Skoda को भारत में हुए 25 साल, Kylaq, Kushaq और Slavia के स्पेशल एडिशन हुए पेश - SKODA BLACK EDITION TEASER RELEASED

Skoda India भी बाजार में अपनी कारों के ब्लैक एडिशन लॉन्च करने वाली है. इनमें Skoda Kushaq, Kaylaq और Skoda Slavia शामिल हैं.

Skoda Kylaq, Kushaq and Slavia
Skoda Kylaq, Kushaq और Slavia का स्पेशल एडिशन हुआ पेश (फोटो - Skoda India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 2:49 PM IST

हैदराबाद: चेक कार निर्माता Skoda भारतीय बाजार में अपने 25 साल पूरे होने पर इसको सेलिब्रेट कर रही है. इसके चलते कंपनी ने भारत में मौजूद अपनी तीनों कारों के स्पेशल लिमिटेड एडिशन बाजार में उतारा हैं. Skoda Kushaq, Kylaq और Slavia के इस स्पेशल एडिशन को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है.

बता दें कि कंपनी पहले इन कारों का टीजर जारी किया था. जिसके बाद अब इनका खुलासा कर दिया है. बता दें कि इन कारों को ग्लॉसी ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है.

Skoda Kylaq, Kushaq and Slavia
Skoda Kylaq, Kushaq और Slavia का स्पेशल एडिशन (फोटो - Skoda India)

Skoda Kaylaq का यह पहला विशेष एडिशन वर्जन होगा, जबकि Skoda Slavia और Kushaq के Monte Carlo और अन्य मॉडल भी विशेष एडिशन के तौर पर उपलब्ध हैं. भारतीय बाज़ार में ब्लैक आउट कारों की मांग बढ़ रही है. बाजार में Hyundai, Citroen, Tata Motors, Mahindra और हाल ही में Maruti Suzuki जैसी कार निर्माता अपने ब्लैक एडिशन को बाजार में पेश रही हैं.

Skoda Kylaq, Slavia और Kushaq ब्लैक एडिशन
कंपनी द्वारा पेश किए गए स्पेशल एडिशन की बात करें तो इसमें तीनों भारतीय मॉडल ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, और हालांकि इनके एक्सटीरियर में कई जगहों पर रेड कलर के एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि Skoda Kushaq का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिस पर ब्लैक कलर की फिनिश के साथ 'Skoda' का प्रतीक चिन्ह भी ब्लैक कलर में इस्तेमाल किया गया है.

Skoda Kylaq, Kushaq and Slavia
Skoda Kylaq, Kushaq और Slavia का स्पेशल एडिशन (फोटो - Skoda India)

Skoda Kylaq, Slavia और Kushaq ब्लैक एडिशन की स्टाइलिंग
कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन कारों को पेश किया है, जिनमें एक समान डार्क थीम का इस्तेमाल किया जाएगा. स्टाइलिंग की बात करें तो इनमें बदलाव के तौर पर ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ-साथ फ्रंट ग्रिल, अलॉय व्हील और बैज जैसे एलिमेंट्स ब्लैक-आउट किए जा सकते हैं.

इसके अलावा, कार के ब्रेक कैलिपर्स रेड कलर और रेड डोर ट्रिम एक्सेंट, मोनोक्रोमैटिक लुक में स्पोर्टी टच के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं. Skoda Slavia, Kushaq और Kylaq में भी यही डिज़ाइन इस्तेमाल किए जाने की संभावना है.

कंपनी द्वारा जारी टीजर से पता चलता है कि ये अपडेट केवल लुक तक ही सीमित रखे जाएंगे, हालांकि मैकेनिकल तौर पर इन कारों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. कारों में मिलने वाले इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प भी मौजूदा मॉडल जैसे ही रखे जा सकते हैं.

Skoda Kylaq, Slavia और Kushaq के पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो Skoda Kushaq और Slavia में दो पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं, जिनमें 1.0 लीटर, 3-सिलेंडर वाला TSI पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जबकि दूसरा बड़ा 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर वाला TSI पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन के साथ आता है.

जहां इसका छोटा इंजन 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, वहीं इसका बड़ा इंजन 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसके अलावा Skoda Kylaq को सिर्फ 1.0 लीटर TSI इंजन के साथ बेचा जा रहा है, जिसके पावर आंकड़े भी समान रखे गए हैं.

