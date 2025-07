ETV Bharat / technology

लिथियम बैटरी में आग का खतरा खत्म! वैज्ञानिकों ने बनाई 'फायर एक्सटिंग्विशर' वाली टेक्नोलॉजी - LITHIUM METAL BATTERY FIRE SAFETY

Published : July 20, 2025 at 1:21 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: आजकल बैटरी का इस्तेमाल ज्यादातर हरेक इलेक्ट्रोनिक डिवाइस में किया जाता है, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो इलेक्ट्रोनिक गाड़ियां हो या फिर सोलर सिस्टम ही क्यों ना हो. ज्यादतर इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स में बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या हो अगर बैटरी में खुद ही आग लग जाए. ऐसा कई बार हुआ भी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और स्मार्टफोन में विस्फोट होने की ख़बरें कई बार सामने आ चुकी हैं, जिनसे कई लोगों की जान भी गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं. उदाहरण के तौर पर पिछले साल मध्यप्रदेश के रतलाम में चार्जिंग के दौरान एक ई-स्कूटर में आग लग गई थी, जिससे 11 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी. हालांकि, व्यापक रूप से उपलब्ध ईवी या मोबाइल में लिथियम मेटल नहीं लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आग लगने का खतरा लिथियम मेटल की तुलना में कम होता है.

दरअसल, लिथियम मेटल से बनी बैटरियों में आग पकड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण डिवाइस में विस्फोट हो सकता है. अब वैज्ञानिकों ने बैटरी में आग लगने वाली इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है. वैज्ञानिकों ने बैटरी के अंदर ही एक छोटा सा "फायर एक्सटिंग्विशर" फिट किया है, जिससे बैटरी में आग ना पकड़ पाए. आइए हम आपको वैज्ञानिकों के इस नए रिसर्च के बारे में बारे में बताते हैं.

यह रिसर्च Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) में पब्लिश की गई है. इसके मुख्य लेखक का नाम Ying Zhang है और यह रिसर्च चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की इंस्टीट्यूट ऑफ कमेस्ट्री संस्थान में की गई है. इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने लिथियम मेटल से बनने वाली बैटरी में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर लगाने का प्लान बनाया है, ताकि बैटरी में आग लगने वाले खतरे को कम या रोका जा सके.

लिथियम मेटल बैटरी क्या है?

लिथियम मेटल बैटरी (Lithium Metal Battery) एक तरह की रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसका एनोड एकदम प्योर लिथियम मेटल का बना बोता है और इसी कारण यह पुराने लिथियम-आयन बैटरी से अलग होता है. लिथियम मेटल का इस्तेमाल किए जाने से यह बैटरी हाई डेनसिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि लिथियम मेटल का वजन कम होता है और इसकी इलेक्ट्रोनिक कैपेसिटी ज्यादा होती है.

इस बैटरी की खास बात है कि यह लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में 10 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है. इसका साइज भी काफी छोटा है, लेकिन इसमें पावर काफी ज्यादा स्टोर होती है. इस कारण इस तरह की बैटरियों को इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों, पोर्टेबल डिवाइसेज़ और मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.

लिथियम मेटल और लिथियम आयन में अंतर