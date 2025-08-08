Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Z Fold 7 को यूट्यूबर ने 2,00,000 बार किया फोल्ड, 5.5 घंटे तक चलता रहा लाइव फोल्डिंग टेस्ट - SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 REVIEW

Samsung Galaxy Z Fold 7 के हिंज को टेस्ट करने के लिए एक यूट्यूबर ने इस फोन को 2 लाख बार फोल्ड करके दिखाया.

The Samsung Galaxy Z Fold 7 comes with a thinner and lighter Armor FlexHinge
Samsung Galaxy Z Fold 7 में पतला और हल्का Armor FlexHinge दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: सैमसंग पिछले कई सालों से फोल्डेबल स्मार्टफोन्स बना रहा है. सैमसंग ने हाल ही में अपना एक लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम Samsung Galaxy Z Fold 7 है. यह सैमसंग का सबसे स्लिम फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जो स्मार्ट यूएआई के साथ आता है. इस बार कंपनी ने इस फोन की मजबूती पर काफी काम किया है और बड़े-बड़े दावे भी किए हैं. फोल्डेबल फोन के मामले में यूज़र्स को सबसे ज्यादा चिंता हिंज यानी फोन को मोड़ने वाली चीज की होती है. उसका मजबूत होना किसी भी फोल्डेबल फोन के लिए काफी जरूरी होता है.

Samsung Galaxy Z Fold 7 के लिए सैमसंग ने दावा किया है कि इस फोन को 5 लाख बार फोल्ड किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी का दावा कितना सही होता है या गलत, यह तो यूज़र्स के यूज़ करने के बाद पता चलता है. Samsung Galaxy Z Fold 7 के लिए सैमसंग का 5 लाख बार फोल्ड करने वाले दावे को चेक करने के लिए साउथ कोरिया के एक यूट्यूबर ने एक लाइव टेस्ट के दौरान फोन को करीब 2 लाख बार फोल्ड किया. यह टेस्ट करीब साढ़े पांच घंटे तक चला और बीच-बीच में यूट्यूबर ने फोन की हालत को भी चेक किया.

Samsung Galaxy Z Fold 7 का लाइव फोल्डिंग टेस्ट

अब आप भी सोच रहे होंगे कि 2 लाख बार हाथों से फोल्ड करने के बाद सैमसंग के इस नए फोल्डेबल फोन का क्या हुआ. शुरुआत में, 6,000 से 10,000 फोल्ड्स के बीच एक “forced reboot error” आया, जो हर 10,000 folds पर रिपीट होता रहा. उसके बाद 46,000 बार फोल्ड ररने के बाद हिंज से हल्की सी क्रिकिंग की आवाज़ें आने लगी, लेकिन फोन ठीक से काम कर रहा था.

75,000 फोल्ड्स पूरे होने के बाद हिंज से एक “black liquid” लीक हुआ, जो बाद में गायब हो गया. 1,05,021 फोल्ड्स होने करने के बाद क्रीज़ थोड़ा गहरा हो गया था. उसके कुछ और हजार बार फोल्ड करने के बाद तक सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1,75,000 folds पर दोनों earpieces ने काम करना बंद कर दिया. इसके अलावा हिंज भी थोड़ा स्मूथ हो गया यानी उसकी elasticity कम हो गई, लेकिन फोन फिर भी खुलता था.

अंत में जब फोन को पूरे 2 लाख बार फोल्ड कर लिया गया तो Galaxy Z Fold 7 की अंदर वाली स्क्रीन में कोई डेड पिक्सल नहीं आया. टच रिस्पॉन्स भी सही से काम कर रहा था और कोई बड़ी परेशानी नहीं आई. हालांकि, crease थोड़ा और गहरा हो गया था. इस टेस्ट के बाद यूट्यूबर ने समझा कि कंपनी के द्वारा किए गए दावे के मुताबिक यानी यह फोन 5 लाख बार फोल्ड को झेलने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह नॉर्मल यूज़ करने पर काफी हद तक टिकाऊ है.

