50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ सैमसंग के तीन नए फोन लॉन्च, कीमत सिर्फ ₹6,999 से शुरू

इन फोन्स में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी गई है. ( फोटो क्रेडिट: Samsumg )

सैमसंग के इन तीनों नए फोन्स के नाम अलग-अलग हैं, लेकिन इनमें लगभग एक जैसे ही फीचर्स दिए गए हैं. इनमें फर्क इतना है कि कंपनी इन्हें अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेल करेगी. Galaxy A07 सैमसंग की वेबसाइट पर मिलेगा, Galaxy F07 सिर्फ Flipkart पर और Galaxy M07 अमेज़न एक्सक्लूसिव रहेगा.

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में तीन नए फोन्स लॉन्च किए हैं और ये तीनों फोन्स बजट रेंज के हैं. सैमसंग के तीनों नए फोन्स के नाम Samsung Galaxy A07, Galaxy F07, और Galaxy M07 4G है. इन फोन्स में यूज़र्स को 50MP बैक कैमरा सेटअप, 5,000mAh की बैटरी के साथ-साथ MediaTek Helio G99 चिपसेट और 6.7-inch HD LCD स्क्रीन मिलती है. आइए हम आपको सैमसंग के इन तीन अपकमिंग फोन्स के बारे में बताते हैं.

इन तीनों फोन्स में आपको 6.7-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इस फोन में IP54 रेटिंग दी गई है, जो हल्की बारिश या धूल से फोन को बचान में मदद करती है. इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G99 चिपसेट दिया गया है, जो डेली यूज़ के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देता है.

यह फोन Android 15-बेस्ड One UI 7 पर रन करता है और सबसे खास बात ये है कि सैमसंग इन फोन्स के लिए 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स और 6 बड़े OS अपग्रेड्स देने वाला है. बजट रेंज के फोन्स में इतना लंबा अपडेट्स और ओएस अपग्रेड्स काफी कम देखने को मिलता है.

इस फोन के कैमरा सेक्शन की बात करें तो कंपनी ने पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप्स दिए हैं, जिनके मेन कैमरा 50MP और दूसरा कैमरा 2MP के डेप्थ सेंसर के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इन सभी चीजों के अलावा इस फोन में 5000mAh की बैटरी भी मिलती है, जो 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

तीनों फोन्स की कीमत