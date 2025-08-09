हैदराबाद: भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने करीब 6 महीने पहले एक ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम संचार साथी है. इस मोबाइल ऐप्लिकेशन को लॉन्च करने का मकसद लोगों को फ्रॉड कॉल्स के बारे में रिपोर्ट करने, खो चुके फोन के बारे में रिपोर्ट करने और उन्हें मोबाइल और कॉल से जुड़ी ऐसी समस्याओं का आसान समाधान मुहैया कराना था. इस ऐप ने सफलता भी हासिल की है, जिसका प्रमाण है कि इसने मात्र 6 महीने में 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए हम आपको इस ऐप की सफलता के बारे में बताते हैं.

भारत की कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री ने इस ऐप की सफलता गिनाते हुए शनिवार को बताया कि इस ऐप की वजह से अभी तक 5.35 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हो चुके मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं. इसके अलावा इस ऐप की मदद से 1 करोड़ से भी ज्यादा फर्ज़ी मोबाइल कनेक्शन को बंद किया जा चुका है और ये सब कुछ संचार साथी ऐप के द्वारा आम लोगों की रिपोर्टिंग के आधार पर हुआ है.

29 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद

इसके अलावा संचार साथी ऐप के चक्षु फीचर की मदद से 29 लाख से भी ज्यादा ऐसे मोबाइल कनेक्शन को बंद किया गया हैं, जिन्हें संदिग्ध या फ्रॉड माना गया है. संचार साथी ऐप के अलावा इसके पोर्टल की बात करें तो अभी तक संचार साथी के पोर्टल पर 16.7 करोड़ से भी ज्यादा बार यूज़र्स ने विजिट किया है. इससे पता चलता है कि लोग इस ऐप और पोर्टल पर काफी भरोसा जता रहे हैं.

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी DoT ने इस ऐप के लिए भारत की अनेक भाषाएं और रीजनल डाइवर्सिटी का भी पूरा ध्यान रखा है और इसलिए इस ऐप को हिंदी और इंग्लिश समेत कुल 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है. इससे इस ऐप का इस्तेमाल भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकते हैं. अब लोग अपने कॉल और एसएमएस लॉग से सिर्फ कुछ टैप्स करके डायरेक्ट फ्रॉड रिपोर्ट कर सकते हैं. इससे लोगों के लिए किसी भी संभावित फ्रॉड कॉल का रिपोर्ट करना काफी आसान हो गया है.

इसके अलावा दूरसंचार मंत्रालय ने एक नया टूल भी लॉन्च किया है, जिसका नाम Financial Fraud Risk Indicator (FRI) है. यह मोबाइल नंबर्स को उनके फ्रॉड रिस्क के हिसाब से अलग-अलग कैटेगिरी में बांटता है. इस फीचर की मदद से बैंक, NBFCs और UPI सर्विस प्रोवाइडर्स को पहले से अलर्ट मिल जाता है और फिर वो अपने-अपने कस्टमर को फ्रॉड से बचाने के लिए एक्शन ले सकते हैं.

FRI की मदद से अब तक 34 फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन्स ने 10.02 लाख बैंक अकाउंट्स और पेमेंट वॉलेट्स फ्रीज़ किए हैं, और 3.05 लाख अकाउंट्स पर डेबिट/क्रेडिट लिमिट्स लगा दी गई है. आपको बता दें कि सरकार ने 16 मई 2023 को संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था. इस पोर्टल की सफलता के बाद सरकार ने 17 जनवरी 2025 को इस पोर्टल का ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया. इससे लोगों के लिए संचार साथी के साथ जुड़ना और टेलीकॉम सिक्योरिटी सर्विसेज़ का फायदा उठाना काफी आसान हो गया.

इस ऐप के मुख्य फीचर्स

मोबाइल कनेक्शन चेक करना - यह ऐप चेक करता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं.

फोन को ब्लॉक करना - यह खो चुके या चोरी हो चुके मोबाइल फोन को ब्लॉक करता है.

फोन की असली पहचान जानना - यह किसी भी मोबाइल हैंडसेट की असली पहचान को जानता है.

चक्षु - यह इस ऐप का सबसे खास फीचर है, जिसके जरिए लोग किसी भी संभावित या प्रमाणित फ्रॉड कॉल्स और मैसेज की शिकायत कर सकते हैं.

भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय का संचार साथी ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. इस ऐप के जरिए दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस को यूज़ करने वाले लोग किसी भी फ्रॉड कॉल्स और मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं.