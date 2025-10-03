ETV Bharat / technology

Snapchat ने बदली पॉलिसी, अब 5GB से ज्यादा Memories सेव करने पर देना होगा पैसा

Snapchat अब सिर्फ 5GB तक Memories फ्री देगा, ज्यादा कंटेंट सेव करने वालों को पेड सब्सक्रिप्शन चुनना होगा. आइए आपको प्लान डिटेल्स बताते हैं.

On Snapchat, storage beyond 5GB will now require a subscription charge
स्नैपचैट पर अब 5GB से ज्यादा स्टोरेज के लिए अब देना होगा सब्सक्रिप्शन चार्ज (फोटो क्रेडिट: Google Play Store)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2025 at 11:57 AM IST

हैदराबाद: अगर आप स्नैपचेट का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है और यह ख़बर आपको निराश कर सकती है. अब स्नैपचैट में अब अनलिमिटेड मेमोरी को फ्री में स्टोर नहीं कर पाएंगे. अब आपको स्नैपचैट पर अपनी मेमोरीज़ को फ्री में स्टोर करने के लिए सीमित स्टोरेज ही मिलेगा और उससे ज्यादा स्टोरेज के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे. आइए हम आपको स्नैपचैट के मेमोरी स्टोरेज प्लान्स की डिटेल्स बताते हैं.

ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, स्नैपचैट पर अब आप सिर्फ 5GB स्टोरेज तक की ही मेमोरीज़ को फ्री में सेव कर पाएंगे. अगर आपको 5 जीबी से ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो आपको स्नैपचैट का पेड स्टोरेज प्लान खरीदना होगा. अगर आपने अभी तक स्नैपचैट में 5GB स्टोरेज से ज्यादा फोटो और वीडियोज़ को सेव करके रखा हुआ है तो अब आपको उसे सेव रखने के लिए पैसे देने होंगे.

स्नैपचैट का मेमोरी स्टोरेज प्लान

  • 100GB स्टोरेज: $1.99 per month (करीब ₹165)
  • 250GB स्टोरेज (Snapchat+): $3.99 per month (करीब ₹330)
  • Snapchat Platinum Plan: इसमें मिलेंगे पूरे 5TB स्टोरेज - इस प्लान की कीमत $15.99 (करीब ₹1,400)

अगर आपका डेटा 5GB से ज्यादा है और आप सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना चाहते हैं तो स्नैपचैट आपको 12 महीने यानी पूरे एक साल का टेम्पररी स्टोरेज देगा. इस दौरान आप अपने सारे स्नैप्स और वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं या आप चाहे तो पेड प्लान खरीदकर अपनी मेमोरीज़ को उसमें सेव कर सकते हैं.

पैसे नहीं देनें तो क्या करें

अगर आप स्नैपचैट पर स्टोरेज के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल ट्रिक है. आप अपनी मेमोरीज़ को स्नैपचैट में सेव करने की जगह सीधा अपने फोन में सेव कर सकते हैं. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • स्नैपचैट खोलिए
  • फोटो आइकन से Memories पर जाइए
  • जिस Snap को डाउनलोड करना है, उस पर प्रेस और होल्ड करके “Export” पर क्लिक कीजिए
  • अब उसे अपने फोन या किसी भी और जगह पर सेव कर लीजिए.

मेमोरीज़ की हिस्ट्री

स्नैपचैट ने मेमोरीज़ को 2016 में लॉन्च किया था. असल में, यह यूज़र्स के लिए एक तरह का डिजिटल अल्बम बन गया था. इससे पहले तो सिर्फ 24 घंटे तक दिखने वाले स्नैप्स की स्नैपचैट की पहचान हुआ करते थे, लेकिन मेमोरीज़ के आने के बाद स्नैपचैट को यूज़ करने का तरीका और नज़रिया भी बदल गया. लोग अपनी पसंदीदा फोटोज़, वीडियोज़ और स्पेशल मूमेंट्स को स्नैपचैट पर सेव करने लगे. स्नैपचैट ने कहा कि जब उन्होंने इस फीचर को शुरू किया था, तब उन्होंने सोचा नहीं था कि यह इतना लोकप्रिय हो जाएगा.

