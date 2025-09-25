ETV Bharat / technology

अक्टूबर की इस तारीख को लॉन्च होने वाली है 2025 Skoda Octavia RS, जानें क्या होंगे फीचर्स

Skoda Auto India ने पुष्टि की है कि आगामी Skoda Octavia RS को अगले माह 17 अक्टूबर को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा.

2025 Skoda Octavia RS
2025 Skoda Octavia RS भारत में होगी लॉन्च (फोटो - Skoda Auto India)
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने इस बात की पुष्टि कर दी है, कि आगामी Skoda Octavia RS को अगले माह 17 अक्टूबर को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमतों की घोषणा की जाएगी. चेक कार निर्माता ने यह जानकारी भी दी कि Skoda Octavia RS की प्री-बुकिंग और डिलीवरी कब शुरू होगी, साथ ही भारत के लिए इसके कितने यूनिट आवंटित किए गए हैं.

2025 Skoda Octavia RS की बुकिंग और डिलीवरी
कंपनी ने जानकारी दी है कि सोमवार, 6 अक्टूबर से कंपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नई Octavia RS RS के लिए ऑर्डर बुक करना शुरू करेगी. कंपनी का मानना है कि ये बुकिंग जल्द ही भर सकती हैं, क्योंकि कार निर्माता भारत में केवल 100 यूनिट ही लाएगी. इसकी कीमत का खुलासा 17 अक्टूबर को किया जाएगा, और इसकी डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होगी.

2025 Skoda Octavia RS
2025 Skoda Octavia RS (फोटो - Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS की कीमत
कीमत की बात करें तो नई 2025 Octavia RS की कीमत Volkswagen Golf GTI के बराबर ही रखी जा सकती है. Golf GTI को भारतीय बाजार में 50.91 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि Octavia RS स्कोडा इंडिया के लिए एक हेलो मॉडल के रूप में उतारी जाएगी.

2025 Skoda Octavia RS
2025 Skoda Octavia RS का डैशबोर्ड (फोटो - Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS का इंजन
नई Octavia RS भारत में यूके-स्पेक वर्जन को उतारा जाएगा. इसमें EA888 2.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 261 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है, जो पावर इसके अगले व्हील्स को पहुंचाता है. यह कार 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.4 सेकंड में हासिल करती है, जबकि इसकी टॉप-स्पीड 250 किमी/घंटा है.

2025 Skoda Octavia RS
2025 Skoda Octavia RS (फोटो - Skoda Auto India)

ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक अतिरिक्त फीचर, जो इसके यूके-स्पेक मॉडल में देखने को नहीं मिलता है, वह डायनामिक चेसिस कंट्रोल (DCC) है. DCC सस्पेंशन डैम्पिंग, स्टीयरिंग सिस्टम और ट्रांसमिशन में निरंतर एडजस्मेंट करके Octavia RS के ड्राइविंग बिहेवियर को प्रभावी ढंग से बेहतर किया गया है. इसलिए, भारत में बेचे जाने वाली 2025 Octavia RS मॉडल में DCC नहीं दिया जाएगा.

