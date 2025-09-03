ETV Bharat / technology

9.96 इंच डिस्प्ले के साथ आ रहा सैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड फोन, जानें किस दिन होगा लॉन्च - SAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD LAUNCH

Huawei Mate XTs को टक्कर देने के लिए अब सैमसंग भी अपना पहला ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च करने वाला है.

This is not Samsung’s Tri-Fold phone. The picture is for representation purposes only.
यह सैमसंग का ट्राई फोल्ड फोन नहीं है. यह पिक्चर सिर्फ रिप्रजेंटेशन के लिए है. (Image Credit: X/@prathapgtech)
Published : September 3, 2025 at 8:32 PM IST

हैदराबाद: साउथ कोयिरा का दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने फोल्डेबल फोन की इंडस्ट्री में तो महारथ हासिल कर ली है, लेकिन ट्राई-फोल्ड फोन की मामले में चीन की स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी Huawei ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है. हुआवे ने पिछले साल iPhone 16 Series के लॉन्च के साथ-साथ ही दुनिया का पहला ट्राई फोल्ड फोन लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम Huawei Mate XT था. अब हुआवे अपना दूसरा ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम Huawei Mate XTs है. सैमसंग ने अब हुआवे को ट्राई-फोल्ड टेक्नोलॉजी में टक्कर देने की तैयारी कर ली है.

सैमसंग पिछले काफी महीनों से फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की अगली जनरेशन पर काम कर रहा है, जिसे संभवत: Galaxy G Fold कहा जा सकता है. एनिमेशन फाइल्स के मुताबिक, यह एक डुअल-हिंग्ड फोल्डेबल डिवाइस हो सकता है, जिसे आमतौर पर “ट्राई-फोल्ड फोल्डेबल” कहा जा रहा है. हालांकि, यह नाम यूज़र्स को थोड़ा भ्रमित करने वाला भी है. सैमसंग का यह फोल्डेबल डिवाइस यानी उनका पहला ट्राई-फोल्ड फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है. अब एक नई लीक रिपोर्ट में फोन की संभावित लॉन्च डेट का दावा किया गया है.

सैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड फोन

दरअसल, चीन के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्सटर iIce Universe ने जानकारी दी है कि Samsung अपना Galaxy Z TriFold स्मार्टफोन 29 सितंबर को अपने घरेलू मार्केट यानी दक्षिण कोरिया में लॉन्च कर सकता है. इसी इवेंट में कंपनी अपने Project Moohan XR हेडसेट और नए AI स्मार्ट ग्लासेज, जिन्हें “Galaxy Glasses” कहा जा रहा है, भी पेश कर सकती है.

Tipster Ice Universe's post on Weibo
Weibo पर टिप्सटर iIce Universe का पोस्ट (Image Sources: Sceenshot/Weibo)

आपको बता दें कि पहले भी 29 सितंबर को Galaxy Unpacked इवेंट की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन तब ऐसा कहा जा रहा था कि इस इवेंट में कंपनी Project Moohan XR हेडसेट को पेश कर सकती है. अब पहली बार ऐसी लीक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके जरिए पता चल रहा है कि इसी इवेंट में सैमसंग अपना पहला ट्राई-फोल्ड फोन भी लॉन्च कर सकती है.

कीमत और उपलब्धता

पिछली लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy TriFold की कीमत 4 मिलियन कोरियन वॉन (लगभग ₹2,45,000 या $2,930) से ऊपर हो सकती है. इस फोन की इतनी महंगी कीमत होने के कारण इसके मुश्किल डिज़ाइन और हाई-एंड कंपोनेंट्स हो सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग फिलहाल अपने इस डिवाइस को सिर्फ अपने घरेलू मार्केट यानी साउथ कोरिया और चीन में ही बेचने की प्लानिंग कर रहा है. ऐसे में भारत और बाकी देशों के यूज़र्स को सैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड फोन इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