फोल्डिंग स्टेजक्या हुआ फोन के साथ?नोट्स / असर
6,000 – 10,000 फोल्ड्स“Forced reboot error” आयाहर 10,000 फोल्ड्स पर repeat हुआ
46,000 फोल्ड्सHinge से creaking noiseFunctionality पर कोई असर नहीं
75,000 फोल्ड्सHinge से काला liquid leak हुआबाद में leak बंद हो गया
1,05,021 फोल्ड्सCrease गहरा हो गयाDisplay अभी भी काम कर रहा था
1,75,000 फोल्ड्सदोनों earpieces बंद हो गएHinge smooth हो गया, elasticity कम
2,00,000 फोल्ड्सDisplay ठीक, touch response सहीकोई dead pixel नहीं, बस crease थोड़ा और गहरा

हैदराबाद: सैमसंग पिछले कई सालों से फोल्डेबल स्मार्टफोन्स बना रहा है. सैमसंग ने हाल ही में अपना एक लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम Samsung Galaxy Z Fold 7 है. यह सैमसंग का सबसे स्लिम फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जो स्मार्ट यूएआई के साथ आता है. इस बार कंपनी ने इस फोन की मजबूती पर काफी काम किया है और बड़े-बड़े दावे भी किए हैं. फोल्डेबल फोन के मामले में यूज़र्स को सबसे ज्यादा चिंता हिंज यानी फोन को मोड़ने वाली चीज की होती है. उसका मजबूत होना किसी भी फोल्डेबल फोन के लिए काफी जरूरी होता है.

Samsung Galaxy Z Fold 7 के लिए सैमसंग ने दावा किया है कि इस फोन को 5 लाख बार फोल्ड किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी का दावा कितना सही होता है या गलत, यह तो यूज़र्स के यूज़ करने के बाद पता चलता है. Samsung Galaxy Z Fold 7 के लिए सैमसंग का 5 लाख बार फोल्ड करने वाले दावे को चेक करने के लिए साउथ कोरिया के एक यूट्यूबर ने एक लाइव टेस्ट के दौरान फोन को करीब 2 लाख बार फोल्ड किया. यह टेस्ट करीब साढ़े पांच घंटे तक चला और बीच-बीच में यूट्यूबर ने फोन की हालत को भी चेक किया.

Samsung Galaxy Z Fold 7 का लाइव फोल्डिंग टेस्ट

अब आप भी सोच रहे होंगे कि 2 लाख बार हाथों से फोल्ड करने के बाद सैमसंग के इस नए फोल्डेबल फोन का क्या हुआ. शुरुआत में, 6,000 से 10,000 फोल्ड्स के बीच एक “forced reboot error” आया, जो हर 10,000 folds पर रिपीट होता रहा. उसके बाद 46,000 बार फोल्ड ररने के बाद हिंज से हल्की सी क्रिकिंग की आवाज़ें आने लगी, लेकिन फोन ठीक से काम कर रहा था.

75,000 फोल्ड्स पूरे होने के बाद हिंज से एक “black liquid” लीक हुआ, जो बाद में गायब हो गया. 1,05,021 फोल्ड्स होने करने के बाद क्रीज़ थोड़ा गहरा हो गया था. उसके कुछ और हजार बार फोल्ड करने के बाद तक सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1,75,000 folds पर दोनों earpieces ने काम करना बंद कर दिया. इसके अलावा हिंज भी थोड़ा स्मूथ हो गया यानी उसकी elasticity कम हो गई, लेकिन फोन फिर भी खुलता था.

अंत में जब फोन को पूरे 2 लाख बार फोल्ड कर लिया गया तो Galaxy Z Fold 7 की अंदर वाली स्क्रीन में कोई डेड पिक्सल नहीं आया. टच रिस्पॉन्स भी सही से काम कर रहा था और कोई बड़ी परेशानी नहीं आई. हालांकि, crease थोड़ा और गहरा हो गया था. इस टेस्ट के बाद यूट्यूबर ने समझा कि कंपनी के द्वारा किए गए दावे के मुताबिक यानी यह फोन 5 लाख बार फोल्ड को झेलने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह नॉर्मल यूज़ करने पर काफी हद तक टिकाऊ है.

फोल्डिंग स्टेजक्या हुआ फोन के साथ?नोट्स / असर
6,000 – 10,000 फोल्ड्स“Forced reboot error” आयाहर 10,000 फोल्ड्स पर repeat हुआ
46,000 फोल्ड्सHinge से creaking noiseFunctionality पर कोई असर नहीं
75,000 फोल्ड्सHinge से काला liquid leak हुआबाद में leak बंद हो गया
1,05,021 फोल्ड्सCrease गहरा हो गयाDisplay अभी भी काम कर रहा था
1,75,000 फोल्ड्सदोनों earpieces बंद हो गएHinge smooth हो गया, elasticity कम
2,00,000 फोल्ड्सDisplay ठीक, touch response सहीकोई dead pixel नहीं, बस crease थोड़ा और गहरा

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 TESTZ FOLD 7 DISPLAY PERFORMANCEZ FOLD 7 LONG TERM TESTGALAXY Z FOLD 7 FOLDING TESTSAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 REVIEW

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.