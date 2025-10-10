ETV Bharat / technology

Skoda Octavia RS की लॉन्च से पहले ही बुक हो गई सारी यूनिट्स, जानें कब बाजार में आएगी

2025 Skoda Octavia RS की सारी यूनिट्स बिकीं ( फोटो - Skoda Auto India )

लेकिन अब इस कार को बुक नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉन्च से पहले ही इस कार के सभी यूनिट्स बुक हो चुके हैं. कंपनी Octavia RS की केवल 100 यूनिट ही भारत में लॉन्च करने वाली थी. जानकारी के अनुसार आगामी 17 अक्टूबर को इस कार की कीमत का खुलासा होने वाला है, लेकिन खुलासा होने से पहले ही इसके सभी 100 यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी है.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India भारत में अपनी परफॉर्मंस सेडान Skoda Octavia RS को लॉन्च करने वाली है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इस सेडान की बुकिंग शुरू कर दी थी. इस सेडान को Skoda India की आधिकारिक वेबसाइट पर 2.50 लाख रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक किया जा सकता था.

2025 Skoda Octavia RS की कीमत

ध्यान देने वाली बात यह है कि Skoda Octavia RS को भारतीय बाजार में पूरी तरह से आयातित मॉडल के तौर पर उतारा जाएगा. कीमत की बात करें तो कंपनी नई Skoda Octavia RS को लगभग 50 लाख रुपये से 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उतारने वाली है.

2025 Skoda Octavia RS का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS फेसलिफ्ट का डिजाइन

2025 फेसलिफ्ट के तौर पर नई Skoda Octavia के लाइन-अप में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए गए, इन बदलावों में नए मैट्रिक्स एलईडी हेडलैंप, एंगुलर डे-टाइम रनिंग लैंप, ग्रिल और टेल लैंप में बदलाव के साथ एक नया फ्रंट फेसिया शामिल है. इसके अलावा, नई Octavia RS में और भी स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जिनमें बड़े व्हील्स, स्पोर्टी बंपर और बूट लिप स्पॉइलर शामिल हैं.

2025 Skoda Octavia RS की सीट्स (फोटो - Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS फेसलिफ्ट के फीचर्स

नई Octavia RS के केबिन की बात करें तो, नई RS में आगे की तरफ स्पोर्ट्स सीट्स हैं, हालांकि ज़्यादा उल्लेखनीय अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. नई Octavia RS में स्टैंडर्ड तौर पर 13-इंच का टचस्क्रीन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भारत में स्टैंडर्ड चौथी-जनरेशन की सेडान में पहले दी जाने वाली 10-इंच की यूनिट से ज्यादा बड़ी है.

2025 Skoda Octavia RS (फोटो - Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS का इंजन

नई Octavia RS भारत में यूके-स्पेक वर्जन को उतारा जाएगा. इसमें EA888 2.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 261 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है, जो पावर इसके अगले व्हील्स को पहुंचाता है. यह कार 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.4 सेकंड में हासिल करती है, जबकि इसकी टॉप-स्पीड 250 किमी/घंटा है.