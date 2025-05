ETV Bharat / technology

हैदराबाद: मई का महीना शुरू हो चुका है और हर महीने की तरह इस महीने भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत सारे नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं. मई में लॉन्च होने वाले फोन्स की लिस्ट में सैमसंग के सबसे पतले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ-साथ वनप्लस, रियलमी, पोको और आईकू के फोन्स का नाम भी शामिल है. आइए हम आपको इन सभी कंपनियों के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं, जो मई में लॉन्च होने वाले हैं. Samsung Galaxy S25 Edge इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सैमसंग के इस नए प्रीमियम फोन का है, जिसका नाम Samsung Galaxy S25 Edge है. इस फोन की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है. हाल ही में एक टिप्सटर ने इस फोन का एक प्रमोशनल पोस्टर लीक किया है, जिसमें इटालियन शब्दों में 13 मई 2025 को फोन की लॉन्च डेट मेंशन की गई है. इस फोन को भारत में 30 मई को लॉन्च किया जा सकता है और 14 मई से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. हालांकि, इसके बारे में अभी तक कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इस फोन को मई 2025 में ही लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन की सबसे खास बात है कि इसकी मोटाई 5.8mm होगी और इसका वजन 163 ग्राम होगा. इस फोन में टाइटेनियम फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास सेमरिक 2 प्रोटेक्शन दिया जा सकता है. इसके अलावा इसमें 6.7-inch LTPO AMOLED डिस्प्ले, 3,900 mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite चिपसेट समेत खई खास फीचर्स दिए जा सकते हैं. OnePlus 13s वनप्लस ने भारत में अपने एक नए फोन का ऐलान किया है, जिसका नाम OnePlus 13s है. हालांकि, कंपनी ने इस फोन की पक्की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जा सकता है. वनप्लस ने अपने इस फोन के लिए कंफर्म किया है कि इसमें 6.32 इंच की स्क्रीन दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की हो सकती है. इस फोन की कीमत 55,000 रुपये से आसपास हो सकती है.

Realme GT 7 रियलमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme GT 7 है. रियलमी अपने इस फोन को एक शानदार गेमिंग फोन बता रही है. कंपनी का कहना है कि इस फोन पर यूज़र्स 120 FPS पर 6 घंटे तक गेमिंग कर सकते हैं. हालांकि, इस फोन की पक्की लॉन्च डेट का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस फोन को भी मई 2025 में ही लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन में MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट, 16GB RAM, 1TB तक UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज, Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 ओएस समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. Poco F7 चीन में पोको का यह फोन मई के महीने में लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ 16GB तक रैम और 6.83 इंच की स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 7,550 mAh बैटरी और 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है. यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S25 Edge कब होगा लॉन्च? लीक प्रमोशनल पोस्टर से पता चली डेट!