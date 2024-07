ETV Bharat / technology

बारिश में कूलर का पंप चलाना चाहिए या नहीं? चिपचिपाहट से मिलेगी मुक्ति, जानें कैसे - Use of Coolers in Rainy Season

By ETV Bharat Hindi Team Published : 22 hours ago | Updated : 21 hours ago

बारिश में न भरें कूलर में पानी ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: बरसात में लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या गर्मी के साथ उमस है. ठंडक पाने के लिए लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ता है. उल्टा कूलर चलाने से कमरे में और ज्यादा चिपचिपाहट और उसम भर जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जहां मौसम में पहले से ही आर्द्रता होती है, वहीं कूलर में पानी का पंप चलाने से कमरे में और ज्यादा आर्द्रता भर जाती है. लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बरसात के मौसम में कूलर का पानी चलाना काफी खतरनाक भी हो सकता है. आपको पता होना चाहिए कि जैसे-जैसे कमरे में उमस बढ़ती जाती है, आपको बेचैनी और उलझन होने लगती है. ऐसी स्थिति में घबराहट भी हो सकती है. इससे निजात पाने के लिए आपको फौरन ही कूलर के पंप को बंद कर देना चाहिए. इससे कमरे में बनी हुई उमस कम हो जाएगी. बारिश के मौसम में कूलर में न डालें पानी: बारिश की उसम भरी गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी चिपचिपाहट से होती है. इसका सीधा संबंध कूलर में चलने वाले पानी से है. अगर आप कूलर में पानी का पंप चलाते रहेंगे, तो कमरे की उसम कम नहीं होगी और चिपचिपाहट लगातार होती रहेगी. इसलिए आपको बारिश के समय में कूलर का पंप न चलाने की सलाह दी जाती है. इन तरीकों का करें इस्तेमाल: अगर आप अपने घर में कूलर से होने वाली चिपचिपाहट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको अपने कूलर की टंकी खाली करनी होगी. इसके बाद बेहतर एयरफ्लो के लिए आप कूलर के एक ग्रास पैड को निकाल भी सकते हैं, जिससे कूलर के अंदर नैचुरल हवा अंदर आ सकेगी. इसके अलावा आप एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल भी कर सतके हैं, जिससे कमरे की गर्म हवा बाहर निकलती रहेगी और चिपचिपाहट से आपको मुक्ति मिलेगी. पढ़ें: सीलिंग फैन दे रहा कम हवा, नींबू और सिरके से कीजिए साफ, कर देगा कूल-कूल

Last Updated : 21 hours ago