हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy A17 5G है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी के साथ Exynos 1330 चिपसेट, 50MP का बैक कैमरा सेटअप और 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में गूगल का Gemini AI Assistant और Circle to Search फीचर भी दिया गया है. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

Samsung Galaxy A17 5G Specifications

इस फोन में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस Infinity-U Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. यह डिस्प्ले Corning Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए एक ऑक्टा-कोर इन-हाउस Exynos 1330 SoC चिपसेट दिया गया है, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इस सेटअप का मेन कैमरा 50MP का है, जबकि दूसरा कैमरा 5MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ आता है और तीसरा कैमरा 2MP के मैक्रो लेंस के साथ आता है. इस फोन के अगले हिस्से पर 13MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है.

यह फोन Android 15 पर बेस्ड One UI 7 पर रन करता है. कंपनी ने वादा किया है कि इस फोन में 6 बड़े ओएस अपग्रेड्स और सिक्योरिटी अपडेट्स दिए जाएंगे. यह फोन कई एआई फीचर्स के साथ आता है. इसमें गूगल का Gemini और Circle to Search फीचर भी मिलता है.

सैमसंग ने अपने इस नए फोन में 5,000mAh की बैटरी दी है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे कई ऑप्शन्स दिए गए हैं. इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. यह फोन IP54 rating के साथ आता है, जो धूल और पसीने से फोन को बचाता है.

वेरिएंट्स, कीमत और ऑफर्स