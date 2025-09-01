हैदराबाद: जुलाई और अगस्त के महीने स्मार्टफोन लॉन्च से भरे रहे, और सितंबर भी इससे अलग नहीं है. Apple, Samsung, Motorola, और Realme जैसे कई बड़े स्मार्टफोन ब्रांड अपने नए हैंडसेट लॉन्च करने की उम्मीद कर रहे हैं. गौरतलब है कि कुछ डिवाइस केवल वैश्विक बाज़ारों तक ही सीमित रहेंगे, जबकि कुछ भारत में ही लॉन्च किए जाएंगे.
Apple की iPhone 17 सीरीज़ इस महीने होने वाले सबसे चर्चित स्मार्टफोन लॉन्च में से एक है. इस बीच, इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी, Samsung द्वारा Galaxy S25 FE, Galaxy F17 5G और Galaxy M17 5G लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. Lava, Oppo, Motorola और Redmi जैसे अन्य स्मार्टफोन ब्रांड भी अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं.
इसलिए, जो लोग नया डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं, हम उन्हें सबसे अच्छी डील पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की सलाह देते हैं. सितंबर 2025 में आने वाले स्मार्टफोन्स की सूची यहां दी गई है.
भारत में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन
Motorola Razr 60 Brilliant Collection (स्वारोवस्की एडिशन)
लॉन्च - 1 सितंबर, 2025
Lenovo के स्वामित्व वाली Motorola ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह भारत और वैश्विक बाजारों में Motorola Razr 5G का स्वारोवस्की क्रिस्टल जड़ित एडिशन लॉन्च करेगी. इस विशेष एडिशन हैंडसेट में क्विल्टेड वेगन लेदर बैक है, जिसमें 35 हैंड-प्लेस्ड स्वारोवस्की क्रिस्टल हैं. इसमें क्रिस्टल से प्रेरित डिज़ाइन और पावर बटन के साथ-साथ पैनटोन आइस मेल्ट कलर मिलता है.
Craftsmanship meets couture in Motorola x Swarovski. The razr 60 dazzles with 35 crystals set in a 3D quilted finish, its titanium hinge crystal-adorned for brilliance that goes beyond technology. More than a phone—it's a statement. Launching 1st Sept.
Motorola Razr 60 Brilliant Collection में 6.9-इंच pOLED LTPO इनर फोल्डेबल डिस्प्ले और 3.63-इंच pOLED कवर (या आउटर) डिस्प्ले मिल सकती है. यह संभवतः मीडियाटेक डाइमेंशन 7400X चिपसेट के साथ आने वाला है. इस फोल्डेबल डिवाइस में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें 50MP का मुख्य कैमरा सेंसर और फोन के बाहरी हिस्से में लगा 13MP का अल्ट्रावाइड लेंस शामिल होगा. फोल्डेबल डिवाइस के अंदर 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है.
Motorola Razr 60 Brilliant Collection में 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 4,500mAh की बैटरी मिल सकती है. इस हैंडसेट के साथ, चीनी फ़ोन निर्माता स्वारोवस्की एक्सेंट वाले मोटो बड्स लूप ईयरबड्स भी लॉन्च करेगा.
Realme 15T
लॉन्च डेट - 2 सितंबर, 2025
Realme ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसका नया स्मार्टफोन, Realme 15T, भारत में लॉन्च होगा. Realme ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसका नया स्मार्टफोन, Realme 15T, भारत में लॉन्च होगा. आधिकारिक पुष्टि के अनुसार, स्मार्टफोन में 4R Comfort+ AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया जएगा.
Design detailed to perfection.
From ultra-light feel to an ultra-sleek look, the #realme15T is crafted to look great.
Launching on 2nd September at 12 PM.
Know more:https://t.co/PSchpmNTDJhttps://t.co/U1Qq2HmMo5#LooksGreat #realme15Series pic.twitter.com/XuejDeeTXQ
यह मीडियाटेक डाइमेंशन 6400 मैक्स चिपसेट के साथ आने वाला है. डिवाइस में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 50MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा. इसमें 7,000mAh की बैटरी और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट होगा. Realme 15T, Android 15 पर आधारित Realme UI 6.0 पर चलेगा, जो तीन साल के OS अपग्रेड और चार साल के सुरक्षा अपडेट प्रदान करेगा.
Tecno Pova Slim
लॉन्च डेट - 4 सितंबर , 2025
चीनी फ़ोन निर्माता कंपनी Tecno ने भारत में Tecno Pova Slim 5G के लॉन्च की पुष्टि की है और दावा किया है कि यह "दुनिया का सबसे पतला 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाला 5G स्मार्टफोन" होगा. इसे सबसे पहले बार्सिलोना में आयोजित MCW में Tecno Spark Slim के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसकी मोटाई केवल 5.75 मिमी है.
