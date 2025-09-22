ETV Bharat / technology

Skoda Kodiaq का नया सस्ता Lounge वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में नया एंट्री-लेवल Skoda Kodiaq Lounge लॉन्च किया है. इसकी कीमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Skoda Kodiaq Lounge
Skoda Kodiaq Lounge भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Skoda Auto India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में अपनी Skoda Kodiaq का नया एंट्री-लेवल Lounge वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इस वेरिएंट को Sportline और L&K वेरिएंट से नीचे रखा जाएगा, और इसमें 7 की बजाय 5 सीटें दी जाएंगी.

Skoda Kodiaq Lounge को कंपनी ने 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, और इसमें कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर बदलाव के साथ-साथ टॉप ट्रिम्स की तुलना में कम फीचर्स भी दिए गए हैं, हालांकि मैकेनिकली इस कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India)

Skoda Kodiaq Lounge की कीमत
नए एंट्री-लेवल Skoda Kodiaq Lounge को कंपनी ने 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो इस कार के मिड-स्पेक Sportline से 3.77 लाख रुपये सस्ता है और वहीं टॉप-स्पेक L&K ट्रिम से 5.97 लाख रुपये से सस्ता है. इसके अलावा, नई GST 2.0 दरों के लागू होने के बाद Skoda Kodiaq की कीमत 39.99 लाख रुपये से 45.96 लाख रुपये के बीच हो गई है.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq का रियर प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India)

Skoda Kodiaq Lounge का एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर की बात करें तो, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि Skoda Kodiaq Lounge में 18-इंच के माज़ेनो अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं. इसके अलावा, एंट्री-लेवल 5-सीट वेरिएंट में सिर्फ़ 3 एक्सटीरियर कलर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक और ग्रेफाइट ग्रे शामिल हैं.

वहीं Skoda Kodiaq Sportline और L&K वेरिएंट में रेस ब्लू और वेलवेट रेड कलर के विकल्प भी दिए जाते हैं, जबकि स्टील ग्रे सिर्फ़ मिड-स्पेक वेरिएंट के लिए है, वहीं ब्रोंक्स गोल्ड सिर्फ़ टॉप मॉडल में ही पेश किया गया है.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto India)

Skoda Kodiaq Lounge का इंटीरियर
इस वेरिएंट में तीसरी पंक्ति की सीटों का अभाव है, हालांकि सीट की कमी होने से कार का बूट स्पेस 281 लीटर से बढ़कर 786 लीटर हो गया है. Skoda Kodiaq Lounge का इंटीरियर ग्रे, फॉक्स-सुएड और फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री से तैयार किया गया है, और हायर वेरिएंट में देखे जाने वाले तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील की बजाय इसमें दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इस्तेमाल किया गया है.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq का साइड प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India)

Skoda Kodiaq Lounge के फीचर्स
इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलने वाली सेफ्टी किट हायर-स्पेक Sportline और L&K वेरिएंट जैसी ही है. Lounge वेरिएंट में कुछ चुनिंदा फीचर्स नहीं दिए गए हैं. इनमें हायर वेरिएंट में 12.9-इंच की तुलना में छोटा 10.4-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 100W का 9-स्पीकर साउंड सिस्टम (हायर वेरिएंट में 725W 13-स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम मिलता है), पावर्ड टेलगेट के लिए जेस्चर कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं.

