस दौरान कोई धमाका नहीं हुई और कोई गड़बड़ नहीं हुई.
Elon Musk की कंपनी SpaceX ने इस सैटेलाइट को अपने साउट टेक्सास में स्थित लॉन्च साइट से लॉन्च किया. सबसे पहले तो सुपर हेवी बूस्टर ने शानदार टेकऑफ किया और फिर Gulf of Mexico में बिल्कुल सुरक्षित रूप से लैंड किया.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/sbfmGAEPa6— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025
इसके बाद ऊपर वाला हिस्सा यानी स्टारशिप अपर स्टेज स्पेस में पहुंचा और अपने सारे टेस्ट पूरे किए और लगभग एक घंटे के बाद इंडियन ओसियन यानी हिंद महासागर में स्प्लैशडाउन किया. इस मिशन में कोई रॉकेट रिकवरी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्पेसएक्स के इंजीनियर्स की तालियों की गूंज लाइव स्ट्रीम में साफ सुनाई दी.
Humans on Mars की ओर बड़ा कदम
Nasa ने SpaceX को लूनर लैंडर डेवलप करने का मल्टी-बिलियन डॉलर कांट्रैक्ट दिया है. यह कॉन्ट्रैक्ट Artemis प्रोग्राम का हिस्सा है. यह नासा का वही प्रोजेक्ट है, जो इंसानों को एक बार फिर से चांद पर भेजेगा. वहीं, Elon Musk इसे अपने “Humans on Mars” वाले ड्रीम की ओर एक बड़ा कदम मानते हैं.
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025
इस फ्लाइट के बाद स्पेसएक्स अब Starship Version 3 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. आपको बता दें कि इससे पहले कुछ टेस्ट्स में धमाके हुए थे, जिससे Nasa और वैज्ञानिकों के बीच शंका पैदा हो गई थी कि कहीं SpaceX टाइमलाइन से पीछे तो नहीं रह जाएगा. हालांकि, अब लगातार दो सफल फ्लाइट्स ने एलन मस्क की टीम को एक बार फिर से ट्रैक पर ला दिया है.
नासा का फ्यूचर प्लान
NASA का प्लान Artemis III मिशन 2027 तक इंसानों को चांद पर उतारना है. हालांकि, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइमलाइन "सालों पीछे" जा सकती है. दूसरी ओर, चीन 2030 तक अपनी पहली मून मिशन फ्लाइट भेजने की तैयारी कर रहा है. इसका मतलब है कि चांद के लिए सेकंड स्पेस रेस चल रही है.