Unlock the door to the future!
The gap between ordinary and extraordinary? Just a sliver. Something ultra-slim redefines what's possible. Stay tuned! ⏳
हालांकि, यह आगामी व्यावसायिक हैंडसेट कॉन्सेप्ट डिवाइस से ज़्यादा मोटा हो सकता है. Tecno Pova Slim में 144Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ 6.78-इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसमें 50MP का मुख्य कैमरा होने की उम्मीद है. हैंडसेट में 5,200mAh की बैटरी हो सकती है. इसके Android 15 पर आधारित HiOS 15 पर चलने की उम्मीद है.
अनुमानित स्मार्टफोन लॉन्च
Samsung Galaxy S25 FE
लॉन्च डेट - 4 सितंबर, 2025
दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज Samsung ने Galaxy Event 2025 की तारीख की घोषणा कर दी है. यह भी पुष्टि की गई है कि कंपनी Galaxy S25 सीरीज़ में एक नया स्मार्टफोन जोड़ेगी, जो Samsung Galaxy S25 FE हैंडसेट होने की उम्मीद है. स्मार्टफोन के साथ, सैमसंग एक नया टैबलेट भी लॉन्च करेगी, जो Tab S11 सीरीज़ होने की उम्मीद है.
Samsung Galaxy S25 FE में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच FHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ प्रोटेक्शन दिया जा सकता है. इसमें Exynos 2400 चिपसेट होने की उम्मीद है. हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें 50MP का मुख्य कैमरा, 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 8MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है.
सेल्फी के लिए फ्रंट में 12MP का कैमरा इस्तेमाल किया जा सकता है. इस स्मार्टफोन में 4,900mAh की बैटरी हो सकती है, जो 45W फास्ट वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. संभावना जताई जा रही है कि Galaxy S25 FE एंड्रॉइड 16 पर आधारित OneUI 8 पर चलेगा.
Apple iPhone 17 सीरीज
लॉन्च डेट - 9 सितंबर, 2025
इसी तरह, Apple ने अपने वार्षिक इवेंट, Apple Event 2025 की तारीख की भी घोषणा कर दी है, जहां कंपनी अगली जनरेशन के iPhones लॉन्च कर सकती है. उम्मीद है कि यह iPhone 17 सीरीज़ होगी, जिसमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max हैंडसेट शामिल होंगे. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 17 Air आगामी iPhone सीरीज़ में Plus वेरिएंट की जगह ले सकता है.
इसके अलावा, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max मॉडल में 48MP पेरिस्कोप लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. यह भी उम्मीद की जा रही है कि iPhone 17 सीरीज़ में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला ProMotion OLED डिस्प्ले होगा और यह A19 प्रोसेसर से लैस होगा.
Oppo F31 सीरीज
लॉन्च डेट - 12-14 सितंबर, 2025 (अनुमानित)
चीनी फ़ोन निर्माता कंपनी Oppo द्वारा 12 से 14 सितंबर, 2025 के बीच Oppo F31 सीरीज़ का अनावरण किए जाने की उम्मीद है. टिप्स्टर अभिषेक यादव द्वारा साझा की गई एक X पोस्ट के अनुसार, Oppo F31 सीरीज़ में Oppo F31, Oppo F31 Pro और Oppo F31 Pro+ मॉडल शामिल होंगे.
Oppo F31, F31 Pro, and F31 Pro+ first look. ✅
F31 Pro+ specifications
📱 Flat display
🔳 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 processor
🔋 7000mAh battery
- 12GB+256GB
Oppo F31 specifications
🔳 MediaTek Dimensity 6300
🔋 7000 mAh battery
⚡ 80 watt charging
Oppo F31 Pro… pic.twitter.com/LW0Aa4OPGB
पोस्ट से पता चलता है कि Oppo F31 हैंडसेट मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. Oppo F31 Pro में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर होगा, जबकि Oppo F31 Pro+ में स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 3 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज होगा. यादव के पोस्ट के अनुसार, सभी मॉडलों में 7,000mAh की बैटरी होगी.
सितंबर 2025 में अन्य अनुमानित स्मार्टफोन लॉन्च
- Lava Agni 4
- Samsung Galaxy F17 5G
- Samsung Galaxy M17 5G
- Motorola Edge 60 Neo
- Redmi Note 15 Pro Series
- Samsung Galaxy M07