हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen की पहली जनरेशन Volkswagen T-Roc को लॉन्च हुए, करीब आठ साल हो चुके हैं. अब कंपनी ने अपनी दूसरी-जनरेशन Volkswagen T-Roc को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश कर दिया है. कंपनी ने इसे सेकंड-जनरेशन अपडेट के तौर पर आकार में थोड़ा बड़ा कर दिया है और इसका इंटीरियर पूरी तरह से नया है. इसके अलावा, दूसरी-जनरेशन के मॉडल में एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन का भी इस्तेमाल किया गया है.

बता दें कि एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन Volkswagen Group के लिए कुछ नया है. इसके साथ ही नए माइल्ड-हाइब्रिड विकल्प भी पेश किए गए हैं. हालांकि कंपनी का कहना है कि इस नई T-Roc को बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है. हालांकि इस कार में Volkswagen Golf गोल्फ़ से कई फीचर्स लिए गए हैं.

New-Gen Volkswagen T-Roc का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Volkswagen)

2025 Volkswagen T-Roc का डिजाइन

इसके डिज़ाइन की बात करें तो, नई Volkswagen T-Roc में कंपनी के लेटेस्ट मॉडलों की स्टाइलिंग देखने को मिलती है. इसमें आगे की तरफ, एंगुलर हेडलाइट्स लगाई गई हैं, जो इसकी पूरी चौड़ाई वाले लाइटबार से जोड़ी हैं. वहीं नीचे की तरफ हनीकॉम्ब पैटर्न वाला एक बड़ा एयर इनटेक दिया गया है और दोनों तरफ़ चंकी क्लैडिंग लगाई गई है.

साइड प्रोफ़ाइल पर नजर डालें तो, नई Volkswagen T-Roc में कुछ क्रीज़ और लाइन्स देखने को मिलती हैं, जबकि स्टैंडर्ड और R दोनों मॉडलों के अलॉय व्हील्स को नया डिज़ाइन दिया गया है. वहीं रियर प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें क्षैतिज लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ पूरी चौड़ाई में फैली टेललाइट लगाई गई है. साथ ही सामने की तरफ भी एक प्रबुद्ध Volkswagen लोगो दिखाई देता है.

New-Gen Volkswagen T-Roc का साइड प्रोफाइल (फोटो - Volkswagen)

इसमें स्लोपिंग रूफ को कार की डिजाइन का हिस्सा रखा गया है, जो Volkswagen T-Roc के परिचित आकार को बरकरार रखती है. जैसा कि नई-जनरेशन से उम्मीद की जाती है कि लेटेस्ट मॉडल का आकार बड़ा हो गया है. कार के आकार की बात करें तो अब इसकी लंबाई 4,373 मिमी हो गई है, जो पिछले मॉडल से 122 मिमी ज़्यादा लंबी है. इसके अलावा, कार का व्हीलबेस भी 28 मिमी बढ़ाकर 2,631 मिमी कर दिया गया है.

New-Gen Volkswagen T-Roc का इंटीरियर (फोटो - Volkswagen)

2025 Volkswagen T-Roc का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो, कंपनी का कहना है कि नई T-Roc का इंटीरियर अब Tiguan और Tayron जैसे मॉडलों के समान रखा गया है. इसके सेंटर कंसोल में ज़्यादातर फ़िज़िकल कंट्रोल्स को टचस्क्रीन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिनमें एसी कंट्रोल्स भी शामिल हैं. कार में वेरिएंट के आधार पर 10.4 या 12.9 इंच का टचस्क्रीन दिया जाता है.

कार के सेंटर कंसोल में इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के बीच एक रोटरी-स्टाइल टच कंट्रोलर दिया गया है. इसके टॉप-स्पेक R-लाइन ट्रिम में ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, जिसमें सीटों और स्टीयरिंग व्हील पर आर बैजिंग दी गई है, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन में कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स के साथ हल्का डुअल-टोन केबिन दिया गया है.

New-Gen Volkswagen T-Roc का सीटिंग लेआउट (फोटो - Volkswagen)

इसके अलावा, सेंटर कंसोल से गियर लीवर हटा दिया गया है और उसकी जगह अब कॉलम-माउंटेड शिफ्टर दिया गया है. Volkswagen Tiguan और Tayron के बाद, नई Volkswagen T-Roc, कंपनी के MQB evo प्लेटफ़ॉर्म के लेटेस्ट एडिशन पर बनाई गई तीसरी फॉक्सवैगन एसयूवी है. इस प्लेटफ़ॉर्म में एडवांस हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर फीचर्स दिए गए हैं.

इन फीचर्स में एडवास ADAS, ट्रैवल असिस्ट का फीचर है, जो ऑटोमेटेड लेन चेंज को सपोर्ट करता है. नई Volkswagen T-Roc में पार्क असिस्ट प्रो भी शामिल किया गया है, जो 50 मीटर तक की दूरी तक फुली ऑटोमेटिक पार्किंग करने के लिए मेमोरी फ़ंक्शन का इस्तेमाल करता है. इसके अलावा, स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके वाहन को पार्किंग स्थलों में आने-जाने का फीचर मिलता है.

New-Gen Volkswagen T-Roc का डैशबोर्ड (फोटो - Volkswagen)

2025 Volkswagen T-Roc का पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो यूरोपीय बाज़ार में, नई Volkswagen T-Roc माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश किया गया है. लॉन्च के समय, दो 48V माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर eTSI वर्जन उपलब्ध होंगे, जो 114 bhp और 148 bhp की पावर उत्पन्न करते हैं. इसके अलावा, कंपनी दो नए पूर्ण हाइब्रिड सिस्टम भी पेश किए जाएंगे, और दोनों में फ्रंट-व्हील ड्राइव होगा.

New-Gen Volkswagen T-Roc (फोटो - Volkswagen)

इसके अलावा पहले की तरह ही, नई T-Roc में ऑल-व्हील ड्राइव के साथ 2.0-लीटर TSI इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका एक माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट (mHEV) भी पेश किया जाएगा. कंपनी के अनुसार, एक हाई-परफॉर्मेंस T-Roc R मॉडल की भी योजना है. सभी माइल्ड हाइब्रिड 1.5 और 2.0 इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स से लैस हैं.

New-Gen Volkswagen T-Roc का रियर प्रोफाइल (फोटो - Volkswagen)

बता दें कि Volkswagen T-Roc को भारत में साल 2020 में एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम एसयूवी के रूप में लॉन्च किया गया था. इस कार को आयात नियम के तहत सिर्फ 2,500 यूनिट्स की सीमित संख्या में ही उपलब्ध कराया गया था. चूंकि Volkswagen पहले ही Tiguan R-Line और Golf GTI जैसे मॉडलों को भारत में लॉन्च कर चुकी है, इसलिए माना जा रहा है कि नई-जनरेशन T-Roc भविष्य में भारतीय बाजार में भी लॉन्च की जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह अपने पुराने मॉडल की तरह ही CBU के तौर पर आएगी.